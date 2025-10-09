Renault 5 Ε-Tech Electric: Που μπορείτε να το δείτε και να το οδηγήσετε 

Το νέο Renault 5 Ε-Tech Electric τώρα και για όλο το μήνα Οκτώβριο, οι οπαδοί του νέου μοντέλου, αλλά και όσοι δεν το έχουν ακόμα δει από κοντά, έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν καλύτερα στον πιο εκλεπτυσμένο προορισμό αγορών και ψυχαγωγίας, το Golden Hall στο Μαρούσι.



Το νέο Renault 5 Ε-Tech Electric, είναι ένα 100% ηλεκτρικό μοντέλο, με τεχνολογία αιχμής που σε βάζει στην πρίζα να το οδηγείς κάθε μέρα. Η σχεδίαση του είναι γεμάτη αναφορές στο ένδοξο παρελθόν της Renault, με μία σύγχρονη μετάφραση της αισθητικής που ξεχώριζε το ομώνυμο original best seller των δεκαετιών 70-80’, με τις αναλογίες του να ασπάζονται το μυώδη χαρακτήρα του εξίσου κλασικού Renault 5 Turbo.

Αναλόγως και στο εσωτερικό του, η κορυφαία ποιότητα μετουσιώνει τις ρετρό σχεδιασμένες επιφάνειες, σε ένα σύγχρονο, άνετο και ασφαλές περιβάλλον καθημερινής διαβίωσης, με κορυφαίες τεχνολογίες, όπως ο ψηφιακός συνοδοιπόρος Reno. Ένα AI Avatar που επικοινωνεί με τον οδηγό, διευκολύνοντάς του τη συνδιαλλαγή με το αυτοκίνητο.

Βασισμένο στην πλατφόρμα Ampere Small και εφοδιασμένο με σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα 120 και 150 ίππων, το νέο Renault 5 Ε-Tech Electric μπορεί να διανύσει μέχρι και πάνω από 410 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Ωστόσο, είναι η οδική του συμπεριφορά που το κάνει να ξεχωρίζει, με το συμπαγές πλαίσιο, την πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και το άμεσο σύστημα διεύθυνσης, να σε κάνουν να μη θέλεις να αφήσεις το τιμόνι του.

Καθημερινά, στον χώρο βρίσκεται ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα προωθητών, που ενημερώνει το κοινό για το νέο Renault 5, μπορεί να δώσει εμπορική προσφορά για το μοντέλο, ή και να οργανώσει test drive.

