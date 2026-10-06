Geely E2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

Το Geely E2 εντάσσεται στην γκάμα ως το τρίτο μοντέλο της μάρκας, διευρύνοντας τις επιλογές αμιγούς ηλεκτροκίνησης δίπλα στο Geely E5. Έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση στις παγκόσμιες πωλήσεις των κατηγοριών A & B το 2025, έρχεται στην Ελλάδα με μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει καθημερινή πρακτικότητα, πλούσιο εξοπλισμό και ασφάλεια 5 αστέρων Euro NCAP.

Ψηφιακή τεχνολογία με επίκεντρο τον χρήστη

Το σύστημα Flyme Auto προσφέρει ένα εύχρηστο ψηφιακό περιβάλλον με άμεση απόκριση και καθαρή απεικόνιση. Η κεντρική οθόνη αφής HD 14,6 ιντσών, με ανάλυση 1.920 × 1.080 και αναλογία οθόνης προς συνολική επιφάνεια 86%, συγκεντρώνει τις λειτουργίες ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων HD 8,8 ιντσών παρουσιάζει ευδιάκριτα τις βασικές πληροφορίες οδήγησης. Ο φωνητικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει τον χειρισμό της πλοήγησης, του κλιματισμού, της ψυχαγωγίας και των παραθύρων μέσω φωνητικών εντολών. Η online πλοήγηση περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, με ενημερωμένους χάρτες και δυνατότητα εντοπισμού σημείων φόρτισης. Η ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto προσφέρεται σε όλη τη γκάμα. Το ψηφιακό περιβάλλον συμπληρώνουν εφαρμογές όπως Spotify, Audible, Amazon Music και TuneIn, καθώς και οι εφαρμογές GEELY Apps. Οι ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού over the air επιτρέπουν τη σταδιακή αναβάθμιση λειτουργιών και δυνατοτήτων κατά τη διάρκεια χρήσης του αυτοκινήτου.

Το μεταξόνιο των 2,65 μ. αξιοποιείται για τη δημιουργία πέντε λειτουργικών θέσεων. Στη δεύτερη σειρά, η ευρυχωρία παραπέμπει στην κατηγορία C, ενώ το πλήρως επίπεδο δάπεδο διευκολύνει την κίνηση και βελτιώνει την άνεση των πίσω επιβατών. Ο διαθέσιμος χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών φτάνει τα 890 χιλ., υπογραμμίζοντας τη μελετημένη εκμετάλλευση της καμπίνας.

Η πρακτικότητα ενισχύεται από έξυπνες λύσεις αποθήκευσης: εμπρός χώρος αποσκευών 70 λίτρων, συρτάρι 10 λίτρων κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού και ευρύχωρες θήκες στις πόρτες. Ο πίσω χώρος αποσκευών προσφέρει 375 λίτρα και επεκτείνεται έως τα 1.320 λίτρα, ενώ υπάρχει χώρος αποθήκευσης 28 λίτρων κάτω από τα πίσω καθίσματα.



Το Geely E2 βασίζεται στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ηλεκτροκίνησης GEA της Geely. Η κίνηση στους πίσω τροχούς και η ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, με 16 σημεία σύνδεσης, συμβάλλουν στην ισορροπημένη οδική συμπεριφορά και στην αποτελεσματική απορρόφηση των ανωμαλιών. Το σύστημα πέδησης OneBox με λειτουργία CST Comfortable Stopping υποστηρίζει την ομαλή ακινητοποίηση του αυτοκινήτου, ενισχύοντας την άνεση οδηγού και επιβατών.

Το συμπαγές ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα «11 σε 1» ενοποιεί βασικές λειτουργίες σε μία μονάδα βάρους 79,8 κιλών. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τον ηλεκτροκινητήρα, τη μετάδοση, τον αντιστροφέα, το σύστημα διαχείρισης της μπαταρίας, τον ενσωματωμένο φορτιστή και τη διαχείριση θερμότητας. Η ολοκληρωμένη αυτή διάταξη περιορίζει τον απαιτούμενο χώρο και ενισχύει την ενεργειακή απόδοση.

Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει ροπή 150 Nm, με ισχύ 60 kW στην έκδοση PRO και 85kW στις TECH και ULTRA. Η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 14,2 και 11,5 δευτερόλεπτα αντίστοιχα, ενώ η τελική ταχύτητα ανέρχεται σε 130 χλμ./ώρα σε όλες τις εκδόσεις.Η απόδοση των 73,5 χλμ./ώρα στη δοκιμή αποφυγής εμποδίου αποτυπώνει τη δυναμική συμπεριφορά του μοντέλου. Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης G-TCS υποστηρίζει την ελεγχόμενη μεταφορά της ισχύος στον δρόμο και την προβλέψιμη απόκριση σε διαφορετικές συνθήκες πρόσφυσης.

Ασφάλεια 5 αστέρων Euro NCAP

Το Geely E2 απέσπασε την ανώτατη συνολική αξιολόγηση των 5 αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP του 2026. Το πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) περιλαμβάνει προσαρμοζόμενο cruise control (ACC), αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης (AEB), προειδοποίηση ακούσιας εξόδου από τη λωρίδα (LDW), υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA), αλλαγής λωρίδας (LCA) και διατήρησης λωρίδας έκτακτης ανάγκης (ELKA).Το σύνολο συμπληρώνουν η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας (TSR), η ανίχνευση τυφλού σημείου (BSD), η προειδοποίηση οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας (RCTA), η προειδοποίηση ανοίγματος πόρτας (DOW) και η παρακολούθηση οδηγού (DMS).Η κάμερα οπισθοπορείας και οι πίσω αισθητήρες στάθμευσης διευκολύνουν τους ελιγμούς. Παράλληλα, τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC), ελέγχου πρόσφυσης (G-TCS), αποτροπής ανατροπής (ARP), υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC) και ελέγχου κατάβασης (HDC) συνεργάζονται με τα ABS, EBD και BAS για ολοκληρωμένη υποστήριξη του οδηγού.





Αυτονομία και φόρτιση για την καθημερινότητα

Η έκδοση PRO διαθέτει μπαταρία LFP 35,35 kWh, με αυτονομία έως 252 χλμ. και κατανάλωση 15,9 kWh/100 χλμ. σε μεικτό κύκλο WLTP. Οι TECH και ULTRA εξοπλίζονται με μπαταρία 47,14 kWh, προσφέροντας έως 345 χλμ. αυτονομίας και κατανάλωση 15,5 kWh/100 χλμ.

Η ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC) υποστηρίζει ισχύ έως 60 kW στην PRO και έως 80 kW στις TECH και ULTRA, με την φόρτιση από 20% έως 80% ολοκληρώνεται σε μόλις 23 λεπτά. Σε κατάλληλο σημείο φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), η φόρτιση από 10% έως 100% απαιτεί 5,3 ώρες για την μπαταρία 35,35 kWh και 7,1 ώρες για την μπαταρία 47,14 kWh.



Η γκάμα του Geely E2 περιλαμβάνει τις εκδόσεις PRO, TECH και ULTRA. Και οι τρεις αξιοποιούν το ηλεκτρικό σύστημα «11 σε 1», με ροπή 150 Nm και τελική ταχύτητα 130 χλμ./ώρα. Η TECH προσφέρει αυξημένη ισχύ και αυτονομία σε σχέση με την PRO, ενώ η ULTRA συνδυάζει το κινητήριο σύστημα της TECH με πρόσθετα στοιχεία άνεσης και τεχνολογίας.

Η PRO εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα 60 kW και μπαταρία 35,35 kWh. Προσφέρει αυτονομία έως 252 χλμ. κατά WLTP, κατανάλωση 15,9 kWh/100 χλμ. και επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 14,2 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC είναι 60 kW και ο χρόνος φόρτισης AC από 10% έως 100% διαμορφώνεται σε 5,3 ώρες.



Η TECH διατηρεί τον εξοπλισμό της PRO και αναβαθμίζει την απόδοση με ηλεκτροκινητήρα 85 kW και μπαταρία 47,14 kWh. Η αυτονομία φτάνει έως τα 345 χλμ. κατά WLTP, με κατανάλωση 15,5 kWh/100 χλμ., ενώ η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11,5 δευτερόλεπτα.Η ισχύς ταχυφόρτισης DC αυξάνεται στα 80 kW ενώ η φόρτιση από 20% έως 80% απαιτεί μόλις 23 λεπτά. Η φόρτιση AC από 10% έως 100% ολοκληρώνεται σε 7,1 ώρες.

Geely E2: Εύκολα δικό σου με το πρόγραμμα FREEDOM 100 από €19.990 ή με €186/μήνα. Το νέο Geely E2 είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία με τις τιμές λιανικής να διαμορφώνονται ως εξής:

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Τα προγράμματα FREEDOM Bonus και FREEDOM Finance δεν συνδυάζονται.



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GEELY E2 (BEV) Ε2 PRO / 35 kWh / 21,990.00 € / 19,990.00 €

TECH / 47 kWh / 23,990.00 € / 21,990.00 €

ULTRA / 47 kWh / 25,990.00 € / 23,990.00 €

Επιπρόσθετα, οι τιμές του Geely E2 συνδυαστικά με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», ξεκινούν από €16.990.Το Geely E2 συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πλαίσιο εγγυήσεων και οδικής βοήθειας που περιλαμβάνει: Εγγύηση 6 έτη ή 150.000χλμ.High Voltage Battery – 8 έτη ή 150.000 χλμ. 6 έτη δωρεάν οδική βοήθεια με mobile service