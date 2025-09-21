Σοβαρό τροχαίο ατύχημα τη νύχτα στη Βούλα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/9) στην παραλιακή λεωφόρο στην περιοχή της Βούλας.

Δύο αυτοκίνητα με οδηγούς 30χρονους συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Ευτυχώς οι δύο άνδρες βγήκαν σώοι από τα οχήματά τους, στα οποία δεν επέβαινε άλλο άτομο, χωρίς καν να τραυματιστούν.

Το σημείο θεωρείται καρμανιόλα, καθώς πολλές φορές έχουν σημειωθεί τροχαία ατυχήματα λόγω της περιορισμένης ορατότητας από τα δέντρα στη συγκεκριμένη περιοχή.