PEUGEOT: Μοναδικά προνόμια στην Auto Athina 2026

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Αυτοκινητο
PEUGEOT: Μοναδικά προνόμια στην Auto Athina 2026
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Η PEUGEOT δίνει δυναμικό «παρών» στην Auto Athina 2026, φέρνοντας στο προσκήνιο τη νέα εποχή της Μάρκας, εκεί όπου η γαλλική γοητεία συναντά την προηγμένη τεχνολογία, την οδηγική απόλαυση και μια ολοένα πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκεται το νέο PEUGEOT 208 GTi, που πραγματοποιεί την Πανελλήνια Πρεμιέρα του, πλαισιωμένο από τα E-408, E-3008 Long Range και 2008 Hybrid. Τέσσερα διαφορετικά μοντέλα που αποτυπώνουν το εύρος και τον χαρακτήρα της σύγχρονης PEUGEOT, από τις υψηλές επιδόσεις και την οδηγική απόλαυση μέχρι την ηλεκτροκίνηση μεγάλης αυτονομίας και την αποδοτικότητα της υβριδικής τεχνολογίας. Στην Auto Athina, όμως, η γνωριμία με τον κόσμο της PEUGEOT συνοδεύεται από έναν ακόμη ισχυρό λόγο για να γίνει η επιθυμία πραγματικότητα.

Αποκλειστικά προνόμια με αφορμή την Auto Athina

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η PEUGEOT προσφέρει επιπρόσθετο όφελος για κάθε μοντέλο της, το οποίο έρχεται να προστεθεί στην ισχύουσα εμπορική πολιτική της μάρκας, διαμορφώνοντας συνολικό όφελος που φτάνει έως και τις 2.200 € στα θερμικά και υβριδικά μοντέλα. Μια μοναδική ευκαιρία, για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ένα νέο PEUGEOT, επιλέγοντας ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες, τεχνολογίες και συστήματα κίνησης.

Ακόμη περισσότερα προνόμια για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της PEUGEOT

Κάθε ηλεκτρικό μοντέλο της PEUGEOT συνοδεύεται από το πρόγραμμα PEUGEOT Electric Promise, ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών και παροχών που έχει σχεδιαστεί για να κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση απλή και ξέγνοιαστη. Περιλαμβάνει λύσεις οικιακής φόρτισης (με πανελλαδική κάλυψη και υποστήριξη), δωρεάν καλώδια φόρτισης Mode 2 (για οικιακή πρίζα Σούκο) και Mode 3 (για Wallbox ή δημόσιο φορτιστή AC) στον βασικό εξοπλισμό, 5 χρόνια οδική βοήθεια, 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, καθώς και δωρεάν υπηρεσίες συνδεσιμότητας.

Για όσους επιλέξουν την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα κατά τη διάρκεια της Auto Athina, η PEUGEOT προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό προνόμιο: επιπλέον των ειδικών τιμών, όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα PEUGEOT συνοδεύονται από δωρεάν οικιακό φορτιστή Wallbox 22 kW, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινή φόρτιση και χρήση. Η παρουσία της PEUGEOT στην Auto Athina 2026 αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει από κοντά μερικά από τα πιο ξεχωριστά μοντέλα της Μάρκας και, ταυτόχρονα, να επωφεληθεί από αποκλειστικά προνόμια που κάνουν τώρα την απόκτηση ενός νέου PEUGEOT ακόμη πιο ελκυστική. 

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