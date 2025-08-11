Φωτιά τώρα στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας- Μήνυμα 112 για προληπτική εκκένωση

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία korinthostv.gr
Φωτιά τώρα στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας- Μήνυμα 112 για προληπτική εκκένωση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας και παράλληλα εστάλη μήνυμα από το 112 για προληπτική εκκένωση. 

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Στο μεταξύ, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για προληπτική εκκένωση. 

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», προειδοποιεί το μήνυμα του 112.

