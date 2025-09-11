Τροχαίο Πειραιάς: Ο οδηγός του τραμ αποκλειστικά στο STAR - «Μαύρισαν όλα»

Σε αδιαθεσία του ηλεκτροδηγού αποδίδει η ΣΤΑΣΥ το ατύχημα

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες (Τετάρτη 10/9) στο κέντρο του Πειραιά, όταν συρμός του τραμ εμβόλισε σταματημένο λεωφορείο, που αποβίβαζε επιβάτες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο ηλεκτροδηγός φέρεται να ένιωσε αιφνίδια αδιαθεσία και να έχασε τις αισθήσεις του, πριν προλάβει να αντιδράσει. Μιλώντας αποκλειστικά στο Star και τον Γιάννη Σωτηρόπουλο, από το νοσοκομείο όπου υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων, εξηγεί τι του συνέβη ενώ οδηγούσε.   

Η πρόσκρουση του τραμ σε αστικό λεωφορείο, το οποίο προπορευόταν, στην καρδιά του Πειραιά, προκάλεσε φόβο και αναταραχή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το τροχαίο, στο οποίο τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι, φαίνεται να συνέβη λόγω αδιαθεσίας του ηλεκτροδηγού, ο οποίος μιλά αποκλειστικά στο Star και τον Γιάννη Σωτηρόπουλο, από την καρδιολογική κλινική του ΚΑΤ, όπου μεταφέρθηκε.    

Λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ στον Πειραιά - 30 τραυματίες

«Μαύρισαν όλα, μαύρισαν όλα. Δεν ξέρω τι ήταν, κάνω εξετάσεις. Ψάχνουμε τώρα, ψάχνουν οι γιατροί να δουν τι συνέβη», λέει ο ηλεκτροδηγός. 

«Το πρώτο πράγμα που ρώτησε ο οδηγός του τραμ ήταν αν χτύπησε κανείς»

«Το πρώτο πράγμα που μας ρώτησε ήταν τι κάνουν οι επιβάτες, αν χτύπησε κανένας άνθρωπος... ρώτησε για τα παιδιά του ήταν λίγο σε μία κατάσταση σύγχυσης. Οι εξετάσεις του συνάδελφου δεν είχανε δείξει κάποιο πρόβλημα γιατί και σε κάθε περίπτωση ο γιατρός εργασίας δεν θα του έβγαζε το χαρτί καταλληλόλητας, οπότε ήτανε εντάξει ο συνάδελφος μέχρι που του κάνανε τις εξετάσεις», λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος ηλεκτροδηγών τραμ Αττικής, κ. Τσόλης. 

«Πόνεσα πάρα πολύ στο στήθος, ένιωσα μια ζαλάδα σα να χάθηκα, μούδιασμα στο αριστερό μου χέρι και μετά είδα την καμπίνα με τα τζάμια...», πρόσθεσε ο ηλεκτροδηγός. 

Σκηνές πανικού: Δεκάδες τραυματίες από τη σύγκρουση τραμ - λεωφορείου 

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του τραμ προσπάθησε να σταματήσει το βαρύ όχημα. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε κι έπεσε πάνω στο λεωφορείο που μόλις  είχε φτάσει στη στάση κι αποβίβαζε επιβάτες. 

Από τους 24 τραυματίες, που  μεταφέρθηκαν σε Θριάσειο, Κατ και Παίδων, οι περισσότεροι πήραν εξιτήριο. Στο νοσοκομείο παραμένει μόνο μια γυναίκα με κάταγμα στο μηρό.

«Ο οδηγός του λεωφορείου έπεσε σε ένα καπάκι που έχουμε εμείς πάνω που είναι η πινακίδα του λεωφορείου, οπότε με το τράνταγμα έπεσε το καπάκι και τον χτύπησε στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ελευσίνας, έκανε τέσσερα ράμματα στο κεφάλι», τόνισε από τη μεριά του ο Λεωνίδας Σκουλός, μέλος του Δ.Σ. των εργαζομένων του ΟΑΣΑ. 

Η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα ,από στελέχη της Τροχαίας Αττικής,  βρίσκεται σε εξέλιξη.

