Ξεκινά νέο νικηφόρο κεφάλαιο για τη Ford

Αυτό το Σαββατοκύριακο αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό νέο ορόσημο για τη Red Bull Ford Powertrains, καθώς ο Max Verstappen κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix του Μπαχρέιν – η πρώτη από τότε που η Ford επέστρεψε στη Formula 1 το 2026 μέσω των συνεργασιών της τόσο με την Oracle Red Bull Racing όσο και με τη Red Bull Ford Powertrains.Η Ford αποτελεί επίσης τεχνικό συνεργάτη της Visa Cash App Racing Bulls, ενώ και τα τέσσερα μονοθέσια που εφοδιάζονται με κινητήρες της Red Bull Ford Powertrains τερμάτισαν τον αγώνα στην πρώτη δεκάδα, αποτελώντας ακόμα ένα σημαντικό επίτευγμα αλλά και επιβεβαίωση της δυναμικής της συνεργασίας τους.

Η μονάδα ισχύος DM01, που αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη των μονοθεσίων των Oracle Red Bull Racing και Visa Cash App Racing Bulls, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την ομάδα της Red Bull Ford Powertrains στις εγκαταστάσεις του Red Bull Technology Campus στο Milton Keynes και αποτελεί απόδειξη της καινοτόμου φιλοδοξίας της Red Bull και της συνεργασίας της με τη Ford Racing. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά από το 2003 που το όνομα της Ford βρέθηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου της F1, καθώς και την 177η νίκη στη μακρά και ένδοξη ιστορία της Ford στο άθλημα.

Η Ford συνεργάζεται με τη Red Bull Ford Powertrains σε διάφορους τομείς που αφορούν τη μονάδα ισχύος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης συστημάτων κίνησης υψηλής τάσης και της κατασκευής εξαρτημάτων για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE), το σύστημα ανάκτησης ενέργειας (ERS) και τη μονάδα turbo. Παράλληλα, η Ford συνεργάστηκε στενά με τη Red Bull Ford Powertrains στους τομείς των ηλεκτρονικών συστημάτων, του λογισμικού και των συστημάτων ελέγχου.

Αυτή η νίκη αποτελεί βασικό ορόσημο της συνεργασίας και όχι τον τελικό στόχο. Παράλληλα, ενισχύει την αξιοσημείωτη ιστορία της Ford Racing στη Formula 1, με τη Ford να παραμένει ένας από τους πιο επιτυχημένους κατασκευαστές κινητήρων στο άθλημα, παρά την απουσία της για περισσότερα από 20 χρόνια.

Η τεχνική συνεργασία με τη Red Bull Ford Powertrains στη Formula 1 προσφέρει στη Ford Racing την ευκαιρία να αντλεί γνώσεις και να δοκιμάζει τεχνολογίες στα πιο απαιτητικά και ανταγωνιστικά περιβάλλοντα παγκοσμίως, αποκομίζοντας τεχνογνωσία που μπορεί να μεταφερθεί άμεσα στα μελλοντικά αυτοκίνητα παραγωγής. Από τις πίστες της Formula 1 έως τις ερήμους του Ράλι Ντακάρ, η Ford αξιοποιεί τους αγώνες ως το απόλυτο πεδίο δοκιμών για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα φτάσουν τελικά στους πελάτες της.