PEUGEOT 9X8: Δυναμική επιστροφή με βάθρο στο Τέξας

Ένας αγώνας που θα μείνει στην ιστορία

PEUGEOT 9X8: Δυναμική επιστροφή με βάθρο στο Τέξας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο 99ος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA σίγουρα θα μείνει στην ιστορία για τις απαιτητικές συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ομάδες καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του εξαντλητικού εξάωρου αγώνα.
 Ο αγώνας ξεκίνησε πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας υπό καταρρακτώδη βροχή, η οποία διήρκεσε μία ώρα, ακολουθούμενη από μια περίοδο κόκκινης σημαίας 40 λεπτών. Στη συνέχεια δόθηκε νέα εκκίνηση, εν μέσω μιας δυνατής νεροποντής και σε μια εντελώς πλημμυρισμένη πίστα.
 PEUGEOT 9X8: Δυναμική επιστροφή με βάθρο στο Τέξας
Πίσω από το τιμόνι του PEUGEOT 9X8, με πολύ περιορισμένη ορατότητα, οι Loïc Duval και Jean-Eric Vergne κατάφεραν να ανέβουν στην κατάταξη. Ξεκινώντας από την 11η θέση, ο Loïc ολοκλήρωσε την οδηγική του «θητεία» στην 8η θέση. Εν τω μεταξύ, ο Jean-Eric Vergne, ο οποίος ξεκίνησε 18ος μετά από ποινή που θεωρήθηκε σκληρή, ανέβηκε στη 13η θέση πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον Paul Di Resta.

PEUGEOT 9X8: Δυναμική επιστροφή με βάθρο στο Τέξας

Η βροχή δεν σταμάτησε ποτέ κατά τη διάρκεια των περιόδων των Malthe Jakobsen και Paul Di Resta, οι οποίοι συνέχισαν την εκπληκτική επίδοση του PEUGEOT 9X8 με βρόχινα ελαστικά. Όταν ανέλαβαν οι Mikkel Jensen και Stoffel Vandoorne, και τα δύο Peugeot ήταν ήδη μέσα στο Top 10. Οι τελικοί οδηγοί της ομάδας Peugeot TotalEnergies πραγματοποίησαν εξαιρετικές επιδόσεις σε συνεχώς επικίνδυνες συνθήκες πρόσφυσης, φέρνοντας τα μονοθέσια της Peugeot στην 3η και 4η θέση!
 
Μετά από μια αξιόλογη εμφάνιση στο Σάο Πάολο στις αρχές Ιουλίου, η ομάδα Peugeot TotalEnergies πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στους αγώνες αντοχής, επιστρέφοντας στο βάθρο.
 

PEUGEOT
 |
PEUGEOT 9X8
 |
ΒΑΘΡΟ ΣΤΟ ΤΕΞΑΣ
