Προσάραξη Νέα Στύρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος

Απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή

Τελευταία Νέα
08.08.25 , 15:34 «Ήταν τώρα νούμερα αυτά που έκανε;»: Η Μαλέσκου «καρφώνει τη Σκορδά
08.08.25 , 15:15 Πένθος για τον Μαρίνο Κόνσολο: Έφυγε όπως ήρθε! Στην αγκαλιά μου!
08.08.25 , 14:39 Φωτιά τώρα στην Κερατέα – Εκκένωση οικισμών (video)
08.08.25 , 14:35 Προσάραξη Νέα Στύρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος
08.08.25 , 14:03 Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές ώρες πριν φύγει από τη ζωή - Τη Δευτέρα η κηδεία
08.08.25 , 14:02 Γενέθλια για την Εριέττα Κούρκουλου: Οι σπάνιες φωτογραφίες & o απολογισμός
08.08.25 , 14:01 Σε ύφεση η φωτιά στο Φίχτι Αργολίδας
08.08.25 , 13:51 Φωτιά στην Κεφαλονιά: Εκκενώνονται τρία χωριά - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
08.08.25 , 13:46 Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου - Ποια δρομολόγια γίνονται κανονικά;
08.08.25 , 13:35 «Είσαι έγκυος;»: Η αποστομωτική απάντηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη
08.08.25 , 13:29 Οι “φαρμακερές” ατάκες που ακούμε σχεδόν όλες οι μαμάδες
08.08.25 , 13:12 Φωτιά στα Μέγαρα – Κίνδυνος επέκτασης σε οικισμό
08.08.25 , 13:02 Τραγωδία στη Μήλο: Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο
08.08.25 , 12:57 Άννη Πανταζή: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της με φόντο το λιμάνι της Σάμου
08.08.25 , 12:33 Έξαλλος ο Γρηγόρης Γκουντάρας: «Μιλάμε για τρέλα»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε στα Νέα Στύρα Ευβοίας, μετά την απολογία του στον ανακριτή. 

Οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν είναι η παρουσία σε Α.Τ. μια φορά το μήνα καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων εντόπισαν οι δύτες στο πλοίο που προσάραξε

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να επανέλαβε τον αρχικό του ισχυρισμό ότι κόλλησαν τα πηδάλια του πλοίου και δεν είδε την ξέρα. 

O καπετάνιος του πλοίου που προσάραξε στα Νέα Στύρα - Intimenews

O καπετάνιος του πλοίου που προσάραξε στα Νέα Στύρα - Intimenews

Ο νηογνώμονας όμως απέρριψε τους ισχυρισμούς του πως η προσάραξη οφείλεται σε μηχανικό πρόβλημα, διαπιστώνοντας πως δεν υπήρξε κάποια βλάβη.

Νέα Στύρα: Aυτή είναι η ξέρα στην οποία προσάραξε το ferry boat

Η δικηγόρος που εκπροσωπεί τους επιβάτες του πλοίου, Αθηνά Αποστολοπούλου, είπε στην ΕΡΤ: 

«Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών. Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Νέα Στύρα: «Μου κόλλησε το πηδάλιο» είπε ο καπετάνιος στον ανακριτή

Ο καπετάνιος του πλοίου που προσάραξε στα Νέα Στύρα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους - Intimenews

Ο καπετάνιος του πλοίου που προσάραξε στα Νέα Στύρα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους - Intimenews

Χθες το απόγευμα το πλοίο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές σημείο στα Νέα Στύρα. Η διαδικασία αποκόλλησης και μεταφοράς του πλοίου διήρκησε μόλις λίγες ώρες και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε ειδικό σημείο στο νέο λιμάνι της περιοχής όπου θα παραμείνει φυλασσόμενο, καθώς τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη του.

Νέα Στύρα: Οι επιβάτες ψάχνουν μόνοι τους να βρουν σωσίβιο - Δείτε βίντεο

Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι των Νέων Στύρων, με τη συνδρομή ενός πλωτού λιμενικού σκάφους, δύο ρυμουλκών και ενός αντιρρυπαντικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ
 |
ΕΥΒΟΙΑ
 |
ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ
 |
ΠΛΟΙΟ
 |
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top