Πρεμιέρα για τη νέα Ford Mustang Mach-E στη ΔΕΘ 

Η νέα Mustang Mach-E ανανεώθηκε πρόσφατα και πραγματοποιεί το επίσημο ντεμπούτο της στην Ελλάδα στην «Auto Thessaloniki 2025», η οποία φιλοξενείται στα πλαίσια της φετινής 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. H νέα Ford Mustang Mach-E θα βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε., στο περίπτερο 13 του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου,

Στο εσωτερικό, εκτός από το νέο σύστημα συνδεσιμότητα SYNC 4A, τη θέση του περιστροφικού επιλογέα κίνησης στην κεντρική κονσόλα έχει πάρει ένας νέος μοχλο-διακόπτης που εδράζεται στην δεξιά πλευρά της κολόνας του τιμονιού, ενώ τα χειριστήρια των υαλοκαθαριστήρων και των φλας έχουν πλέον ενσωματωθεί στο νέο «Superstalk», στην αριστερή πλευρά της. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται επιπλέον αποθηκευτικός χώρος ανάμεσα από τα εμπρός καθίσματα, χάρη σε δύο νέες θήκες που προσφέρουν περισσότερο χώρο αποθήκευσης μικρών αντικειμένων και δυνατότητα στήριξης smartphone σε όρθια θέση.

Η νέα Mustang Mach-E μία νέα, βελτιωμένη ρύθμιση της πίσω ανάρτησης προσφέρει ακόμα πιο ομαλή κύλιση και άνεση για τους πίσω επιβάτες. Επιπλέον, μία νέα αντλία θερμότητας εξασφαλίζει πιο αποδοτική θέρμανση και ψύξη της καμπίνας με σημαντικά πλεονεκτήματα στην κατανάλωση ενέργειας από τη μπαταρία, συμβάλλοντας στην αύξηση της αυτονομίας, ιδιαίτερα σε πιο ψυχρές καιρικές συνθήκες.

Η νέα Mustang Mach-E διαθέτει ακόμη πιο έντονη προσωπικότητα με τρία νέα χρώματα αμαξώματος (Velocity Blue,Terrain Sand και Molten Magenta), ενώ ενισχύεται ακόμη περισσότερο η σπορ εμφάνισή της, με τις εκδόσεις Premium να διαθέτουν πλέον προστατευτικά στις αψίδες των τροχών βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος, όπως ίσχυε μέχρι τώρα για τις εκδόσεις GT.