CUPRA: Προσφορές που... ηλεκτρίζουν

Η Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε. ανακοινώνει νέο προωθητικό πρόγραμμα με μειωμένες τιμές για τα CUPRA Born & CUPRA Tavascan, προσφέροντας σημαντικές εκπτώσεις που κάνουν τα δύο αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα της μάρκας ακόμα πιο ελκυστικά.

Πιο συγκεκριμένα, για το διαθέσιμο απόθεμα ΜΥ25 του πρώτου αμιγούς ηλεκτρικού μοντέλου της μάρκας CUPRA Born, η προσφερόμενη έκπτωση διαμορφώνεται πλέον σε €5.000, με τις τιμές να ξεκινούν από:

35.990€ για την έκδοση 59 KWh 231HP eBoost

39.990€ για την έκδοση 77 KWh 231HP eBoost

Το αντίστοιχο προωθητικό πρόγραμμα για τα μοντέλα ΜΥ26 περιλαμβάνει όφελος 3.000€, με τις τιμές να ξεκινούν από €34.990 για την έκδοση με την μπαταρία 59 KWh απόδοσης 204HP. Για το CUPRA Tavascan, η προσφερόμενη έκπτωση διαμορφώνεται πλέον σε €5.500, με τις τιμές του κορυφαίου ηλεκτρικού sport SUV να ξεκινούν πλέον από: €43.490 για την έκδοση 79ΚWh 286hp Εndurance

Οι παραπάνω μειωμένες τιμές μπορούν να συνδυαστούν επιπρόσθετα με το όφελος €3.000 του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», ανάλογα με την έκδοση του οχήματος