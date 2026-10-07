Ξεκινά νέο νικηφόρο κεφάλαιο για τη Ford

Η σημασία της νίκης του Max Verstappen στο GP του Μπαχρέιν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.26 , 20:29 Φίλιππος Καμπούρης: Οι πασίγνωστοι τραγουδιστές που καταθέτουν ως μάρτυρες
07.10.26 , 20:15 Υπόθεση Καμπούρη: Μιλά στο Star η γυναίκα που ξεσκέπασε το κύκλωμα
07.10.26 , 20:11 Alfa Romeo: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
07.10.26 , 20:03 Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση
07.10.26 , 19:42 Ύμνος στην Ελλάδα η ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα
07.10.26 , 19:39 Cash or Trash: Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου απογοήτευσε τη Χρυσούλα
07.10.26 , 19:17 Δωρεάν βιβλία ΟΠΕΚΑ: Ξεκίνησε η αναδιανομή
07.10.26 , 19:16 Νίκος Καρβέλας – Άννα Βίσση: Η απάντηση που «καίει» για τα χρήματα του ΟΑΚΑ
07.10.26 , 18:57 Ξεκινά νέο νικηφόρο κεφάλαιο για τη Ford
07.10.26 , 18:46 Cash or Trash: Ο «Jack Sparrow» έφερε το πειρατικό του λάφυρο
07.10.26 , 18:41 Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026
07.10.26 , 18:19 Σε κυκλοφορία ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός του ΗΣΑΠ
07.10.26 , 18:18 Renault 4 E-Tech Electric Canvas Roof: Θα γράψει ιστορία
07.10.26 , 17:46 Άννα Κουρή: Γιατί δεν έγινε ποτέ το remake των «Μεν και Δεν»
07.10.26 , 17:40 Ασφάλεια Ασπροπύργου: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Νίκαια
Νίκος Καρβέλας – Άννα Βίσση: Η απάντηση που «καίει» για τα χρήματα του ΟΑΚΑ
Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
Τροχός της Τύχης: «Ζόρικη υπόθεση» η λύση του γρίφου
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η biker rock εμφάνιση στο ΟΑΚΑ με mini τσαντάκι Chanel
Βίσση σε μουσικούς: «Eίστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε»
Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση
Γιώργος Μαζωνάκης: Η είσοδος του σπιτιού του πλημμυρισμένη από λουλούδια
Υπόθεση Καμπούρη: Μιλά στο Star η γυναίκα που ξεσκέπασε το κύκλωμα
Anastazja - Χρύσανθος: «Θα προτιμούσα να μην ξανασυνεργαστούμε»
Γνωστός ηθοποιός για τη μάχη με τον καρκίνο: «Έχασα 18 κιλά»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Ξεκινά νέο νικηφόρο κεφάλαιο για τη Ford
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυτό το Σαββατοκύριακο αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό νέο ορόσημο για τη Red Bull Ford Powertrains, καθώς ο Max Verstappen κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix του Μπαχρέιν – η πρώτη από τότε που η Ford επέστρεψε στη Formula 1 το 2026 μέσω των συνεργασιών της τόσο με την Oracle Red Bull Racing όσο και με τη Red Bull Ford Powertrains.Η Ford αποτελεί επίσης τεχνικό συνεργάτη της Visa Cash App Racing Bulls, ενώ και τα τέσσερα μονοθέσια που εφοδιάζονται με κινητήρες της Red Bull Ford Powertrains τερμάτισαν τον αγώνα στην πρώτη δεκάδα, αποτελώντας ακόμα ένα σημαντικό επίτευγμα αλλά και επιβεβαίωση της δυναμικής της συνεργασίας τους.

Ξεκινά νέο νικηφόρο κεφάλαιο για τη Ford

Η μονάδα ισχύος DM01, που αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη των μονοθεσίων των Oracle Red Bull Racing και Visa Cash App Racing Bulls, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την ομάδα της Red Bull Ford Powertrains στις εγκαταστάσεις του Red Bull Technology Campus στο Milton Keynes και αποτελεί απόδειξη της καινοτόμου φιλοδοξίας της Red Bull και της συνεργασίας της με τη Ford Racing. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά από το 2003 που το όνομα της Ford βρέθηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου της F1, καθώς και την 177η νίκη στη μακρά και ένδοξη ιστορία της Ford στο άθλημα.

Ξεκινά νέο νικηφόρο κεφάλαιο για τη Ford

Η Ford συνεργάζεται με τη Red Bull Ford Powertrains σε διάφορους τομείς που αφορούν τη μονάδα ισχύος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης συστημάτων κίνησης υψηλής τάσης και της κατασκευής εξαρτημάτων για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE), το σύστημα ανάκτησης ενέργειας (ERS) και τη μονάδα turbo. Παράλληλα, η Ford συνεργάστηκε στενά με τη Red Bull Ford Powertrains στους τομείς των ηλεκτρονικών συστημάτων, του λογισμικού και των συστημάτων ελέγχου.

Αυτή η νίκη αποτελεί βασικό ορόσημο της συνεργασίας και όχι τον τελικό στόχο. Παράλληλα, ενισχύει την αξιοσημείωτη ιστορία της Ford Racing στη Formula 1, με τη Ford να παραμένει ένας από τους πιο επιτυχημένους κατασκευαστές κινητήρων στο άθλημα, παρά την απουσία της για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ξεκινά νέο νικηφόρο κεφάλαιο για τη Ford

Η τεχνική συνεργασία με τη Red Bull Ford Powertrains στη Formula 1 προσφέρει στη Ford Racing την ευκαιρία να αντλεί γνώσεις και να δοκιμάζει τεχνολογίες στα πιο απαιτητικά και ανταγωνιστικά περιβάλλοντα παγκοσμίως, αποκομίζοντας τεχνογνωσία που μπορεί να μεταφερθεί άμεσα στα μελλοντικά αυτοκίνητα παραγωγής. Από τις πίστες της Formula 1 έως τις ερήμους του Ράλι Ντακάρ, η Ford αξιοποιεί τους αγώνες ως το απόλυτο πεδίο δοκιμών για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα φτάσουν τελικά στους πελάτες της.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
GP ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ
 |
MAX VERSTAPPEN
 |
ΝΙΚΗΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Alfa Romeo: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
Αυτοκινητο
Alfa Romeo: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026
Renault 4 E-Tech Electric Canvas Roof: Θα γράψει ιστορία
Αυτοκινητο
Renault 4 E-Tech Electric Canvas Roof: Θα γράψει ιστορία
Leapmotor: Τα μοντέλα της στην Auto Athina 2026
Αυτοκινητο
Leapmotor: Τα μοντέλα της στην Auto Athina 2026
H FIAT μαγνητίζει στην Auto Athina 2026
Αυτοκινητο
H FIAT μαγνητίζει στην Auto Athina 2026
Mercedes-Benz και smart στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Mercedes-Benz και smart στην AUTO ATHINA 2026
Δυναμική παρουσία της Suzuki στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Suzuki: Δυναμική παρουσία στην AUTO ATHINA 2026
Η αποκάλυψη του νέου MINI Countryman Untamed Edition
Αυτοκινητο
Η αποκάλυψη του νέου MINI Countryman Untamed Edition
Η MG τράβηξε το ενδιαφέρον στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Η MG τράβηξε το ενδιαφέρον στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top