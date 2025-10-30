Η Kumho Tire δίπλα στους αθλητές της «Ελπίδας»

Υποστήριξη του αθλητικού συλλόγου ατόμων με αναπηρία

Η Kumho Tire δίπλα στους αθλητές της «Ελπίδας»
Με σταθερό προσανατολισμό στην υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ, μέσω του αθλητισμού, η KUMHO TIRE συνέχισε και φέτος την υποστήριξη του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία «Ελπίδα» Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τις δράσεις και τις προσπάθειες των αθλητών του.

Η Kumho Tire δίπλα στους αθλητές της «Ελπίδας»
Ο Σύλλογος «Ελπίδα», μέλος της ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ, ιδρύθηκε το 2006 και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό των ΑμεΑ στη Βόρεια Ελλάδα, με περισσότερους από 80 αθλητές, μεταξύ των οποίων και 9 Παραολυμπιονίκες, όπως ο Στέλιος Μαλακόπουλος (Παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος F62), η Στέλλα Σμαραγδή (Παγκόσμιο ρεκόρ στο τριπλούν F47), ο Στράτος Νικολαΐδης και η Ζωή Μαντούδη (σφαίρα F20).

Σε αυτό το πλαίσιο, η KUMHO TIRE στήριξε τη συμμετοχή των αθλητών της «Ελπίδας» στους δρομικούς αγώνες των 5Κ, 10Κ και 21Κ μέτρων του 13ου Νυκτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης. Μεταξύ αυτών, ο Γιάννης Κατρανάς, που αγωνίστηκε στα 21Κ με χειρήλατο αμαξίδιο, εντυπωσίασε συμμετέχοντες και θεατές με τη δύναμη και την αφοσίωσή του, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα έμπνευσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Η Kumho Tire δίπλα στους αθλητές της «Ελπίδας»
Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι προπονητές και οι αθλητές του Συλλόγου ευχαρίστησαν την KUMHO TIRE για τη συνεχή στήριξή της, την ανθρωπιά και τη σταθερή παρουσία της στο πλευρό των αθλητών ΑμεΑ, επισημαίνοντας ότι τέτοιες συνεργασίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη διάδοση του Παραολυμπιακού ιδεώδους και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Η Kumho Tire δίπλα στους αθλητές της «Ελπίδας»

Ο Διευθυντής Marketing της ΕΜΑ Α.Ε., κ. Γιώργος Κουταλιέρης, δήλωσε: «Για ακόμη μια χρονιά, η Kumho Tire βρίσκεται δίπλα στην “Ελπίδα” και στους αθλητές της, οι οποίοι με τη στάση ζωής και τις επιδόσεις τους μας εμπνέουν βαθιά. Η δέσμευσή μας για κοινωνική υπευθυνότητα δεν εξαντλείται σε μια χορηγία. Είναι μια διαρκής επένδυση σε αξίες όπως η αποδοχή, η συμπερίληψη και η ισότητα. Οι αθλητές της Ελπίδας αποδεικνύουν ότι η δύναμη της θέλησης μπορεί να ξεπεράσει κάθε όριο, και είμαστε υπερήφανοι που βρισκόμαστε δίπλα τους σε αυτή τη διαδρομή».

