Φωτιά στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Βρωμοπούσι - Καίει κοντά σε σπίτια

Φωτιά ξέσπασε στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Βρωμοπούσι, το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου. Στις φλόγες έχει τυλιχθεί χαμηλή βλάστηση στο σημείο, ενώ κοντά υπάρχουν σπίτια. Μάλιστα, εστάλη και μήνυμα από το 112 που ζητά από τους κατοίκου της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά #Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας #Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο κι επιχειρούν. Συγκεκριμένα, 102 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από πυροτεχνήματα.

Λόγω της πυρκαγιάς έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Καραϊσκάκη από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη και στα δύο ρεύματα.