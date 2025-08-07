Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων εντόπισαν οι δύτες στο πλοίο που προσάραξε

Ρήγμα 20 μέτρων εντόπισαν οι δύτες στο πλοίο που προσάραξε στα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Το πλοίο παραμένει κολλημένο στο σημείο, μέχρι να κατατεθεί ολοκληρωμένο σχέδιο και μελέτη για τη διαδικασία αποκόλλησης κα ρυμούλκησής του.

Αυτό σημαίνει παράταση της ταλαιπωρίας των ανθρώπων που επέβαιναν στο πλοίο, καθώς τα αυτοκίνητά τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα παραμένουν σε αυτό.

Οι δύτες εντόπισαν ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα - Eurokinissi

Νέα Στύρα: «Μας είπε ότι το ατύχημα έγινε από αφηρημάδα»

Ο 62χρονος καπετάνιος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση μέχρι την Παρασκευή, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι κόλλησαν τα πηδάλια και δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας ωστόσο, που μίλησε στον ΣΚΑΪ αποκάλυψε ότι ο καπετάνιος εκτελούσε οχτώ χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και μάλιστα τα τελευταία δύο με το συγκεκριμένο πλοίο.

«Μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής. Στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμα δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του. Εκείνος κρατούσε το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε», ανέφερε το στέλεχος της εταιρείας.

Το πλοίο που προσάραξε στα Νέα Στύρα παραμένει κολλημένο στο σημείο - Eurokinissi

Η εταιρεία υποστήριξε πως έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης.

Νέα Στύρα: Τα επόμενα βήματα

Παράλληλα το στέλεχος της πλοικοκτήτριας εταιρείας ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι η διαδικασία απομάκρυνσης του πλοίου βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Ένα ρυμουλκό βρίσκεται δίπλα του για να το κρατάει στη θέση του λόγω των ανέμων και αναμένεται ειδική ομάδα, δέκα ατόμων, οι οποίοι θα επισκευάσουν το ρήγμα.

Ένα ρυμουλκό βρίσκεται δίπλα στο πλοίο που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα για να το κρατά σε σωστή θέση - Eurokinissi

Σήμερα το πρωί αναμένεται το ρυμουλκό θα τραβήξει το φέρι, το οποίο θα μετακινηθεί στο λιμάνι, προκειμένου να βγάλουν οι οδηγοί τα οχήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα πλεύσει προς Πειραιά για έλεγχο αξιοπλοΐας.

Νέα Στύρα: Πλήρη αποδιοργάνωση καταγγέλλουν οι επιβάτες

Οι επιβάτες του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» από την πλευρά τους καταγγέλλουν πλήρη αποδιοργάνωση και έλλειψη ενημέρωσης από το πλήρωμα.

«Το Λιμενικό λέει σε 10 λεπτά με μισή ώρα, μπαίνουμε στις βάρκες άλλων ανθρώπων. Είμαστε εδώ πέρα εδώ και μία – μιάμιση ώρα χωρίς λόγο», ανέφερε επιβάτιδα του «Παναγία Παραβουνιώτισσα», η οποία μοιράστηκε την περιπέτειά της, δημοσιεύοντας βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok.

Στα βίντεο αυτά φαίνονται οι επιβάτες, φορώντας σωσίβιο, να προσπαθούν να επιβιβαστούν σε ιδιωτικά σκάφη, χωρίς καμία βοήθεια ή καθοδήγηση από το πλήρωμα, τα οποία και τους μετέφεραν με ασφάλεια στο λιμάνι των Νέων Στύρων.

«Ήμουν πάνω την ώρα που προσάραξε το πλοίο», ακούγεται να λέει άλλος επιβάτης.

Μετά την προσάραξη στο σημείο έσπευσαν τρία σκάφη του Λιμενικού κι άλλο ένα επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο, προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία.

Οι επιβάτες καταγγέλλουν και την έλλειψη οργάνωσης από πλευράς τόσο του Λιμενικού, όσο και της εταιρείας του φέρι μποτ.

«Αυτός ο άνθρωπος κυριολεκτικά μας κατέβασε στην αγκαλιά του όλους και μόλις φτάσαμε, ήρθε το Λιμενικό και του ζήτησε την άδεια του σκάφους του αντί να του πει ευχαριστώ. Το πλήρωμα άφαντο. Μόνοι μας βάλαμε σωσίβια, μόνοι μας παίρναμε τηλέφωνο το Λιμενικό», έγραψε σε ανάρτησή της μια άλλη επιβάτης.