Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων εντόπισαν οι δύτες στο πλοίο που προσάραξε

Το σχέδιο αποκόλλησης από την ξέρα

Τελευταία Νέα
07.08.25 , 11:01 Η επιστήμη απεφάνθη: Αυτό το φρούτο πρέπει να τρώμε καθημερινά
07.08.25 , 11:00 Νίκος Γιαλέλης: Είναι ο Υπενωμοτάρχης των Προσκόπων στη σειρά Τα Φαντάσματα
07.08.25 , 10:43 Toyota Ηellas: Ενισχύει την παρουσία της στα Νότια Προάστια
07.08.25 , 10:39 Εριέττα Κούρκουλου: Απαθανατίζει τον γιο της στο κυκλαδίτικο μπαλκόνι τους
07.08.25 , 10:27 Ασπρόπυργος: Aστυνομική επιχείρηση μετά από πυροβολισμούς- 17 συλλήψεις
07.08.25 , 10:16 Φρίκη: Ακινητοποιούσε τη 10χρονη κόρη της για να τη βιάζει ο σύντροφός της
07.08.25 , 09:58 Ποιον γκαρντ θέλει στην ομάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας;
07.08.25 , 09:42 Οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα - Οι απόλυτοι προορισμοί
07.08.25 , 09:41 Αιτωλικό: 4χρονος κατανάλωσε ηρεμιστικά χάπια
07.08.25 , 09:33 Τάσος Τσαλούχος: Η αναβίωση παλιών ελληνικών σειρών και το TikTok
07.08.25 , 09:20 Παλαιό Φάληρο: «Η Τζένα ήταν άρρωστη και χτυπημένη 9 μέρες πριν πεθάνει»
07.08.25 , 09:16 OMODA 9 SHS: Πεντάστερο στην ασφάλεια - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
07.08.25 , 09:10 Kαιρός: Βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο- Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο
07.08.25 , 09:03 Η «καταραμένη»​​​​​​​ ζωή της Ελίζαμπεθ Τέιλορ
07.08.25 , 08:36 Νομικού: Κάνει outfit check και δείχνει τι φοράει πρωί, μεσημέρι, βράδυ
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ρήγμα 20 μέτρων εντόπισαν οι δύτες στο πλοίο που προσάραξε στα Νέα Στύρα Ευβοίας

Το πλοίο παραμένει κολλημένο στο σημείο, μέχρι να κατατεθεί ολοκληρωμένο σχέδιο και μελέτη για τη διαδικασία αποκόλλησης κα ρυμούλκησής του. 

Νέα Στύρα: Aυτή είναι η ξέρα στην οποία προσάραξε το ferry boat

Αυτό σημαίνει παράταση της ταλαιπωρίας των ανθρώπων που επέβαιναν στο πλοίο, καθώς τα αυτοκίνητά τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα παραμένουν σε αυτό. 

Οι δύτες εντόπισαν ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα - Eurokinissi

Οι δύτες εντόπισαν ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα - Eurokinissi

Νέα Στύρα: «Μας είπε ότι το ατύχημα έγινε από αφηρημάδα»

Ο 62χρονος καπετάνιος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση μέχρι την Παρασκευή, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι κόλλησαν τα πηδάλια και δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα. 

Νέα Στύρα: «Μου κόλλησε το πηδάλιο» είπε ο καπετάνιος στον ανακριτή

Υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας ωστόσο, που μίλησε στον ΣΚΑΪ αποκάλυψε ότι ο καπετάνιος εκτελούσε οχτώ χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και μάλιστα τα τελευταία δύο με το συγκεκριμένο πλοίο. 

 

@eiriannart #fypシ #ευβοια #greece ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

 

«Μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής. Στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμα δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του. Εκείνος κρατούσε το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε», ανέφερε το στέλεχος της εταιρείας.

Το πλοίο που προσάραξε στα Νέα Στύρα παραμένει κολλημένο στο σημείο - Eurokinissi

Το πλοίο που προσάραξε στα Νέα Στύρα παραμένει κολλημένο στο σημείο - Eurokinissi

Η εταιρεία υποστήριξε πως έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης.

Νέα Στύρα: Τα επόμενα βήματα

Παράλληλα το στέλεχος της πλοικοκτήτριας εταιρείας ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι η διαδικασία απομάκρυνσης του πλοίου βρίσκεται στην τελική ευθεία. 

Προσέκρουσε σε ξέρα επιβατηγό πλοίο της γραμμής Αγία Μαρίνα - Νέα Στύρα!

Ένα ρυμουλκό βρίσκεται δίπλα του για να το κρατάει στη θέση του λόγω των ανέμων και αναμένεται ειδική ομάδα, δέκα ατόμων, οι οποίοι θα επισκευάσουν το ρήγμα. 

Ένα ρυμουλκό βρίσκεται δίπλα στο πλοίο που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα για να το κρατά σε σωστή θέση - Eurokinissi

Ένα ρυμουλκό βρίσκεται δίπλα στο πλοίο που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα για να το κρατά σε σωστή θέση - Eurokinissi

Σήμερα το πρωί αναμένεται το ρυμουλκό θα τραβήξει το φέρι, το οποίο θα μετακινηθεί στο λιμάνι, προκειμένου να βγάλουν οι οδηγοί τα οχήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα πλεύσει προς Πειραιά για έλεγχο αξιοπλοΐας.

Νέα Στύρα: Πλήρη αποδιοργάνωση καταγγέλλουν οι επιβάτες

Οι επιβάτες του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» από την πλευρά τους καταγγέλλουν πλήρη αποδιοργάνωση και έλλειψη ενημέρωσης από το πλήρωμα. 

Νέα Στύρα: Οι επιβάτες ψάχνουν μόνοι τους να βρουν σωσίβιο - Δείτε βίντεο

«Το Λιμενικό λέει σε 10 λεπτά με μισή ώρα, μπαίνουμε στις βάρκες άλλων ανθρώπων. Είμαστε εδώ πέρα εδώ και μία – μιάμιση ώρα χωρίς λόγο», ανέφερε επιβάτιδα του «Παναγία Παραβουνιώτισσα», η οποία μοιράστηκε την περιπέτειά της, δημοσιεύοντας βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok.

 

@eiriannart #fypシ #ευβοια #greece ♬ Just A Girl - No Doubt

 

Στα βίντεο αυτά φαίνονται οι επιβάτες, φορώντας σωσίβιο, να προσπαθούν να επιβιβαστούν σε ιδιωτικά σκάφη, χωρίς καμία βοήθεια ή καθοδήγηση από το πλήρωμα, τα οποία και τους μετέφεραν με ασφάλεια στο λιμάνι των Νέων Στύρων. 

«Ήμουν πάνω την ώρα που προσάραξε το πλοίο», ακούγεται να λέει άλλος επιβάτης.

 

@eiriannart Update: ακομα στην ταλαιπωρια #fypシ #ευβοια #greece #στυρα #παναγια ♬ πρωτότυπος ήχος - Obiedaz

 

Μετά την προσάραξη στο σημείο έσπευσαν τρία σκάφη του Λιμενικού κι άλλο ένα επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο, προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία.

Οι επιβάτες καταγγέλλουν και την έλλειψη οργάνωσης από πλευράς τόσο του Λιμενικού, όσο και της εταιρείας του φέρι μποτ.

«Αυτός ο άνθρωπος κυριολεκτικά μας κατέβασε στην αγκαλιά του όλους και μόλις φτάσαμε, ήρθε το Λιμενικό και του ζήτησε την άδεια του σκάφους του αντί να του πει ευχαριστώ. Το πλήρωμα άφαντο. Μόνοι μας βάλαμε σωσίβια, μόνοι μας παίρναμε τηλέφωνο το Λιμενικό», έγραψε σε ανάρτησή της μια άλλη επιβάτης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ
 |
ΕΥΒΟΙΑ
 |
ΠΛΟΙΟ
 |
ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top