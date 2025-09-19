Η Geely στην Auto Thessaloniki 2025

Πρωταγωνιστεί το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV Geely EX5

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.25 , 22:53 Τροχαίο Βουλιαγμένης: Τα Πρώτα Λόγια Του 21χρονου Οδηγού
19.09.25 , 22:50 «Τι προσωπάρα είναι αυτή!» - Εντυπωσιασμένοι οι κριτές με την Amy!
19.09.25 , 22:48 Άρης Μουγκοπέτρος: Η Ανάρτηση Που Άναψε Φωτιές
19.09.25 , 22:20 GNTM 6: Τα «έχασαν» οι κριτές με το σώμα της Σοφίας
19.09.25 , 22:05 GNTΜ 6: Eντυπωσίασε ο 19χρονος πολίστας, Μιχάλης Κούτρης
19.09.25 , 21:50 GNTM 6: Η καλλονή Γιασμίν που θύμισε στον Έντι Γαβριηλίδη τη Miranda Kerr
19.09.25 , 21:47 Η Αναστασία έπαιξε ποδόσφαιρο με Ζαγοράκη και Καραγκούνη
19.09.25 , 21:30 GNTM 6: Τα αδέλφια - κούκλοι που τρέλαναν τους κριτές!
19.09.25 , 21:21 Νικολαΐδης: Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του
19.09.25 , 21:19 Κλήρωση Eurojackpot 19/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
19.09.25 , 21:19 Η Geely στην Auto Thessaloniki 2025
19.09.25 , 21:16 Από οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στην Κοζάνη!
19.09.25 , 21:05 GNTM 6: Είδαν το showroom με τα ρούχα και έμειναν με το στόμα ανοιχτό!
19.09.25 , 20:43 Renault: Η εμβληματική έκθεση αυτοκινήτων
19.09.25 , 20:35 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά η δίκη - Το κατηγορητήριο για τις «μαϊμού» καλλιέργειες
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!
GNTM 6: Τα «έχασαν» οι κριτές με το σώμα της Σοφίας
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
GNTM 6: Τα αδέλφια - κούκλοι που τρέλαναν τους κριτές!
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
Πάτρα: Αστυνομικός χαστούκισε συνάδελφό του κατά τη διάρκεια επεισοδίων
Μπριζίτ Μακρόν: Πώς ξεκίνησαν οι φήμες ότι είναι άνδρας
«Τι προσωπάρα είναι αυτή!» - Εντυπωσιασμένοι οι κριτές με την Amy!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η Geely στην Auto Thessaloniki 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Geely ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τη συμμετοχή της στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην Auto Thessaloniki 2025, προσελκύοντας τα βλέμματα και το έντονο ενδιαφέρον του κοινού με το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV Geely EX5.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το περίπτερο της Geely αποτέλεσε πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο μοντέλο, να ενημερωθούν για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και να ανακαλύψουν την κορυφαία άνεση, την πρακτικότητα και την προηγμένη συνδεσιμότητα που προσφέρει. Ο κομψός σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα και τις υψηλές αποδόσεις, το ανέδειξαν σε σημείο αναφοράς της έκθεσης.

Πρωταγωνιστεί το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV Geely EX5.

Το Geely EX5 ενσαρκώνει τον ιδανικό συνδυασμό τεχνολογικής αρτιότητας, άνεσης και δυναμικής οδήγησης, καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή και ελκυστική από ποτέ. Με το πρωτοποριακό πρόγραμμα Freedom 100 και τιμή εκκίνησης από €29.990, συμπεριλαμβανομένου και του οφέλους από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η Geely ανοίγει νέους δρόμους για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα.

Πρωταγωνιστεί το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV Geely EX5.

Ο Θανάσης Κονιστής, Γενικός Διευθυντής της GEO Mobility Hellas, του επίσημου εισαγωγέα της Geely στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η παρουσία μας στην 89η ΔΕΘ αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία να μοιραστούμε με το ελληνικό κοινό το όραμα μας για το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Geely EX5 δεν είναι απλά ένα ακόμα SUV, αλλά ένα πρωτοποριακό ηλεκτρικό μοντέλο που συνδυάζει καινοτομία, ασφάλεια, πρακτικότητα και πολυτέλεια, σε τιμή που το τοποθετεί στην κορυφή των επιλογών της κατηγορίας του. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για την ανταπόκριση του κοινού στην Auto Thessaloniki 2025 και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ελληνική αγορά, φέρνοντας τεχνολογίες που κάνουν την καθημερινή ζωή πιο εύκολη, ασφαλή και συναρπαστική, αλλά και την σύγχρονη αυτοκίνηση ακόμα πιο προσιτή».

Πρωταγωνιστεί το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV Geely EX5.

Η Geely είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς ομίλους της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως, με ισχυρό αποτύπωμα στην ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα. Η συμμετοχή της στην Auto Thessaloniki 2025, υπογράμμισε τη στρατηγική της να επενδύει διαρκώς στην καινοτομία και να προσφέρει στο ελληνικό κοινό επιλογές βιώσιμης κινητικότητας που συνδυάζουν τεχνολογία, σιγουριά, άνεση και προσιτή πολυτέλεια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GEELY
 |
GEELY EX5
 |
AUTO THESSALONIKI 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top