Test Drive: Οδηγούμε το νέο Dacia Bigster 1.2 TCe 140 MHEV 

Η Dacia κάνει μεγάλα βήματα προς το μέλλον παρουσιάζοντας συνέχεια νέα μοντέλα κάνοντας την «μαμά» Renault να...«ζηλεύει». Μάλιστα με το ολοκαίνουργιο Bigster που άπό το όνομα του καταλαβαίνεις τα προσόντα του, μπήκε για τα καλά στην κατηγορία των C-SUV.

Κατάφεραν μάλιστα ένα οικογενειακό όχημα να το πριμοδοτήσουν με σχεεδιαστικά στοιχεία που παραπέμπουν στο Duster θέλοντας με αυτό τον τρόπο να τονίσουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του. Ο κύριος Χρήστος Σκιρδής των δημοσιών σχέσεων της νέας αντιπροσωπείας στην Ελλάδα μας ενημέρωσε ότι είχε διαθέσιμο για δοκιμή το Dacia Bigster 140 Mild Hybrid.



Η συγγένεια με την Renault δεν κρύβεται καθώς πέρα από τα μηχανικά μέρη, το Bigster «πατάει» στην ίδια πλατφόρμα CMF-B σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί το κόστος κατασκευής χαμηλά. Πριν πάμε στην αισσθητική ανάλυση να τονίσουμε ότι οι διαστάσεις με μήκος 4,57 μέτρα, ύψος 1,71 μέτρα και μεταξόνιο 2.704 χιλιοστά,αλλά και η μεγάλη απόσταση των 22 εκατοστών από το έδαφος, του δίνουν την εμφάνιση ενός οικογενειακού «γίγαντα» της μετακίνησης.



Το Dacia Bigster έχει την σχεδιαστική ταυτότητα του μικρότερου Duster. Αιχμηρές γεωμετρικές γραμμές με τετράγωνη λογική που χαρακτηρίζει το αμάξωμα και χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή τύπου “Y” εμπρός και πίσω. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η μάσκα με το νέο λογότυπο “Dacia Link”το οποίο δεσπόζει στο κέντρο της μάσκας και πλαισώνεται από τα όμορφα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led.

Τα προστατευτικά που καλύπτουν περιφερειακά το αμάξωμα στα πλαϊνά μέρη, τους θόλους των τροχών και το κάτω μέρος των προφυλακτήρων έχουν κατασκευαστεί από ένα υλικό που ονομάζεται Starkle. Εξελίχθηκε από τους μηχανικούς της μάρκας, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά. Τα χαρακτηριστικά γραφικά σχέδια, προσθέτουν μια πινελιά casual κομψότητας στο μπροστινό μέρος και στις πόρτες, με τις κρυφές χειρολαβές στις πίσω, καθώς και πάνω από την πίσω πινακίδα κυκλοφορίας.



Στο εσωτερικό του νέου Bigster, οι σχεδιαστές έδωσαν μεγάλη βάση στα ουσιώδη: χώροι, εργονομία και άνεση. Τα πλαστικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι σκληρά με προσεγμένη όμως συναρμογή. Όμως την προσοχή σου τραβάνε αμέσως οι δυο ψηφιακές οθόνες. Τις δύο οθόνες ενώνει αισθητικά μια κομψή πράσινη λωρίδα, που ταιριάζει αρμονικά με το ταμπλό.

Η μια οθόνη η οποία έχει διάσταση 10 ίντσες, αφορά τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, παρέχει πολλές παραμετροποιήσεις και προβάλλει πληροφορίες οδήγησης και για την ροή ενέργειας του ήπια υβριδικού συσστήματος.

Στην κεντρική οθόνη μεταξύ άλλων εμφανίζονται το συστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με συνδεσιμότητα Andrid Auto και Apple Car Play με το λειτουργικό Media Nav Live. Δεν λείπουν πάντως και οι φυσικοί διακόπτες κάτω από την οθόνη, στο εξαγωνικό τιμόνι, αλλά και οι θύρες φόρτισης USB-C μπροστά και πίσω. Τέλος υπάρχει και θέση για ασύρματη φόρτιση κινητού στην κεντρική κονσόλα.



Το Dacia Bigster καλύπτει τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές GSR II ενσωματώνοντας συστήματα υποβοήθησης οδηγού.Υπάρχει ευκρινής κάμερα οπισθοπορείας ενώ το έξυπνο σύστημα My Safety σου επιτρέπει να ενεργοποιείς άμεσα τις ρυθμίσεις των ADAS με το πάτημα ενός κουμπιού.

Μιλάμε μεταξύ άλλων για σύστημα ανίχνευσης πεζών, ποδηλάτων και μηχανών με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση αλλαγής και υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, προειδοποίηση κόπωσης οδηγού και κλήση ανάγκης eCall.

Όμως ένα από τα δυνατά σημεία του Dacia Bigster είναι οι μεγάλοι εσωτερικοί χώροι. Το νέο Bigster είναι ένα από τα πιο ευρύχωρα αυτοκίνητα στην κατηγορία των C-SUV, ικανοποιώντας τις ανάγκες στο συγκεκριμένο segment.Μάλιστα η έκδοση της δοκιμής μας διέθετε και ηλεκτρικά συρόμενη πανοραμική οροφή η οποία έφτανε μέχρι τους πίσω επιβάτες.

Το ψηλά τοποθετημένο, κάθετο ταμπλό αυξάνει το διαθέσιμο χώρο για τους εμπρός επιβάτες. Το εσωτερικό ύψος είναι κορυφαίο στην κατηγορία του,τόσο για τους εμπρός όσο και τους πίσω επιβάτες, εξασφαλίζοντάς τους μία μοναδική αίσθηση ευρυχωρίας.

Οι επιβάτες στο πίσω κάθισμα έχουν στη διάθεσή τους το μεγαλύτερο χώρο για τα γόνατά τους στην κατηγορία.Το νέο Bigster διαθέτει επίσης και το σύστημα YouClip, ένα απλό και έξυπνο σύστημα για την στερέωση μιας μεγάλης γκάμας αξεσουάρ σε κύρια σημεία μέσα στην καμπίνα επιβατών, με πρακτικό τρόπο.

Το νέο Bigster προσφέρει επίσης και το κορυφαίο σε διαστάσεις και χωρητικότητα πορτμπαγκάζ, με μέγεθος που φτάνει τα 667 λίτρα VDA, κάτω από την πίσω εταζέρα. Το μήκος και το ύψος του χώρου αποσκευών θέτουν νέα πρότυπα στην αγορά των C-SUV. Με τις πλάτες διπλωμένες, το Bigster προσφέρει ένα εντελώς επίπεδο δάπεδο με εξαιρετικό μέγιστο μήκος φόρτωσης, που φτάνει μέχρι τα 2,7 μέτρα.

Στην «καρδιά» Dacia Bigster 1.2 TCe 130 MHEV 4Χ4 υπάρχει ο τρικύλινδρος 1,2αρης υπερτρφοδοτούμενος βενζινοκινητήρα της Reanault, ο οποίος συνδυάζεται με 48-βολτο ήπια υβριδικό σύστημα, με απόδοση 140 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και ροπή 230 Nm στις 2.100 σ.α.λ. Η λειτουργία του είναι πολιτισμένη και μόνο όταν ανεβάσεις στροφές στα «κόκκινα» προδίδει τον τρικύλινδρο χαρακτήρα του.

Η κίνηση μεταφέρεται στους μπροστινούς τροχούς μέσω ενός 6τάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων με θετικό επιλογέα και με σαφή «κουμπώματα»,επιλογή αυτή βοηθά να παραμείνει η απόκριση και η ελαστικότητα στις χαμηλές στροφές. Οι επιδόσεις ικανοποιούν με τα 0-100 χλμ./ώρα: να έρχονται σε 9,8 δλ. και την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα.

Ας μην ξεχνάμε ότι το μοτέρ έχει να διαχειριστεί βάρος 1500 κιλών και το Bigster έχει ως σκοπό να είναι έναν ανετότατο μέσο μεταφοράς, με την δυνατότητα να ζήσεις περιπετειώδεις εκτός δρόμου διαδρομές, ειδικά στην τετρακίνητη έκδοση.

Όοσν αφορά την κατανάλωση καυσίμου, αυτή σε πραγματικές συνθήκες κυμάνθηκε στα 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα ενώ με χαλαρή οδήγηση και στην επιλογή Eco μπορεί να πετυχείς ακόμη και 6 με 6,5 λίτρα /100χλμ. Εκπομπές ρύπων 137 γρμ./χλμ CO2.



To σύστημα διεύθυνσης προσφέρει ικανοποιητική πληροφόρηση, οι κλίσεις στις στροφές είναι μειωμένες παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφοςμ χάρη στην σφιχτή ρύθμιση της ανάρτησης. η οποία πίσω είναι ημιάκαμπτος άξονας. Το τιμόνι είναι αρκετά ελαφρύ, αλλά στην καθημερινή οδήγηση είναι εντυπωσιακά βολικό μέσα στα στενά της πόλης και χάρη στα 10,97 μέτρα του κύκλου στροφής.

Η όποια υποστροφή διορθώνεται με την παρέμβαση των ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Οι μεγάλοι χώροι και η ποιότητα κύλισης κάνουν ευχάριστα τα ταξίδια των επιβατών στον ανοιχτό δρόμο εκεί όπου «καταπίνει» τις μεγάλες αποστάσεις, προσφέροντας άνεση.

Την καλή εικόνα δεν χαλάνε οι όποιοι θόρυβοι ακούγονται από την ανάρτηση όταν περάσεις πάνω από τις εγκάρσιες ανωμαλίες του οδοστρώματος.To ηλεκτρικό χειρόφρενο προδίδει την ύπαρξη δισκόφρενων πίσω, με αποτέλεσμα την αμεσότητα και την απόκριση ακόμη και σε συνεχή φρεναρίσματα πανικού.

Στην πράξη κινηθήκαμε με άνεση ακόμη και σε εκτός δρόμου διαδρομές καθώς η ιδιαίτερα αυξημένη απόσταση από το έδαφος, μας έδωσε την δυνατότητα παρά την έλλειψη τετρακίνησης να περάσουμε πάνω από απότομες επιφάνειες .

Στην κεντρική οθόνη εμφανίζονται ενδείξεις για το αλτίμετρο, την κλίση του εδάφους, μέχρι και τις γωνίες του αμαξώματος είδαμε στο… μενού, παρότι η συγκεκριμένη έκδοση δεν είναι τετρακίνητη, ενώ υπάρχει διαθέσιμη και η λειτουργία hill descent control για ελεγχόμενη αυτόματη κατάβαση.



Τελικά το Dacia Bigster 1.2 TCe 140 MHEV ικανοποεί όσους επιζητούν ένα πληθωρικό SUV με εξηλεκτρισμένο μηχανικό σύνολο, τεράστιους χώρους ,για μια ολόκληρη οικογένεια ή μια μεγάλη παρέα φίλων με τςι αποσκευές του .Διαθέτει ικανοποιητικότατο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας . Είναι ένα μοντέλο Value for money καθώς για να το αποκτήσετε χρειάζεστε 23.800 ευρώ για την έκδοση expression mild hybrid 140.

Με 25.700 ευρώ για την έκδοση extreme mild hybrid παίρνετε επιπλέον μεταξύ άλλων φώτα ομίχλης LED, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, υποβραχιόνιο μπροστά και πιο εντυπωσιακές 18άρες ζάντες αλουμινίου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η 5ετής εργοστασιακή εγγύηση.

