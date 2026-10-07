Η αποκάλυψη του νέου MINI Countryman Untamed Edition

Η MINI επεκτείνει τη γκάμα του μεγαλύτερου μοντέλου της με μια νέα, ιδιαίτερα στιβαρή έκδοση που απευθύνεται στους φίλους της περιπέτειας: το MINI Countryman Untamed Edition που αποκάλυψαν στην έκθεση αυτοκινήτου AUTO ATHINA 2026.

Με αυξημένη απόσταση από το έδαφος σε επιλεγμένες αγορές, ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά παντός εδάφους, έξυπνη τεχνολογία τετρακίνησης ALL4, καθώς και αποκλειστικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και στοιχεία εξοπλισμού, προσφέρει αυξημένες δυνατότητες εκτός δρόμου. Η έκδοση συνοδεύεται από μια ειδικά σχεδιασμένη πρόταση για υπαίθριες δραστηριότητες, η οποία περιλαμβάνει σκηνή οροφής MINI που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την AUTOHOME και μια αποκλειστική συλλογή ειδών κάμπινγκ που δημιουργήθηκε από κοινού με την HELINOX.



Είτε πρόκειται για μια απόδραση το Σαββατοκύριακο, ένα road trip ή μια διανυκτέρευση στην ύπαιθρο, η Untamed Edition συνδυάζει την ευελιξία του MINI Countryman με αναβαθμισμένες δυνατότητες για διαδρομές εκτός δρόμου και υπαίθριες δραστηριότητες.Η ευρυχωρία του εσωτερικού, οι ευέλικτες λύσεις μεταφοράς και η υπερυψωμένη θέση οδήγησης αποτελούν την ιδανική βάση για έναν δραστήριο τρόπο ζωής.Ανάλογα με την αγορά, η έκδοση θα είναι διαθέσιμη κατά το λανσάρισμα των MINI Countryman C, MINI Countryman D και MINI Countryman S ALL4, καθώς και των αμιγώς ηλεκτρικών MINI Countryman E και MINI Countryman SE ALL4.

Ειδικός εξοπλισμός για μεγαλύτερη ελευθερία.

Στα καθοριστικά χαρακτηριστικά της Untamed Edition περιλαμβάνονται τα νέα ελαστικά Pirelli Scorpion All Terrain Plus, σε συνδυασμό με αποκλειστικές ζάντες ελαφρού κράματος 19 ιντσών, ειδικά σχεδιασμένες για την έκδοση. Σε συνδυασμό με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση και παράλληλα ενισχύουν τη στιβαρή και δυναμική εμφάνιση του οχήματος. Οι ανάγλυφες προστατευτικές μεμβράνες στους θόλους των τροχών, στα μαρσπιέ και στο Power Dome προστατεύουν το αμάξωμα και τονίζουν τον στιβαρό χαρακτήρα. Οι νέας σχεδίασης προστατευτικές ποδιές σε απόχρωση Dark Steel, μαζί με το αποκλειστικό λογότυπο Untamed στην κολόνα C, ολοκληρώνουν τη χαρακτηριστική εμφάνιση.

Η σκηνή οροφής, προϊόν συνεργασίας με την AUTOHOME - ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στον συγκεκριμένο τομέα - ανοίγει σε λίγα δευτερόλεπτα χάρη στα ενσωματωμένα αμορτισέρ αερίου. Τα ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες υλικά, τα πανοραμικά ανοίγματα και ο προσεκτικά σχεδιασμένος εσωτερικός χώρος την καθιστούν ιδιαίτερα πρακτική για outdoor περιπέτειες. Τόσο το σκληρό κέλυφος όσο και η σκηνή κατασκευάζονται χειροποίητα στην Ιταλία, ενώ η κατασκευή από ενισχυμένο υαλονήματα εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και μόνωση, διατηρώντας παράλληλα τις αρχικές της διαστάσεις σε βάθος χρόνου.

Επιπλέον, η MINI συνεργάστηκε με την HELINOX, που ειδικεύεται στον εξοπλισμό για υπαίθριες δραστηριότητες, για τη δημιουργία μιας αποκλειστικής συλλογής ειδών κάμπινγκ. Οι πτυσσόμενες καρέκλες και τα τραπέζια κάμπινγκ συνδυάζουν τη λειτουργικότητα και το χαμηλό βάρος με την εύκολη μεταφορά, διατηρώντας παράλληλα τη χαρακτηριστική σχεδιαστική γλώσσα της Untamed Edition.

Περισσότερη ελευθερία εκτός δρόμου.

Η ανύψωση της ανάρτησης κατά 15 χιλιοστά αυξάνει την απόσταση από το έδαφος έως και 19 χιλιοστά, ανάλογα με την αγορά και την έκδοση του συστήματος κίνησης, βελτιώνοντας σημαντικά τις δυνατότητες του οχήματος εκτός δρόμου. Οι γωνίες προσέγγισης και ράμπας έχουν επίσης βελτιστοποιηθεί. Το σύστημα ανύψωσης θα διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις Untamed Edition στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, ενώ στην Ευρώπη θα προσφέρεται αποκλειστικά στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Τα ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά Pirelli Scorpion All Terrain Plus ενισχύουν περαιτέρω την πρόσφυση, τονίζοντας παράλληλα τον στιβαρό χαρακτήρα του οχήματος. Στη Βόρεια Αμερική, τα ελαστικά παντός εδάφους περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό της Untamed Edition. Στην Ευρώπη διατίθενται ως προαιρετικός εξοπλισμός, ενώ σε άλλες περιοχές μπορούν να τοποθετηθούν εκ των υστέρων. Τα συστήματα ABS, DSC και διεύθυνσης έχουν ρυθμιστεί ειδικά με βάση τη νέα διαμόρφωση της ανάρτησης και τα ελαστικά παντός εδάφους. Σε συνδυασμό με το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης ALL4, η έκδοση προσφέρει αυξημένη πρόσφυση και σιγουριά σε διαφορετικά εδάφη.

Ο προαιρετικός κοτσαδόρος επιτρέπει τη ρυμούλκηση φορτίων έως 2.000 κιλά. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο οροφής είναι 75 κιλά κατά την οδήγηση και 300 κιλά όταν το όχημα είναι σταθμευμένο.Τα νέα μαρσπιέ, οι προστατευτικές ποδιές στο εμπρός και πίσω μέρος, καθώς και ο νέος πίσω διαχύτης συμβάλλουν σε μια πιο δυναμική συνολική εμφάνιση. Οι ανάγλυφες μαύρες ματ προστατευτικές μεμβράνες στους θόλους των τροχών, στα μαρσπιέ και στο Power Dome ακολουθούν τη σχεδιαστική γλώσσα του οχήματος, προστατεύουν από τις φθορές που προκαλούν τα χαλίκια και ενισχύουν περαιτέρω τον λειτουργικό χαρακτήρα του εκτός δρόμου.

Οι νέες ζάντες ελαφρού κράματος 19 ιντσών «Untamed Edition Spoke» αντλούν έμπνευση από τη στιβαρή και λειτουργική σχεδίαση των κλασικών χαλύβδινων ζαντών για οδήγηση εκτός δρόμου. Οι πέντε δυναμικές ακτίνες, οι τεχνικές λεπτομέρειες και ο συνδυασμός με ελαστικά παντός εδάφους χαρίζουν στο όχημα ακόμη πιο ξεχωριστή εμφάνιση. Το κεντρικό καπάκι της ζάντας φέρει το λογότυπο MINI στην απόχρωση Dark Steel, ως ένα ακόμα αποκλειστικό σχεδιαστικό στοιχείο.

Οι εξωτερικοί χρωματισμοί που δημιουργήθηκαν ειδικά για την Untamed Edition αντλούν έμπνευση από φυσικούς, γήινους και ορυκτούς τόνους. Εκτός από τα αποκλειστικά φινιρίσματα Hideaway Grey, Nomad Blue και Frozen Nomad Blue, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν και τα Nanuq White και Midnight Black. Η Frozen Nomad Blue είναι η πρώτη ματ βαφή αμαξώματος που εισάγεται στη μαζική παραγωγή. Η ματ επιφάνειά της μεταβάλλει την αίσθηση των αναλογιών του οχήματος, αναδεικνύοντας πιο έντονα τις επιφάνειες και τα περιγράμματά του, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια ιδιαίτερα γλυπτική και premium εμφάνιση. Για την οροφή διατίθενται οι αποχρώσεις Glazed White και Jet Black.

Όλες οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες ακολουθούν την outdoor αισθητική της έκδοσης. Τα εμβλήματα MINI εμπρός και πίσω, η επιγραφή Countryman, το περίγραμμα της μάσκας, οι προστατευτικές ποδιές και οι πρόσθετες σχεδιαστικές λεπτομέρειες έχουν φινίρισμα στην απόχρωση Dark Steel, δημιουργώντας μια τεχνική και παράλληλα στιβαρή εμφάνιση χάρη στη μεταλλική τους επιφάνεια. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνει το αποκλειστικό λογότυπο Untamed, που περιλαμβάνει μία γραφική απεικόνιση βουνού, στην κολόνα C.



Τα χρώματα, τα υλικά και τα φινιρίσματα σε όλη την καμπίνα αντλούν έμπνευση από σύγχρονο εξοπλισμό για υπαίθριες δραστηριότητες, φυσικές υφές και λειτουργικά προϊόντα.Τα αποκλειστικά σπορ καθίσματα Vescin Nightshade Blue ξεχωρίζουν στο εσωτερικό. Συνδυάζουν την premium διάτρητη επένδυση Vescin με πλεκτές επιφάνειες στην περιοχή των ώμων και των προσκέφαλων. Το ανάγλυφο πλεκτό μοτίβο παραπέμπει σε βραχώδεις σχηματισμούς και πλαισιώνεται από ρέλι και διακοσμητικές ραφές σε Cornflower Blue. Στα καθίσματα ενσωματώνεται επίσης το λογότυπο Untamed με μοτίβο βουνού.

Οι πλεκτές επιφάνειες στο ταμπλό και στα πάνελ των θυρών αποτελούν στιλιστικό στοιχείο του εσωτερικού. Η χρωματική σύνθεση Millennial Melange συνδυάζει σκούρους γκρι τόνους με έντονο μπλε. Η δίχρωμη πλεκτή υφή αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο της νέας οικογένειας MINI και συμβάλλει στη δημιουργία μιας εκλεπτυσμένης, premium ατμόσφαιρας.

Το Vibrant Silver αντικαθίσταται παντού από Dark Steel. Πρόσθετες λεπτομέρειες σε Cornflower Blue ξεχωρίζουν στον ιμάντα και στις ακτίνες του τιμονιού, καθώς και σε επιλεγμένα στοιχεία του εσωτερικού. Ο επανασχεδιασμένος αποθηκευτικός χώρος της κεντρικής κονσόλας διαθέτει πιο στιβαρή γεωμετρία και, χάρη στους ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης, παραπέμπει στον premium εξοπλισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων, όπως τα σακίδια και ο εξοπλισμός αναρρίχησης.Τα λαστιχένια πατάκια και το αντίστοιχο πατάκι του χώρου αποσκευών ενισχύουν ακόμη περισσότερο την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση. Το τρισδιάστατο μοτίβο τους είναι εμπνευσμένο από φυσικούς βραχώδεις σχηματισμούς και συνδυάζει τη λειτουργικότητα με μια χαρακτηριστική σχεδιαστική γλώσσα.

Εξοπλισμός του MINI Countryman Untamed Edition.

Η βασική του τιμή για το MINI Countryman C Untamed Edition είναι 35.958 €

Σε αυτή την τιμή προσφέρεται δωρεάν και το πακέτο XS (μόνο για το MINI Countryman C)



Η παραγωγή του νέου MINI Countryman Untamed Edition θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2026 στο εργοστάσιο του BMW Group στη Λειψία. Το λανσάρισμά του στην αγορά έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2027.

