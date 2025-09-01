Χωρίς ταξί για 48 ώρες η Αττική - Πότε «τραβούν» χειρόφρενο

Χωρίς ταξί για δύο ημέρες θα μείνει η Αττική, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος. Η απεργία προορίζεται για την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και θα έχει προειδοποιητικό χαρακτήρα.

«Η απεργία θα είναι προειδοποιητική, θα είναι Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 του μηνός. Μετά θα έχουμε και συνέλευση και αν δεν υποχωρήσει να πάρει την ΚΥΑ πίσω θα πάμε και για διαρκείας. Αν δεν πετύχουμε να πάρει την ΚΥΑ πίσω τότε δεν μπορεί να επιβιώσει ο κλάδος, τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λυμπερόπουλος.

Την έντονη αντίδραση των αυτοκινητιστών έχει προκαλέσει η ΚΥΑ της κυβέρνησης Μητσοτάκη η οποία παραχωρεί συγκοινωνιακό έργο στα van.

«Γενικά ξέρουμε από το 2018 ότι ως αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης και πολλά στελέχη του ήταν υπέρ του αφανισμού του κλάδου. Δεν στήριξαν τον νόμο 4530 που έβαζε σειρά και ήταν παράδειγμα προς μίμηση. Σήμερα έβγαλαν μια ΚΥΑ αντί να πουν δημόσια ότι θέλουν να διαλύσουν τα ταξί αλλάζοντας τον νόμο», υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.

Πρόσθετα, μιλά για «παραβίαση του Συντάγματος» και καταγγέλλει επίσης ότι το υπουργείο «δεν έχει δημιουργήσει μητρώο, ούτε έχει ορίσει πόσα van μπορούν να δραστηριοποιούνται», ενώ η εφαρμογή που όφειλε να λειτουργεί «δεν δουλεύει και μόνο το 10% δηλώνει τις μεταφορές».

«Δεν υπάρχει φορολογικός έλεγχος, καθώς οι εταιρείες σβήνουν τα δρομολόγια ή δεν ελέγχονται καθόλου. Μέσω τουρισμού γίνεται πλιάτσικο που αφανίζει τις διαδρομές των ταξί και μιλάμε πλέον για πολλά δισεκατομμύρια τον χρόνο».