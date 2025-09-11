BYD SEAL 6 DM-i TOURING:Ντεμπούτο στην έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο

Όλα τα νέα μοντέλα που παρουσίαζει και η αποκάλυψη

11.09.25 , 10:14 BYD SEAL 6 DM-i TOURING:Ντεμπούτο στην έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο
BYD SEAL 6 DM-i TOURING:Ντεμπούτο στην έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο
Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) στον κόσμο, χρησιμοποίησε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση αυτοκινήτου του 2025 για να επιβεβαιώσει τα σχέδια παραγωγής του πρώτου εργοστασίου της στην ήπειρο και να παρουσιάσει στο κοινό το δεύτερο Super Hybrid μοντέλο της, το SEAL 6 DM-i TOURING.

BYD SEAL 6 DM-i TOURING:Ντεμπούτο στην έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο

Στην επίσημη συνέντευξη Τύπου της BYD στην IAA, το παρών έδωσε το νέο SEAL 6 DM-i TOURING, το πιο πρόσφατο Super Hybrid με τεχνολογία DM και το πρώτο combi της BYD που έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, προσφέροντας συνδυασμένη αυτονομία πάνω από 1.300km.

BYD SEAL 6 DM-i TOURING:Ντεμπούτο στην έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο

Πέρα από τους εκθεσιακούς χώρους της IAA, η BYD έχει παρουσία σε δημόσιες τοποθεσίες στην Odeonplatz και την Königsplatz με μοντέλα της DENZA – τα Z9GT και D9 MPV – πραγματοποιώντας τις πρώτες ευρωπαϊκές επιδείξεις της τεχνολογίας Flash Charging 1000 kW, η οποία προσφέρει περίπου 400 χιλιόμετρα αυτονομίας με φόρτιση μόλις πέντε λεπτών.

BYD SEAL 6 DM-i TOURING:Ντεμπούτο στην έκθεση αυτοκινήτου στο ΜόναχοΣτην επίσημη συνέντευξη τύπου της εταιρείας στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, επιβεβαίωσε σημαντικές εξελίξεις για το DOLPHIN SURF, αποκαλύτπτοντας ότι θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα κατασκευάζεται στο νέο εργοστάσιο της BYD στο Szeged, Ουγγαρία, με την έναρξη λειτουργίας του να προγραμματίζεται για το τέλος του 2025. Το DOLPHIN SURF θα σηματοδοτήσει το ξεκίνημα της παραγωγής μοντέλων BYD στην Ευρώπη για την ευρωπαϊκή αγορά.

BYD SEAL 6 DM-i TOURING:Ντεμπούτο στην έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο

Με την ευκαιρία της έκθεσης, η BYD ανακοίνωσε το νέο της πρόγραμμα BYD Certified Pre-Owned, σχεδιασμένο να προσφέρει επιπλέον σιγουριά σε όσους επιλέγουν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ως βήμα προς την κινητικότητα νέας ενέργειας. Όλα τα οχήματα που διατίθενται μέσω του προγράμματος υποβάλλονται σε έλεγχο 179 σημείων, συνοδεύονται από εγγύηση ότι η κατάσταση της μπαταρίας θα είναι τουλάχιστον 90% και υποστηρίζονται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, όπως εγγύηση, οδική βοήθεια και υπηρεσίες δεδομένων. Η αγορά ενός μεταχειρισμένου οχήματος BYD Certified προσφέρει εμπειρία αντίστοιχη με την αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου.

BYD SEAL 6 DM-i TOURING:Ντεμπούτο στην έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο
Η BYD γιόρτασε δύο χρόνια από την τελευταία της εμφάνιση στο Μόναχο, παρουσιάζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά από τότε. Το 2023, η εταιρεία παρουσίασε το έκτο της όχημα στην Ευρώπη, το SEAL U, ενώ η πρόσφατη πρεμιέρα του SEAL 6 DM-i TOURING ανεβάζει τον αριθμό μοντέλων της τρέχουσας γκάμας σε 13.

 

BYD
 |
BYD SEAL 6 DM-I TOURING
 |
ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΑ MOBILITY 2025
