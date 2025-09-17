Τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν:  Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην οδό Λένορμαν, στην Αθήνα, με θύμα έναν 41χρονο οδηγό μηχανής.
Τροχαίο: «Έχασα το παιδί μου. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του»
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τις 9:30, ο άτυχος άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα. Η πρόσκρουση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο αναβάτης υπέστη θανάσιμα τραύματα.
Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
