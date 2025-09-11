Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρή 23χρονη σε τροχαίο - Σοκάρει βίντεο ντοκουμέντο

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια 23χρονη κοπέλα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στα Μάλια της Κρήτης. Η μηχανή που οδηγούσε ένας 27χρονος Αιγύπτιος συγκρούστηκε με το δίκυκλο που οδηγούσε η 23χρονη με αποτέλεσμα η νεαρή να χάσει ακαριαία τη ζωή της.
Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.
Στις εικόνες του ΚΡΗΤΗ TV, φαίνεται ο 27χρονος Αιγύπτιος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη.
Εκεί συγκρούεται μετωπικά με το δίκυκλο της 23χρονης. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η νεαρή κοπέλα έχασε ακαριαία τη ζωή της.
Αν και στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.
Ο 27χρονος οδηγός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες δε διέθετε άδεια οδήγησης, συνελήφθη.
