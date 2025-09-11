Τροχαίο στην Αχαΐα: Δύο νεκρού μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων

Απανθρακώθηκε 70χρονη οδηγός - Κατέληξε και τραυματίας

Αδιανόητο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11/9 στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. 

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, κάτω από άγνωστες - μέχρι στιγμής - συνθήκες, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να τυλιχθεί στις φλόγες, όπως δημοσιεύει το tempo24.news. Ο οδηγός του ανασύρθηκε απανθρακωμένος, ενώ από το δεύτερο όχημα δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, την τελευταία του πνοή άφησε ένας εκ των τραυματιών, άνδρας, ο οποίος επέβαινε στο αγροτικό όχημα που συγκρούστηκε με το ΙΧ.

Ένας ακόμη άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Τροχαίο Πειραιάς: Ο οδηγός του τραμ αποκλειστικά στο STAR - «Μαύρισαν όλα»

Τροχαίο στην Αχαΐα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής 

Σορός αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα και 2 ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από έτερο ΙΧΕ όχημα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 187ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι, του δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρή 23χρονη σε τροχαίο - Σοκάρει βίντεο ντοκουμέντο

Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πάτρα, από το ύψος των Σελιανίτικων έως και το Ρίο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΤΡΟΧΑΙΟ
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
ΠΑΤΡΑ
ΑΧΑΙΑ
