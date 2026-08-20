OMODA & JAECOO: Η ασφάλεια και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Αποκτά δύο κορυφαίες διεθνείς πιστοποιήσεις τεχνητής νοημοσύνης

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Αυτοκινητο
OMODA & JAECOO: Η ασφάλεια και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
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Μετά από αυστηρούς ελέγχους και αξιολογήσεις από τους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς UL Solutions και TÜV SÜD Group, η OMODA & JAECOO απέκτησε επίσημα διπλή πιστοποίηση ISO/PAS 8800 Road Vehicle AI Safety Development Framework (Πλαίσιο Ανάπτυξης Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης για Οχήματα Δρόμου) και ISO/IEC 42001 Artificial Intelligence Management System (Σύστημα Διαχείρισης Τεχνητής Νοημοσύνης)

Σήμερα, η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει στα οχήματα να λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις, διευρύνοντας τα όρια της ασφάλειας και δημιουργώντας νέα ερωτήματα, όπως:

· Είναι τα δεδομένα εκπαίδευσης απαλλαγμένα από προκαταλήψεις;

· Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να λειτουργήσει αξιόπιστα σε ακραίες καιρικές συνθήκες;

· Θα μπορούσαν οι αναβαθμίσεις των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης να δημιουργήσουν νέους κινδύνους;

Το ISO/PAS 8800 αποτελεί το πρώτο πρότυπο ασφάλειας παγκοσμίως που αναπτύχθηκε ειδικά για την αντιμετώπιση αυτών των νέων προκλήσεων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και η OMODA & JAECOO συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών που απέκτησαν αυτή την πιστοποίηση για τα αυτοκίνητά τους.

Παράλληλα, η πιστοποίηση της OMODA & JAECOO σύμφωνα με το ISO/IEC 42001, το πρώτο διεθνές πρότυπο διαχείρισης Τεχνητής Νοημοσύνης στον κόσμο, αποδεικνύει ότι η εταιρεία έχει δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό εταιρικής διακυβέρνησης AI – ένα σύστημα «φωτεινού σηματοδότη» που καθορίζει ποιες διαδικασίες μπορούν να προχωρήσουν, ποιες απαιτούν αυξημένη προσοχή και πώς εντοπίζονται, παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται πιθανά ζητήματα.

Μεγαλύτερη ασφάλεια για τους χρήστες των έξυπνων οχημάτων

Για τους χρήστες, η απόκτηση αυτών των δύο πιστοποιήσεων σημαίνει ότι οι λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης σε βασικούς τομείς, όπως τα συστήματα έξυπνης υποβοήθησης οδήγησης, η φωνητική αλληλεπίδραση ή τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) εντός του οχήματος έχουν ενσωματωθεί από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης σε ένα τυποποιημένο, ανιχνεύσιμο και επαληθεύσιμο πλαίσιο ασφάλειας.

Η ασφάλεια AI ως προϋπόθεση για το μέλλον της έξυπνης κινητικότητας

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη διεισδύει ολοένα και περισσότερο στον τομέα της αυτοκίνησης και οι μεγάλες διεθνείς αγορές αυστηροποιούν το κανονιστικό πλαίσιο γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι δυνατότητες ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης μετατρέπονται από ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε βασική προϋπόθεση για την πρόσβαση στις αγορές.Με την απόκτηση των δύο διεθνών πιστοποιήσεων, η OMODA & JAECOO όχι μόνο ενισχύεται με τη συμμόρφωση των έξυπνων τεχνολογιών μαζικής παραγωγής και της παγκόσμιας επέκτασής της, αλλά παράλληλα προσφέρει ένα πρακτικό παράδειγμα υπεύθυνης διακυβέρνησης AI και ορθής εφαρμογής διεθνών προτύπων για την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία.

Από τα συστήματα έξυπνης υποβοήθησης οδήγησης έως τα έξυπνα cockpit που βασίζονται σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM), η OMODA & JAECOO εφαρμόζει ενιαία πρότυπα ασφάλειας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ανάπτυξης των λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης, επιτρέποντας στην τεχνολογική καινοτομία και τον έλεγχο κινδύνων να εξελίσσονται

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