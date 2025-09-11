Τροχαίο στην Αχαΐα: Δύο νεκρού μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων

Αδιανόητο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11/9 στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, κάτω από άγνωστες - μέχρι στιγμής - συνθήκες, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να τυλιχθεί στις φλόγες, όπως δημοσιεύει το tempo24.news. Ο οδηγός του ανασύρθηκε απανθρακωμένος, ενώ από το δεύτερο όχημα δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, την τελευταία του πνοή άφησε ένας εκ των τραυματιών, άνδρας, ο οποίος επέβαινε στο αγροτικό όχημα που συγκρούστηκε με το ΙΧ.

Ένας ακόμη άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Τροχαίο στην Αχαΐα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σορός αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα και 2 ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από έτερο ΙΧΕ όχημα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 187ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι, του δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πάτρα, από το ύψος των Σελιανίτικων έως και το Ρίο.