Τροχαίο Πάτρα: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και κάηκε ζωντανή

Ένα ακόμα αιματηρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας στο ρεύμα της Πάτρας. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα μια 73χρονη γυναίκα να καεί ζωντανή, ένας ακόμα άνθρωπος να χάσει τη ζωή του κι ένας τρίτος να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, η 73χρονη οδηγός του ΙΧ, άγνωστο πώς, βρέθηκε να οδηγά ανάποδα στην Ολυμπία Οδό, χωρίς, πιθανόν να το έχει καταλάβει.

Συγκρούστηκε μετωπικά με ένα αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα και αμέσως σημειώθηκαν εκρήξεις και το ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες. Η γυναίκα δυστυχώς δεν πρόλαβε να βγει από το αυτοκίνητο και κάηκε ζωντανή.

«Ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ και αμέσως μετά είδαμε φωτιά. Πλησίασα περίπου 50 μέτρα πριν την έκρηξη. Μέσα στο κατεστραμμένο όχημα υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα που φώναζαν ότι το αγροτικό είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε με πυροσβεστήρες, αλλά οι εκρήξεις μάς ανάγκασαν να απομακρυνθούμε», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

To σημείο του σφοδρού τροχαίου στην Πάτρα - tempo24.news

Ο ίδιος σημείωσε ότι το αυτοκίνητο που καταστράφηκε ολοσχερώς πιθανότατα ήταν εκείνο που κινούταν αντίθετα, ενώ τα δύο άτομα από το δεύτερο όχημα διασώθηκαν την τελευταία στιγμή από τη φωτιά.

«Το δεύτερο αμάξι, που ήταν τα δύο παιδιά μέσα, καιγόταν και αυτό, αλλά έριξε ένας με πυροσβεστήρα και το σώσαμε», είπε.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής έφτασε στο σημείο και απεγκλώβισε απανθρακωμένη τη γυναίκα. Ο οδηγός του αγροτικού μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δεύτερος επιβάτης του αγροτικού.

Η Τροχαία Πατρών διενεργεί έρευνα για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Εκτός από την πληροφορία ότι το ΙΧ κινούταν ανάποδα στην Ολυμπία Οδό, υπάρχουν και άλλες που αναφέρουν πως ενδεχομένως το αγροτικό όχημα να προσπάθησε να πραγματοποιήσει προσπέραση, να έχασε τον έλεγχο.