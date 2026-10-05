MAXUS eTerron 9: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

Το MAXUS eTERRON 9 αποτελεί τη νέα αμιγώς ηλεκτρική πρόταση της MAXUS στην κατηγορία των pick-up, συνδυάζοντας ένα ισχυρό σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης με τις δυνατότητες φόρτωσης, ρυμούλκησης και κίνησης εκτός δρόμου που απαιτεί ο χαρακτήρας της κατηγορίας.

Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της επαγγελματικής χρήσης όσο και στην καθημερινότητα και τις δραστηριότητες αναψυχής, το eTERRON 9 προσφέρει πενταθέσια καμπίνα, ευρύχωρη καρότσα και έναν επιπλέον προστατευμένο αποθηκευτικό χώρο κάτω από το εμπρός καπό. Παράλληλα, η λειτουργία Vehicle to Load (V2L) αξιοποιεί την ενέργεια της μπαταρίας για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών και εργαλείων, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες χρήσης του οχήματος.

Στην καρδιά του eTERRON 9 βρίσκεται ένα σύστημα δύο ηλεκτροκινητήρων, έναν σε κάθε άξονα, με συνδυασμένη μέγιστη ισχύ 325 kW και ροπή 700 Nm. Η άμεση απόκριση της ηλεκτρικής κίνησης επιτρέπει επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε 5,8 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 190 χλμ./ώρα. Η μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 102,2 kWh εξασφαλίζει συνδυασμένη αυτονομία έως 430 χλμ. κατά WLTP, προσφέροντας την εμβέλεια που απαιτείται για καθημερινές μετακινήσεις, μεγαλύτερα ταξίδια αλλά και επαγγελματική χρήση. Οι δυνατότητες αυτές συνδυάζονται με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως 650 κιλά, ανάλογα με την έκδοση, και ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 κιλά με ρυμουλκούμενο που διαθέτει φρένα, διατηρώντας στον πυρήνα του eTERRON 9 την πρακτικότητα ενός πραγματικού pick-up.

2. Δυναμική σχεδίαση με σύγχρονη ταυτότητα και στιβαρές αναλογίες

Καθαρές γεωμετρικές επιφάνειες και επιβλητικές αναλογίες διαμορφώνουν την εξωτερική σχεδίαση του eTERRON 9, τονίζοντας τον δυναμικό χαρακτήρα ενός μεγάλου pick-up. Το αποτέλεσμα είναι ένα αμάξωμα με έντονη παρουσία, το οποίο εκφράζει τον σύγχρονο ηλεκτρικό χαρακτήρα του μοντέλου χωρίς να περιορίζει τη λειτουργικότητά του.

Το εμπρός μέρος διαμορφώνεται γύρω από μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη φωτεινή ταυτότητα. Οι προβολείς εκτείνονται προς τα πλαϊνά του αμαξώματος, ενώ τα χαρακτηριστικά φώτα ημέρας προσθέτουν βάθος και οπτικό πλάτος. Στο πίσω μέρος, η φωτεινή υπογραφή εκτείνεται σε όλο το πλάτος της πόρτας της καρότσας, δημιουργώντας οπτική συνέχεια με τις καθαρές γραμμές του υπόλοιπου αμαξώματος.

Με μήκος 5.500 χιλ., πλάτος 1.997 χιλ. χωρίς τους εξωτερικούς καθρέφτες και μεταξόνιο 3.300 χιλ., το eTERRON 9 διαθέτει τις αναλογίες ενός μεγάλου και επιβλητικού pick-up. Το μακρύ μεταξόνιο, οι έντονοι θόλοι των τροχών και οι τροχοί 20 ιντσών ενισχύουν τη στιβαρή στάση του οχήματος και τονίζουν τον προσανατολισμό του προς την περιπέτεια και την απαιτητική χρήση.Το ύψος διαμορφώνεται στα 1.860 χιλ. στην έκδοση Luxury 4WD και στα 1.874 χιλ. στην Premium 4WD. Οι ευθείες ακμές και οι καθαρές επιφάνειες διατρέχουν ολόκληρο το αμάξωμα μέχρι την πόρτα της καρότσας, δημιουργώντας μια συνεκτική και σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα.

3. Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης για δυναμικές επιδόσεις και άμεση απόκριση

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του eTERRON 9 αξιοποιεί την άμεση απόκριση της ηλεκτροκίνησης, την τετρακίνηση και την έξυπνη διαχείριση της διαθέσιμης ισχύος για υψηλές επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών.Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει μέγιστη ισχύ 125 kW και ροπή 250 Nm, ενώ ο πίσω 200 kW και 450 Nm αντίστοιχα. Μαζί προσφέρουν συνδυασμένη μέγιστη ισχύ 325 kW και 700 Nm, εξασφαλίζοντας ισχυρή και άμεσα διαθέσιμη απόδοση.

Σε κανονικές συνθήκες οδήγησης, το σύστημα δίνει προτεραιότητα στον πίσω άξονα, χρησιμοποιώντας τον εμπρός ηλεκτροκινητήρα όταν οι συνθήκες ή οι απαιτήσεις του οδηγού το επιβάλλουν. Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου προσαρμόζει συνεχώς την κατανομή της ροπής ανάμεσα στους δύο άξονες. Σε περίπτωση απώλειας πρόσφυσης στους πίσω τροχούς, μειώνει την ροπή σε αυτούς και αυξάνει αντίστοιχα τη συμμετοχή του εμπρός ηλεκτροκινητήρα, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της πρόσφυσης και στη σταθερότητα του οχήματος.

Η μπαταρία LFP χωρητικότητας 102,2 kWh προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία έως 430 χλμ. κατά WLTP. Οι κυψέλες της τοποθετούνται σε ενισχυμένη εσωτερική δομή, σχεδιασμένη ώστε να αξιοποιεί αποτελεσματικά τον διαθέσιμο χώρο και να προστατεύει τη συστοιχία από μηχανικές καταπονήσεις. Το πλαίσιο του οχήματος και η μεταλλική προστασία κάτω από την μπαταρία δημιουργούν επιπλέον επίπεδα προστασίας κατά την κίνηση σε ανώμαλο έδαφος.

Η φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) υποστηρίζεται με ισχύ έως 11 kW, ενώ σε σταθμό ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 115 kW. Υπό κατάλληλες συνθήκες, η φόρτιση από 20% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 42 λεπτά. Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης επηρεάζεται από παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η κατάσταση της μπαταρίας, καθώς και η διαθέσιμη ισχύς του σταθμού φόρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη θερμική διαχείριση. Το σύστημα διασυνδέει τη μπαταρία, το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και τον κλιματισμό της καμπίνας, αξιοποιώντας την αντλία θερμότητας και τα επιμέρους κυκλώματα ψύξης και θέρμανσης. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, η βαλβίδα εννέα καναλιών συντονίζει τη λειτουργία των διαφορετικών κυκλωμάτων, επιτρέποντας την αποδοτικότερη αξιοποίηση της διαθέσιμης θερμικής ενέργειας.

Τρία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας επιτρέπουν στον οδηγό να προσαρμόζει την ένταση της επιβράδυνσης ανάλογα με τη διαδρομή και τις προσωπικές του προτιμήσεις, ανακτώντας παράλληλα κινητική ενέργεια και επιστρέφοντάς την στην μπαταρία.

4. Εξελιγμένη ανάρτηση και τεχνολογίες για άνεση και δυνατότητες εκτός δρόμου.

Το eTERRON 9 έχει εξελιχθεί με στόχο να συνδυάζει την άνεση και την ακρίβεια ενός σύγχρονου οχήματος καθημερινής χρήσης με τις δυνατότητες που απαιτούνται από ένα τετρακίνητο pick-up σε πιο απαιτητικές συνθήκες.Η ανεξάρτητη ανάρτηση και στους δύο άξονες αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της φιλοσοφίας. Εμπρός χρησιμοποιείται διάταξη διπλών ψαλιδιών και πίσω ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, προσφέροντας ακριβέστερο έλεγχο της κίνησης των τροχών και συμβάλλοντας τόσο στη σταθερότητα όσο και στην ποιότητα κύλισης.

Το σύστημα διαχείρισης οδήγησης διαθέτει έξι προκαθορισμένα προγράμματα — Normal, Eco, Sport, Off-Road, Towing και Snow — προσαρμόζοντας ανάλογα την απόκριση του συστήματος κίνησης, την υποβοήθηση του τιμονιού, την ανάκτηση ενέργειας και τη λειτουργία επιμέρους ηλεκτρονικών συστημάτων.



Για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, ο οδηγός μπορεί να διαμορφώσει προσωπικό συνδυασμό ρυθμίσεων, επιλέγοντας μεταξύ διαφορετικών επιπέδων απόκρισης ισχύος, υποβοήθησης τιμονιού και ανάκτησης ενέργειας. Το ηλεκτρικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης προσφέρει τις επιλογές Standard, Comfort και Sport, προσαρμόζοντας την αίσθηση του τιμονιού στις εκάστοτε συνθήκες. Σε συνδυασμό με τις διαθέσιμες ρυθμίσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων και της αερανάρτησης, προκύπτουν περισσότερες από 400 δυνατές διαμορφώσεις του προγράμματος οδήγησης.

Στο πρόγραμμα Off-Road, το σύστημα ελεγχόμενης κίνησης σε χαμηλές ταχύτητες επιτρέπει στο όχημα να κινείται αυτόματα με ταχύτητα από 4 έως 12 χλμ./ώρα, χωρίς συνεχή χρήση του πεντάλ γκαζιού ή του φρένου, διευκολύνοντας τον οδηγό σε ιδιαίτερα απαιτητικά σημεία.

Η αερανάρτηση επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους του αμαξώματος σε πέντε επίπεδα. Η δυνατότητα χαμηλώματος διευκολύνει την επιβίβαση και τη φόρτωση, ενώ η αύξηση του ύψους βελτιώνει την ελευθερία κίνησης σε ανώμαλο έδαφος. Η λειτουργία Easy Loading χαμηλώνει το πίσω μέρος κατά περίπου 60 χιλ., διευκολύνοντας τη φόρτωση και την εκφόρτωση της καρότσας.Χωρίς φορτίο, η απόσταση από το έδαφος είναι 230 χιλ., η γωνία προσέγγισης φτάνει τις 29° και η γωνία αναχώρησης τις 25°, ενώ το βάθος διέλευσης από νερό ανέρχεται σε 550 χιλ. Με την αερανάρτηση στην υψηλότερη θέση μπορούν να επιτευχθούν μεγαλύτερες τιμές, υπό διαφορετικές συνθήκες μέτρησης.



5. Premium πενταθέσια καμπίνα με προηγμένη ψηφιακή εμπειρία και υψηλά επίπεδα άνεσης

Το εσωτερικό του eTERRON 9 διαφοροποιείται από την παραδοσιακά αυστηρά επαγγελματική προσέγγιση της κατηγορίας των pick-up, υιοθετώντας μια σύγχρονη, ποιοτική και τεχνολογικά προηγμένη φιλοσοφία. Η οριζόντια αρχιτεκτονική του ταμπλό τονίζει το πλάτος της πενταθέσιας καμπίνας, ενώ η καθαρή διάταξη των χειριστηρίων δημιουργεί ένα οργανωμένο περιβάλλον γύρω από τον οδηγό. Μπροστά του βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, ο οποίος προβάλλει πληροφορίες όπως η ταχύτητα, η διαθέσιμη αυτονομία και η κατανάλωση ενέργειας.

Δίπλα του, η κεντρική οθόνη infotainment, επίσης 12,3 ιντσών, συγκεντρώνει τις λειτουργίες πολυμέσων και συνδεσιμότητας υποστηρίζοντας Apple CarPlay και Android Auto, δημιουργώντας ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον χρήσης. Η κεντρική κονσόλα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει εργονομία και πρακτικότητα, διαθέτοντας συρόμενο αποθηκευτικό χώρο, κρυφές ποτηροθήκες και επιπλέον θέσεις για καθημερινά αντικείμενα.

Για την οδήγηση εκτός δρόμου, η λειτουργία Off-road Expert μπορεί να εμφανίζει στην κεντρική οθόνη στοιχεία όπως την κλίση και τη θέση του οχήματος, σε συνδυασμό με εικόνες από το σύστημα περιμετρικής απεικόνισης 360°. Η δυνατότητα αυτή προσφέρει στον οδηγό πιο ολοκληρωμένη εικόνα του εδάφους και των εμποδίων γύρω από το όχημα όταν η άμεση ορατότητα είναι περιορισμένη.Τα εμπρός καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα, ενώ, ανάλογα με την έκδοση, ο εξοπλισμός εμπλουτίζεται με αερισμό και μνήμη θέσης, καθώς και λειτουργία μασάζ για το κάθισμα του οδηγού. Έτσι, η καμπίνα είναι σχεδιασμένη όχι μόνο για την καθημερινή μετακίνηση, αλλά και για μεγαλύτερα ταξίδια και πολύωρη παραμονή πίσω από το τιμόνι.Στο πίσω μέρος, τα καθίσματα αναδιπλώνονται σε αναλογία 60:40, επιτρέποντας διαφορετικές διαμορφώσεις του εσωτερικού χώρου και τη μεταφορά αντικειμένων που χρειάζεται να παραμένουν προστατευμένα μέσα στην καμπίνα και χωριστά από την ανοιχτή καρότσα.

6. Ευρύχωρη καρότσα και ευέλικτες λύσεις για υψηλή πρακτικότητα

Παρά τον προηγμένο ηλεκτρικό και ψηφιακό χαρακτήρα του, το eTERRON 9 διατηρεί στον πυρήνα του τις δυνατότητες που καθορίζουν ένα πραγματικό pick-up.

Η καρότσα των ευρωπαϊκών εκδόσεων έχει μήκος 1.658 χιλ., πλάτος 1.600 χιλ. και ύψος 535 χιλ., ενώ το πλάτος μεταξύ των θόλων των πίσω τροχών είναι 1.230 χιλ. Οι διαστάσεις αυτές προσφέρουν χώρο για επαγγελματικό εξοπλισμό, εργαλεία και φορτία διαφορετικού μεγέθους.

Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται σε 650 κιλά για την έκδοση Luxury 4WD και 620 κιλά για την Premium 4WD, με το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος του οχήματος να φτάνει τα 3.500 κιλά.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης είναι η αξιοποίηση του χώρου κάτω από το εμπρός καπό. Εκεί βρίσκεται ένας επιπλέον, προστατευμένος αποθηκευτικός χώρος χωρητικότητας 236 λίτρων, ο οποίος ανοίγει ηλεκτρικά και μπορεί να φιλοξενήσει καλώδια φόρτισης, αποσκευές και αντικείμενα που χρειάζεται να παραμένουν προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες.

Οι δυνατότητες του eTERRON 9 επεκτείνονται και στη ρυμούλκηση. Με ρυμουλκούμενο που διαθέτει φρένα, η μέγιστη ικανότητα φτάνει τα 3.500 κιλά, ενώ χωρίς φρένα διαμορφώνεται στα 750 κιλά. Το ειδικό πρόγραμμα Towing προσαρμόζει τη λειτουργία του οχήματος στις αυξημένες απαιτήσεις της ρυμούλκησης.

Η τεχνολογία Vehicle to Load (V2L) προσθέτει μία ακόμη διάσταση στην πρακτικότητα του μοντέλου. Μία πρίζα 2,2 kW βρίσκεται στον εμπρός αποθηκευτικό χώρο και δύο ακόμη πρίζες 2,2 kW στην καρότσα, επιτρέποντας την απευθείας τροφοδοσία ηλεκτρικών εργαλείων και συσκευών.Επιπλέον, μέσω της θύρας φόρτισης μπορεί να διατεθεί εξωτερική ισχύς έως 6,6 kW. Η συγκεκριμένη παροχή δεν λειτουργεί ταυτόχρονα με τις ενσωματωμένες πρίζες του οχήματος.Με τον τρόπο αυτό, το eTERRON 9 μπορεί να λειτουργήσει ως κινητή πηγή ενέργειας για επαγγελματικό εξοπλισμό, δραστηριότητες αναψυχής ή εφαρμογές σε σημεία όπου δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

7. Ολοκληρωμένο πακέτο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας

Η ασφάλεια αποτέλεσε βασικό άξονα στην εξέλιξη του eTERRON 9, τόσο σε επίπεδο δομικής προστασίας όσο και ως προς την ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Το μοντέλο απέσπασε πέντε αστέρια στις δοκιμές του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP το 2024.Η κατασκευή του αμαξώματος αξιοποιεί χάλυβες υψηλής και υπερυψηλής αντοχής σε κρίσιμα σημεία, δημιουργώντας μια άκαμπτη δομή που έχει σχεδιαστεί ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις δυνάμεις σε περίπτωση σύγκρουσης.

Η παθητική ασφάλεια ενισχύεται από επτά αερόσακους, συμπεριλαμβανομένου ενός κεντρικού αερόσακου μεταξύ των εμπρός καθισμάτων, καθώς και από ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστές φορτίου. Για την ασφαλή τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων προβλέπονται σημεία στερέωσης ISOFIX/i-Size και Top Tether.

Παράλληλα, το eTERRON 9 διαθέτει προηγμένα συστημάτα υποβοήθησης οδηγού. Η λειτουργία τους βασίζεται σε εμπρός κάμερα, ραντάρ, περιμετρικές κάμερες και αισθητήρες υπερήχων, τα οποία παρακολουθούν το περιβάλλον γύρω από το όχημα και υποστηρίζουν τον οδηγό σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών.

Το Adaptive Cruise Control (ACC) προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα ώστε να διατηρεί προκαθορισμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, ενώ τα Forward Collision Warning (FCW) και Autonomous Emergency Braking (AEB) προειδοποιούν για πιθανό κίνδυνο εμπρόσθιας σύγκρουσης και μπορούν, εφόσον χρειαστεί, να υποστηρίξουν την πέδηση.

Οι λειτουργίες Lane Departure Warning και Lane Keep Assist παρακολουθούν τη θέση του οχήματος στη λωρίδα κυκλοφορίας και υποστηρίζουν τον οδηγό όταν εντοπίζεται ακούσια απόκλιση. Αντίστοιχα, το σύστημα υποβοήθησης τυφλού σημείου συμβάλλει στην καλύτερη αντίληψη οχημάτων που κινούνται στις πίσω πλευρικές περιοχές.

Κατά τους ελιγμούς, η περιμετρική απεικόνιση 360°, οι αισθητήρες στάθμευσης και η προειδοποίηση εγκάρσιας κυκλοφορίας κατά την όπισθεν διευκολύνουν τον χειρισμό ενός οχήματος με τις διαστάσεις του eTERRON 9, ιδιαίτερα σε περιορισμένους χώρους ή σημεία με μειωμένη ορατότητα.

Όλα τα συστήματα υποβοήθησης λειτουργούν εντός συγκεκριμένων ορίων και έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα. Ο οδηγός παραμένει σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος.

8. Το νέο MAXUS eTERRON 9 διατίθεται σε μια πλούσια παλέτα πέντε χρωμάτων:

• Metal Black

• Pearl Lustre White

• Concrete Grey

• Spruce Green

• Desert Yellow

Από τις πιο διακριτικές αποχρώσεις έως τις πιο έντονες επιλογές, η χρωματική παλέτα επιτρέπει στο eTERRON 9 να εκφράζει διαφορετικά προφίλ χρήσης, από τον επαγγελματικό χαρακτήρα έως μια περισσότερο lifestyle προσέγγιση.

9. Εγγύηση

Το eTERRON 9 συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση

Το νέο MAXUS eTERRON 9 συνδυάζει τις επιδόσεις της ηλεκτροκίνησης με την πρακτικότητα και τις δυνατότητες ενός σύγχρονου τετρακίνητου pick-up. Με ισχύ έως 325 kW (442 PS), συνδυαστική ροπή 700 Nm, αυτονομία έως 430 km (WLTP) και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3.500 kg, προσφέρει έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό ισχύος, τεχνολογίας και ευελιξίας για επαγγελματική και καθημερινή χρήση.

Διατίθεται στις εκδόσεις Luxury και Premium.

Ακολουθεί ο αναλυτικός τιμοκατάλογος.

eTerron 9

ΑΝΩΤΑΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΦΠΑ Ε.Τ.Τ. ΑΝΩΤΑΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

Luxury 60.220 € 14.453 € - 74.673 €

Premium 62.379 € 14.971 € - 77.350 €

