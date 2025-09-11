Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρή 23χρονη σε τροχαίο - Σοκάρει βίντεο ντοκουμέντο

Συνελήφθη 27χρονος Αιγύπτιος οδηγός μηχανής

Ελλαδα
Πηγή: Βίντεο: ΚΡΗΤΗ TV
Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τη μοιραία σύγκρουση που σκότωσε την 23χρονη / ΚΡΗΤΗ TV
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια 23χρονη κοπέλα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στα Μάλια της Κρήτης. Η μηχανή που οδηγούσε ένας 27χρονος Αιγύπτιος συγκρούστηκε με το δίκυκλο που οδηγούσε η 23χρονη με αποτέλεσμα η νεαρή να χάσει ακαριαία τη ζωή της. 

Τροχαίο ΒΟΑΚ: Στο πένθος όλη η Κρήτη για τον χαμό του 17χρονου Γιώργου

Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.

Στις εικόνες του ΚΡΗΤΗ TV, φαίνεται ο 27χρονος Αιγύπτιος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη.

Βόλος: Τραυματίστηκε σοβαρά 6χρονος - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του

τροχαίο Μάλια

Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Εκεί συγκρούεται μετωπικά με το δίκυκλο της 23χρονης. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η νεαρή κοπέλα έχασε ακαριαία τη ζωή της.

Αν και στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.

Ο 27χρονος οδηγός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες δε διέθετε άδεια οδήγησης, συνελήφθη.

 

ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΝΕΚΡΗ
 |
ΜΗΧΑΝΗ
Back to Top