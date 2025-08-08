Προσάραξη Νέα Στύρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε στα Νέα Στύρα Ευβοίας, μετά την απολογία του στον ανακριτή.
Οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν είναι η παρουσία σε Α.Τ. μια φορά το μήνα καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να επανέλαβε τον αρχικό του ισχυρισμό ότι κόλλησαν τα πηδάλια του πλοίου και δεν είδε την ξέρα.
Ο νηογνώμονας όμως απέρριψε τους ισχυρισμούς του πως η προσάραξη οφείλεται σε μηχανικό πρόβλημα, διαπιστώνοντας πως δεν υπήρξε κάποια βλάβη.
Η δικηγόρος που εκπροσωπεί τους επιβάτες του πλοίου, Αθηνά Αποστολοπούλου, είπε στην ΕΡΤ:
«Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών. Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».
Χθες το απόγευμα το πλοίο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές σημείο στα Νέα Στύρα. Η διαδικασία αποκόλλησης και μεταφοράς του πλοίου διήρκησε μόλις λίγες ώρες και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε ειδικό σημείο στο νέο λιμάνι της περιοχής όπου θα παραμείνει φυλασσόμενο, καθώς τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη του.
Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι των Νέων Στύρων, με τη συνδρομή ενός πλωτού λιμενικού σκάφους, δύο ρυμουλκών και ενός αντιρρυπαντικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
