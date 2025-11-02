Kia EV3 Long Range: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Οι άνθρωποι της Kia κάθε φορά μας εκπλήσσουν και θέλουν με κάθε τρόπο να αποδείξουν ότι τα μοντέλα τους όχι μόνο δεν υστερούν σε αντίστοιχες προτάσεις, από Ευρώπη, Κίνα και Αμερική αλλά είναι μπροστά σε πολλούς τομείς. 'Ενας από αυτούς, όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, είναι η αυτονομία τομέας όπου η Kia ότι υπόσχεται στα χαρτιά το αποδεικνύει και στην πράξη.

Δοκιμάζουμε το τελευταίο μοντέλο που ακούει στην κωδική ονομασία Kia EV3 ένα μοντέλο με διαστημική σχεδίαση και τεχνολογία αιχμής. Η έκδοση της δοκιμής μας Long Range με την μεγάλη μπαταρία των 84 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία η οποία σου... εκμηδενίζει κάθε ενδοιασμό σου για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, όσον αφορά την αυτονομία αλλά και τον χρόνο φόρτισης.



Το Kia EV3 βασίζεται στην πλατφόρμα Electric Global Modular Platform (E-GMP), πάνω στην οποία «πατάνε» το EV6 αλλά και το EV9. Tο EV3 δεν διαθέτει αρχιτεκτονική 800 αλλά 400 Volt, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα το κόστος.

Σχεδιαστικά ακολουθήθηκε η φιλοσοφία «Opposites United», η οποία ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση του Kia EV3. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα συνδυασμό διαφορετικών γεωμετρικών σχημάτων, ευθειών και καμπύλων με τρόπο που να μην ξενίζει αλλά αντίθετα να τονίζει ότι αυτό το αυτοκίνητο ήρθε από το μέλλον. Δεν μοιάζει με κανένα παρά μόνο με τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά μοντέλα της Kia με την ίδια κωδική ονομασία EV.

Στο μπροστινό μέρος οι κάθετοι προβολείς είναι τοποθετημένοι στα άκρα της καθαρής επιφάνειας της μάσκας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας επιβλητικής εικόνας. Τα φώτα ημέρας (DRL) είναι τοποθετημένα κάθετα και τονίζουν ακόμη περισσότερο τη σχεδίαση Tiger Face όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εταιρεία.

Κοιτώντας το από το πλάι η μακριά, κεκλιμένη και με κομψή γραμμή οροφή καταλήγει σε μια πίσω πόρτα ανάλογη με αυτή ενός hatchback, τονίζοντας ακόμα πιο πολύ τον εξαιρετικό τσχεδιασμό του αμαξώματος.

Στα πίσω φώτα ο απλοποιημένος, γεωμετρικός σχεδιασμός ενσωματώνεται άψογα με το πίσω παρμπρίζ, ενώ η φουτουριστική σχεδίαση της πίσω πόρτας συμπληρώνεται με μια τεχνική και κομψή εμφάνιση η οποία είναι εμπνευσμένη όπως είπαμε από την υπογραφή του φωτισμούTiger Face Star Map όπως ακριβώς και στο μπροστινό μέρος.

Όμως η εντυπωσιακή σχεδίαση δεν είναι μόνο για την...ευχαρίστηση των οφθαλμών αλλά σε συνδυασμό με το ολοκληρωμένο 3D κάλυμμα στοι κάτω μέρος προσφέρουν έναν εντυπωσιακά χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας (Cd)0,269. Το ολοκαίνουργιο EV3 διαθέτει διαστάσεις, με μήκος 4,3 m, πλάτος 1,85 και ύψος 1,56 m, και ένα μεγάλο μεταξόνιο που αγγίζει τα 2.680 mm, το οποίο αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο Sportage.



Για την είσοδο στο αυτοκίνητο υπάρχει και το ψηφιακό κλειδί Digital Key 2.0 της Kia το οποίο ξεκλειδώνει και εκκινεί το EV3 χρησιμοποιώντας μόνο το smartphone ή το smartwatch σας. Η αίσθηση που αποκομίζεις μόλις περάσεις στο εσωτερικό είναι ανάλογη με αυτή που έχεις αντικρύυζοντας το εξωτερικό. Τα υλικά κατασκευής είναι υψηλής ποιότητας με καθαρό σχεδιασμό.

Οι ανοιχτοί χρωματισμοί σου ανεβάζουν την διάθεση και κάνουν το εσωτερικό να φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Φυσικά το πρώτο πράγμα που εντοπίζεις απλά με την πρώτη ματιά είναι η hi tech τεχνολογία.

Μιλάμε για την ευρεία οθόνη 30 ιντσών η οποία ουσιαστικά αποτελεί μια σύνθεση τριών διαφορετικών .Η πρώτη είναι ο πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, Δίπλα υπάρχει οθόνη για το σύστημα κλιματισμού 5,0 ιντσών και στημν συνέχεια μια άλλη οθόνη AVN 12,3 ιντσών. Η οθόνη επεκτείνεται προς το κέντρο του ταμπλό, παρέχοντας στον συνοδηγό πρόσβαση στις λειτουργίες ψυχαγωγίας και πλοήγησης.

Για να μην αποσπάται η προσοχή σου από τον δρόμο έχεις πρόσβαση στο cruise control, στην ψυχαγωγία και στην πλοήγηση,με ένα απλό άγγιγμα των κουμπιών του τιμονιού. Επιπλέον με μια σειρά μπουτόν κάτω από την κεντρική οθόνη χειρίζεσαι διαισθητικά διάφορες λειτουργίες όπως είναι το σύστημα πλοήγησης, τα μέσα ενημέρωσης και τη διαμόρφωση του συστήματος του οχήματος. Επιλογή η οποία μας άρεσε καθώς μειώνεται σημαντικά ο χρόνος προσαρμογής στην οθόνη χωρίς να «χάνεσαι» μέσα στο πλήθος ηλεκτρονικών συστημάτων.



Φυσικά υπάρχει και ο φωνητικός βοηθός ο οποίος είναι πλέον πιο ολοκληρωμένος.Η τεχνητή νοημοσύνη παίζει σημαντικό ρόλο καθώς ο φωνητικός οδηγός αντιλαμβάνεται πολύπλοκες φράσεις μέσω της κατανόησης της φυσικής γλώσσας, επιτρέποντάς να συνομιλεί φυσικά με τους χρήστες. Η συνδεσιμότητα υποστηρίζεται ασύρματα με Android Auto και Apple CarPlay.

Το σύστημα πολυμέσων με AI ψηφιακή βοηθό υποστηρίζει το ChatGPT, το live streaming ενώ για τα μεγάλα παιδιά η Kia προσφέρει arcade παιχνίδια. Οι κάμερες περιφερειακής ορατότητας 360 μοιρών παρέχει εξαιρετική ορατότητα αλλά και ευκρίνεια ακόμη και όταν είναι νύχτα.Σημειώστε και την διάθεση του συστήατος Remote Smart Parking Assist το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να παρκάρει απομακρυσμένα και με ασφάλεια το EV3 τους σε στενούς χώρους.



Οδηγός, επιβάτες αλλά και πεζοί έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην ομπρέλλα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης. Μιλάμε για τα συστήματα Forward Collision-Avoidance Assist, Lane Keeping Assist, Highway Driving Assist, και Reverse Parking Collision-Avoidance Assist προσφέρουν έξυπνη υποβοήθηση στους οδηγούς σε κάθε τους ταξίδι, ανεξάρτητα από το αν είναι σύντομο ή μεγάλο.



Το Kia EV3 προσφέρει άνετους χώρους για μια οικογένεια καθώς εκτός από τον οδηγό και συνοδηγό και οι πίσω επιβάτες ακόμη και όταν το ύψος τους ξεπερνά τα 1,80 μέτρα δεν ακουμπούν τα γόνατα τους στα μπροστινά καθίσματα.

Η πρακτικότητα και η εργονομία είναι σε υψηλά επίπεδα καθώς στην άκρη του υποβραχιόνιου,υπάρχει μια επιφάνεια σαν τραπεζάκι το οποίο σύρεται προς τα εμπρός και λειτουργεί ως επιφάνεια εργασίας όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο. Η επιφάνεια επαγωγικής φόρτισης του smartphone σου επιτρέπει να βλέπεις άνετα την οθόνη του.Υπάρχουν τέσσερεις θύρες USB-C με τις δυο να βρίσκονται πίσω από την πλάτη των μπροστινών καθισμάτων άνω στην πλάτη των εμπρός καθισμάτων.

Με ένα χώρο αποσκευών 25 λίτρων μπροστά και ένα πορτμπαγκάζ 460 λίτρων πίσω, που φτάνουν τα 1.260 λίτρα με τη διαιρούμενη 60:40 αναδίπλωση της πλάτης τους, το EV3 προσφέρει το μεγαλύτερο χώρο αποσκευών στην κατηγορία του.



Όμως τα καλύτερα νέα έρχονται από αυτά που «κρύβονται» κάτω από το διαστημικό αμάξωμα του Το νέο Kia EV3 διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης με έναν ηλεκτροκινητήρα 150 kW/ 204 ίππων με 283 Nm ροπής με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς και τεχνολογία μπαταριών 4ης γενιάς της Kia.

Στην διάθεση μας είχαμε συνολικά πέντε προγράμματα οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Individual και Snow)που αλλάζουν την απόδοση του αυτοκινήτου κατά το δοκούν. Η επιλογή τους μπορεί να γίνει και μέσα από την οθόνη αλλά και από το μπουτόν που βρίσκεται πάνω στο πολυλειτουργικό τιμόνι. Στο πάτημα του δεξιού πεντάλ νοιώθεις την επιτάχυνση και την διάθεση δύναμης από το...μηδέν.

Ο ηλεκτροκινητήρας έχει να αντιμετωπίσει ένα βαρύ αμάξωμα 1,9 τόνων, τιμή που δεν επιτρέπει ...ζαλιστικές επιταχύνσεις άλλων μοντέλων. χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν κάνεις άνετα προσπεράσεις ή ότι δεν καλύπτεις γρήγορα μεγάλες αποστάσεις.

Ο ηλεκτροκινητήρας εξασφαλίζει επιτάχυνση για τα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 7,4 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ταχύτητα του EV3 περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 170 χλμ./ώρα. Τιμές ικανοποιητικότατες.



Κινηθήκαμε μέσα στην πόλη, το EV3 εκεί όπου το σύστημα διεύθυνσης με διάμετρο στροφής (10,3 m) παρά το μακρύ μεταξόνιο, σου επιτρέπει να μανουβράρεις χωρίς δυσκολία. Το σύνολο ADAS (Advanced Driving Assistance Systems) του EV3 περιλαμβάνει το σύστημα ελέγχου ροπής eDTVC (Electric Dynamic Torque Vectoring Control) για να διασφαλίζεται η μεταφορά ισχύος στο δρόμο ομαλά και σταθερά.



Στον ανοιχτό δρόμο και όχι μόνο εντυπωσιιάζεσαι από την εξαιρετική ποιότητα κύλισης, Το μοντέλο της δοκιμής μας ήταν εφοδιασμένο με 19άρες ζάντες, οι οποίες «γέμιζαν» τους θόλους προσφέροντας και καλύτερη αίσθηση στο ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης, χωρίς να χαλάνε την άνεση σε χωματόδρομους ή σε εγκάρσιες ανωμαλίες του οδοστρώματος παρά την ύπαρξη ημιάκαμπτου άξονα πίσω.

Το Kia ΕV3 διαθέτει ανάρτηση McPherson μπροστά και πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων (multi-link). Έχει οδική συμπεριφορά προσανατολισμένη στην άνεση των επιβατών με το αμάξωμα να παίρνει κλίσεις στις στροφές στον Eco πρόγραμμα. Αν και όπως είπαμε το Kia EV3 είναι προσανατολισμένο στην άνεση με το «αφρώδες» πάτημα, δεν θα σου χαλάσει το...χατήρι αν κινηθείς σε γρήγορους ρυθμούς.



Όταν επιλέξεις το Sport, οι κλίσεις μειώνονται ενώ και η αντίδραση στο πάτημα του δεξιού πεντάλ είναι πιο άμεση. Έτσι μπορείς να μπεις με αυξημένη ταχύτητα στις στροφές και να ακολουθήσει την πορεία που χαράζεις χωρίς να χάσεις την πρόσφυση.Τα φρένα με την «σπογγώδη» αίσθηση του πεντάλ την ίδια στιγμή ανταποκρίνονται άμεσα στην ακινητοποίηση του αυτοκινήτου.

Το EV3 είναι το πρώτο μοντέλο που επωφελείται από τη νέα τεχνολογία i-Pedal 3.0 της Kia, η οποία επιτρέπει στον οδηγό να ρυθμίζει το επίπεδο της ανάκτησης ενέργειας κατά την διάρκεια της πέδησης, ανάλογα με τις προτιμήσεις του, και ταυτόχρονα επιτρέπει την οδήγηση με ένα πεντάλ.

Πίσω από το τιμόνι όπου εντοπίζεις και τον μοχλό ταχυτήτων, υπήρχαν paddles. Με το αριστερό αυξάνεις τα τρία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας ενώ με το δεξί τα μειώνεις. Τώρα αν τραβήξεις παρατεταμένα προς τα πίσω το αριστερό padlle τότε ενεργοποιείς την λειτουργία i-pedal

Η αυξημένη απόσταση από το έδααφος σου δίνει την δυνατότητα να κινηθείς και σε βατούς χωματόδρομους ενώ η επιλογή προγράμματος Snow μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την κλίνηση σε αμμώδεις επιφάνειες.



.Η έκδοση EV3 Long Range του μοντέλου της δοκιμής εφοδιάζεται με μπαταρία 81,4 kWh. Προσφέρει μια εκτιμώμενη αυτονομία από 470 έως και 605 χιλιόμετρα (WLTP).Η μέση κατανάλωση κυμαίνεται από 16,2 kWh/100 χλμ. WLTP έως και 17,5 kWh/100 χλμ.Το Kia EV3 μέσω route planner σου δείχνει σημεία φόρτισης κατά την διάρκεια της διαδρομής και την ενδιάμεση αυτονομία.Τι άλλο να ζητήσεις από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Πάμε τώρα στον τομέα της φόρτισης. Υπάρχει στάνταρ εσωτερικός φορτιστής AC ισχύος 11 kW Το BMS της LG επιτρέπει ισχύ μέχρι 128 kW στη μεγάλη μπαταρία που φορούσε το αυτοκίνητό μας. για την πλήρη φόρτιση χρειάζεσαι 7,5 ώρες σε wallbox ισχύος 11 kW. Για φόρτιση από το 10%-80%.ο χρόνος είναι 33 λεπτά σε 150άρι ταχυφορτιστή και 43 λεπτά σε 100άρη.



Με το EV3, η Kia είναι ο πρώτος κατασκευαστής που φέρνει τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) στην κατηγορία των κόμπακτ ηλεκτρικών SUV, δίνοντας στους επιβάτες την ευελιξία να τροφοδοτούν εξωτερικές συσκευές όπως φορητούς υπολογιστές, μικρά ψυγεία, καφετιέρες ή σεσουάρ μαλλιών.



Kia EV3 Long Range.Μας άρεσε πολύ.Είναι εντυπωσιακό σε σχεδίαση τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Διαθέτει υψηλή τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, νετυπωσιακή πραγματική αυτονομία και χρόνο φόρτισης. Για να αποκτήσετε την έκδοση της δοκιμής Long Range με την μεγαλύτερη μπαταρία 81,4 kWh χρειάζεστε 32.990 ευρώ με έκπτωση και κρατική επιδότηση. Η κορυφαία έκδοση Kia EV3 GT-Line 81,4 kWh ξεκινά από 35.990 ευρώ, με την προωθητική ενέργεια και την κρατική επιδότηση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ