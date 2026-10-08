BMW iX4: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

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BMW iX4: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
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Η νέα BMW iX4 είναι ένα ακόμη μοντέλο της Neue Klasse και σηματοδοτεί ένα τεχνολογικό άλμα προς μια νέα εποχή. Το νέο Sports Utility Vehicle με coupé αμάξωμα αποτυπώνει τη δική του, ιδιαίτερα εκφραστική εκδοχή της σχεδίασης Neue Klasse, που εστιάζει στα απολύτως απαραίτητα. Παράλληλα, η δυναμική εμφάνιση της BMW iX4 υπογραμμίζει τον ξεκάθαρα σπορ χαρακτήρα της

BMW iX4: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
Το εσωτερικό της νέας BMW iX4 αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τη λιτή σχεδίαση της Neue Klasse. Ο πίνακας οργάνων συνδυάζει σπορ και κομψή σχεδίαση, με καθαρές γραμμές και υλικά υψηλής ποιότητας. Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και η πανοραμική ηλιοροφή χαρίζουν άπλετο φως στην καμπίνα. Η νέα BMW iX4 αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής οχημάτων Neue Klasse, η οποία αναπτύχθηκε ειδικά για ηλεκτρικά μοντέλα και προσφέρει άνετους χώρους. Οι επιβάτες απολαμβάνουν άφθονο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι, παρά την κεκλιμένη γραμμή οροφής του SUV coupé.Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε επτά διαφορετικές διαμορφώσεις εσωτερικού. Κάθε μία συνδυάζει αρμονικά υλικά και χρώματα, προβάλλοντας τον χαρακτήρα της νέας BMW iX4.

BMW iX4: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Το BMW Panoramic iDrive με BMW Operating System X δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα απεικόνισης και χειρισμού που συγκεντρώνει τέσσερα κεντρικά στοιχεία: το BMW Panoramic Vision, το BMW 3D Head-Up Display, την κεντρική οθόνη 17,9 ιντσών και το σπορ τιμόνι που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, με κεντρική ακτίνα στο επάνω μέρος του και χειριστήρια τεχνολογίας shy-tech.

BMW iX4: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Η BMW iX4 M60 xDrive διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό της το τιμόνι M Sport σε ειδική έκδοση για το συγκεκριμένο μοντέλο. Τα My Modes προσφέρουν στους πελάτες πολλές επιλογές για να προσαρμόσουν τον ήχο, τον φωτισμό, τις οθόνες και το σύστημα κίνησης του αυτοκινήτου τους. Το BMW Digital Premium προσθέτει σε όλες τις εκδόσεις της BMW iX4 διάφορα apps ειδικά για μοντέλα M. Μέσω αυτών, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τη δυναμική οδήγησης, τεχνικές πληροφορίες του οχήματος και επιπλέον περιεχόμενο πολυμέσων.

BMW iX4: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Με την έναρξη των παραγγελιών, η νέα BMW iX4 θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις συστήματος κίνησης. Η BMW iX4 50 xDrive διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα και έναν στον πίσω, οι οποίοι συνεργάζονται για να αποδώσουν μέγιστη ισχύ 345 kW/469 hp και μέγιστη ροπή 645 Nm. Το σπορ SUV coupé επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 4,9 δευτερόλεπτα και φτάνει σε τελική ταχύτητα 210 km/h. Η μπαταρία υψηλής τάσης έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 108,7 kWh.Προσφέρει αυτονομία έως και 828 χιλιόμετρα. Με μέγιστη ισχύ φόρτισης 400 kW, η νέα BMW iX4 50 xDrive μπορεί να προσθέσει σε μόλις δέκα λεπτά φόρτισης ενέργεια για επιπλέον 387 χιλιόμετρα αυτονομίας.

BMW iX4: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Η BMW iX4 40 xDrive διαθέτει επίσης έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε άξονα. Μαζί, αποδίδουν μέγιστη ισχύ 275 kW/374 hp και μέγιστη ροπή 520 Nm. Η BMW iX4 40 xDrive επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 5,6 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία της φτάνει έως τα 638 χιλιόμετρα. Λίγο μετά την έναρξη των παραγγελιών για τα δύο άλλα μοντέλα της σειράς, η κορυφαία BMW iX4 M60 xDrive θα προστεθεί στη γκάμα και θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία από τον Ιανουάριο του 2027.

BMW iX4: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Το μοντέλο M Performance διαθέτει σύστημα τετρακίνησης ειδικά σχεδιασμένο από M και προσφέρει συναρπαστικές επιδόσεις. Με ισχύ 450 kW/612 hp³, είναι η ισχυρότερη έκδοση της νέας BMW iX4 και επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 3,9 δευτερόλεπτα³. Η ηλεκτρονικά περιορισμένη τελική ταχύτητα της BMW iX4 M60 xDrive είναι 240 km/h³. Το μοντέλο M Performance προσφέρει μέγιστη αυτονομία έως 777 χιλιόμετρα.

BMW iX4: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Η νέα BMW iX4 προσφέρεται με μια ευρεία γκάμα βασικών και προαιρετικών συστημάτων υποβοήθησης. Η προηγμένη τεχνολογία και η αυξημένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ενισχύουν την ασφάλεια και αποφορτίζουν σημαντικά τον οδηγό κατά τη μερικώς αυτοματοποιημένη οδήγηση και στάθμευση. Το BMW Symbiotic Drive εξασφαλίζει διαισθητική αλληλεπίδραση μεταξύ του οδηγού και των συστημάτων υποβοήθησης. Το Motorway Assistant επιτρέπει την οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι με ταχύτητα έως 130 km/h¹ σε πολλές χώρες, καθώς και έξυπνα υποβοηθούμενες αλλαγές λωρίδας σε εγκεκριμένες διαδρομές.

 

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