Τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν:  Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής

Προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην οδό Λένορμαν, στην Αθήνα, με θύμα έναν 41χρονο οδηγό μηχανής.

Τροχαίο: «Έχασα το παιδί μου. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του»

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τις 9:30, ο άτυχος άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα. Η πρόσκρουση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο αναβάτης υπέστη θανάσιμα τραύματα.

Τροχαίο Πάτρα: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και κάηκε ζωντανή

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Επεισόδιο στη Λένορμαν: Δύο τραυματίες με μαχαίρι - Εμπλεκόμενος ένας ράπερ

