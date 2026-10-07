Ο Όμιλος Σαρακάκη εκπαιδεύει μηχανικούς

Τρίτος κύκλος επιτυχίας για το πρωτοποριακό πρόγραμμα εξειδίκευσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.26 , 22:58 First Dates: «Περίμενα μια φορά μια γυναίκα να με δει σαν άντρα»
07.10.26 , 22:49 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του
07.10.26 , 22:40 First Dates: Η Έρη ήθελε δεύτερο ραντεβού, αλλά ο Γιώργος είχε… άλλα σχέδια
07.10.26 , 22:05 Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
07.10.26 , 22:01 Ο Όμιλος Σαρακάκη εκπαιδεύει μηχανικούς
07.10.26 , 21:58 Η κοινή δήλωση Ελλάδας – ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο
07.10.26 , 21:55 First Dates: Η ερωτική φαντασίωση του Γιώργου άφησε άφωνη την Έρη
07.10.26 , 21:52 Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν, η γυναίκα - σύμβολο της στεγαστικής κρίσης
07.10.26 , 21:33 Μητσοτάκης στον Ρούμπιο στο Μαξίμου: Πυλώνας ασφάλειας  η Ελλάδα
07.10.26 , 21:21 Γιάννης Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία του
07.10.26 , 21:15 First Dates: Η Γεωργία βρήκε την… κόρη της Ζενεβιέβ: «Είστε ίδιες!»
07.10.26 , 21:12 Ράδιο Αρβύλα – ΑΝΤ1: Η απάντηση του καναλιού μετά το «διαζύγιο»
07.10.26 , 21:05 Η κούκλα Stacey ήρθε στο First Dates και είναι έτοιμη να εντυπωσιάσει!
07.10.26 , 20:52 Μαζωνάκης: Έκανε πλασμαφαίρεση στην κόρη της και την τραβούσε βίντεο
07.10.26 , 20:29 Φίλιππος Καμπούρης: Οι πασίγνωστοι τραγουδιστές που καταθέτουν ως μάρτυρες
Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν, η γυναίκα - σύμβολο της στεγαστικής κρίσης
Νέο επίδομα ανεργίας: Τι αλλάζει μετά τους 12 μήνες
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η biker rock εμφάνιση στο ΟΑΚΑ με mini τσαντάκι Chanel
Νίκος Καρβέλας – Άννα Βίσση: Η απάντηση που «καίει» για τα χρήματα του ΟΑΚΑ
Γιάννης Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία του
Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
Η κούκλα Stacey ήρθε στο First Dates και είναι έτοιμη να εντυπωσιάσει!
Γιώργος Μαζωνάκης: Η είσοδος του σπιτιού του πλημμυρισμένη από λουλούδια
Βίσση σε μουσικούς: «Eίστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Ο Όμιλος Σαρακάκη εκπαιδεύει μηχανικούς
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ υποδέχθηκαν την τρίτη σειρά αποφοίτων του πρωτοποριακού προγράμματος εξειδίκευσης Μηχανικός/Ηλεκτρολόγος Επαγγελματικών Οχημάτων - Μηχανημάτων Έργου & Μηχανών Θαλάσσης  (Commercial Vehicles & Machinery Engineer), οι οποίοι είναι πανέτοιμοι να ξεκινήσουν την καριέρα τους στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο της Μηχανοτρονικής, με προοπτική απασχόλησης στα συνεργεία Φορτηγών - Λεωφορείων, Μηχανημάτων Έργου και Μηχανών Θαλάσσης του Ομίλου, καθώς και του δικτύου συνεργατών του.. 

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης ξεκίνησε την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24 και είναι μία πρωτοβουλία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ. Πρόκειται για το πρώτο hands-on εκπαιδευτικό πρόγραμμα 250+ ωρών στην Ελλάδα που εστιάζει αποκλειστικά στα επαγγελματικά οχήματα, τα μηχανήματα έργου και τις μηχανές θαλάσσης, με στόχο να καλύψει το ιδιαίτερα σημαντικό κενό εξειδικευμένων τεχνιτών στον κλάδο. 

Ο Όμιλος Σαρακάκη εκπαιδεύει μηχανικούς

Το 65% του προγράμματος εστιάζει στην πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες συνεργείου και εργαστηριακές ασκήσεις στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, δημιουργώντας καταρτισμένους επαγγελματίες στην επισκευή και τη συντήρηση επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου κορυφαίων brands, όπως Volvo Trucks & Buses, Renault Trucks, Volvo Construction Equipment, Komatsu και Volvo Penta, εταιρείες με τις οποίες ο Όμιλος διατηρεί την αποκλειστική συνεργασία εισαγωγής και διανομής. 

Ο Όμιλος Σαρακάκη εκπαιδεύει μηχανικούς
Ως επιστέγασμα της ολοκλήρωσης του Γ’ Κύκλου αποφοίτων έρχεται η αξιολόγηση των ίδιων των συμμετεχόντων, με τον μέσο βαθμό ικανοποίησης να κυμαίνεται από 87% έως 96% για την ποιότητα τόσο του περιεχομένου όσο και των εγκαταστάσεων.
Ο Κωνσταντίνος Οικονόμου, Athens Trucks & Buses Workshop Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, δήλωσε: “Το πρόγραμμα εξειδίκευσης Μηχανικών Επαγγελματικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη σε συνεργασία με τη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, προσφέρει γνώσεις και τεχνική εξειδίκευση σε όλα τα επαγγελματικά προϊόντα του Ομίλου. Στόχος του προγράμματος είναι η απορρόφηση των αποφοίτων στα συνεργεία του Ομίλου μας, καθώς και του δικτύου συνεργατών μας”. 

Ο Όμιλος Σαρακάκη εκπαιδεύει μηχανικούς

Κατά την αποφοίτηση, η Ζαχαρένια Κρεμαλή, Chief People Officer του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, απένειμε τα Διπλώματα στους αποφοίτους, καθώς και μία πλήρη υποτροφία στον απόφοιτο που αρίστευσε, παρουσία του Δημήτρη Τσίρκα, Γενικού Διευθυντή της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ, και στελεχών των δύο οργανισμών. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗ
 |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΑΚΜΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Alfa Romeo: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
Αυτοκινητο
Alfa Romeo: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
Ξεκινά νέο νικηφόρο κεφάλαιο για τη Ford
Αυτοκινητο
Ξεκινά νέο νικηφόρο κεφάλαιο για τη Ford
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026
Renault 4 E-Tech Electric Canvas Roof: Θα γράψει ιστορία
Αυτοκινητο
Renault 4 E-Tech Electric Canvas Roof: Θα γράψει ιστορία
Leapmotor: Τα μοντέλα της στην Auto Athina 2026
Αυτοκινητο
Leapmotor: Τα μοντέλα της στην Auto Athina 2026
H FIAT μαγνητίζει στην Auto Athina 2026
Αυτοκινητο
H FIAT μαγνητίζει στην Auto Athina 2026
Mercedes-Benz και smart στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Mercedes-Benz και smart στην AUTO ATHINA 2026
Δυναμική παρουσία της Suzuki στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Suzuki: Δυναμική παρουσία στην AUTO ATHINA 2026
Η αποκάλυψη του νέου MINI Countryman Untamed Edition
Αυτοκινητο
Η αποκάλυψη του νέου MINI Countryman Untamed Edition
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top