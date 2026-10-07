Ο Όμιλος Σαρακάκη εκπαιδεύει μηχανικούς

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ υποδέχθηκαν την τρίτη σειρά αποφοίτων του πρωτοποριακού προγράμματος εξειδίκευσης Μηχανικός/Ηλεκτρολόγος Επαγγελματικών Οχημάτων - Μηχανημάτων Έργου & Μηχανών Θαλάσσης (Commercial Vehicles & Machinery Engineer), οι οποίοι είναι πανέτοιμοι να ξεκινήσουν την καριέρα τους στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο της Μηχανοτρονικής, με προοπτική απασχόλησης στα συνεργεία Φορτηγών - Λεωφορείων, Μηχανημάτων Έργου και Μηχανών Θαλάσσης του Ομίλου, καθώς και του δικτύου συνεργατών του..

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης ξεκίνησε την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24 και είναι μία πρωτοβουλία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ. Πρόκειται για το πρώτο hands-on εκπαιδευτικό πρόγραμμα 250+ ωρών στην Ελλάδα που εστιάζει αποκλειστικά στα επαγγελματικά οχήματα, τα μηχανήματα έργου και τις μηχανές θαλάσσης, με στόχο να καλύψει το ιδιαίτερα σημαντικό κενό εξειδικευμένων τεχνιτών στον κλάδο.

Το 65% του προγράμματος εστιάζει στην πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες συνεργείου και εργαστηριακές ασκήσεις στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, δημιουργώντας καταρτισμένους επαγγελματίες στην επισκευή και τη συντήρηση επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου κορυφαίων brands, όπως Volvo Trucks & Buses, Renault Trucks, Volvo Construction Equipment, Komatsu και Volvo Penta, εταιρείες με τις οποίες ο Όμιλος διατηρεί την αποκλειστική συνεργασία εισαγωγής και διανομής.



Ως επιστέγασμα της ολοκλήρωσης του Γ’ Κύκλου αποφοίτων έρχεται η αξιολόγηση των ίδιων των συμμετεχόντων, με τον μέσο βαθμό ικανοποίησης να κυμαίνεται από 87% έως 96% για την ποιότητα τόσο του περιεχομένου όσο και των εγκαταστάσεων.

Ο Κωνσταντίνος Οικονόμου, Athens Trucks & Buses Workshop Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, δήλωσε: “Το πρόγραμμα εξειδίκευσης Μηχανικών Επαγγελματικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη σε συνεργασία με τη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, προσφέρει γνώσεις και τεχνική εξειδίκευση σε όλα τα επαγγελματικά προϊόντα του Ομίλου. Στόχος του προγράμματος είναι η απορρόφηση των αποφοίτων στα συνεργεία του Ομίλου μας, καθώς και του δικτύου συνεργατών μας”.

Κατά την αποφοίτηση, η Ζαχαρένια Κρεμαλή, Chief People Officer του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, απένειμε τα Διπλώματα στους αποφοίτους, καθώς και μία πλήρη υποτροφία στον απόφοιτο που αρίστευσε, παρουσία του Δημήτρη Τσίρκα, Γενικού Διευθυντή της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ, και στελεχών των δύο οργανισμών.