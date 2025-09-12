24ωρη πανελλαδική απεργία και της ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις αποδοχών τα αιτήματα

Ελλαδα
Πηγή: ΑΔΕΔΥ, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη
συγκέντρωση ΑΔΕΔΥ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στη σημερινή της συνεδρίαση., Την ίδια ημέρα έχει εξαγγείλει απεργία και η ΓΣΕΕ.    

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ είναι:

- Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές

– Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο


– Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου


– Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».

Επαναφορά 13ου - 14ου μισθού: Κρίσιμη η οδηγία της ΕΕ

Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ αναφέρει ότι  «τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 ευρώ έως 200 ευρώ τον χρόνο».

«Η απεργία, που έχει ήδη προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για την ίδια μέρα, αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία γενική» σημειώνει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ.
 

ΑΔΕΔΥ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ
 |
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ
