Φωτιά τώρα στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας- Μήνυμα 112 για προληπτική εκκένωση

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας και παράλληλα εστάλη μήνυμα από το 112 για προληπτική εκκένωση.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.
Στο μεταξύ, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για προληπτική εκκένωση.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρχαία_Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», προειδοποιεί το μήνυμα του 112.