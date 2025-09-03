BYD: Παρουσιάζει τα SEAL 6 DM-i sedan και station wagon

BYD: Παρουσιάζει τα SEAL 6 DM-i sedan και station wagon

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει με υπερηφάνεια το SEAL 6 DM-i (Dual Mode-intelligent) στους ευρωπαίους αγοραστές, εισάγοντας την επαναστατική τεχνολογία Super DM Hybrid στην κατηγορία των οικογενειακών sedan και station wagon αμαξωμάτων.

Με ένα άνετο και ευρύχωρο εσωτερικό και τις χαρακτηριστικές, καινοτόμες τεχνολογίες της BYD, το SEAL 6 DM-i ξεχωρίζει στην κατηγορία του. Χάρη στην εντυπωσιακή ηλεκτρική και συνδυασμένη αυτονομία του σε πραγματικές συνθήκες, που εξασφαλίζει το προηγμένο σύστημα κίνησης Super DM Hybrid, αποτελεί ιδανική επιλογή για εταιρικούς χρήστες και ιδιώτες που επιθυμούν την εμπειρία οδήγησης ενός ηλεκτρικού οχήματος με την ευελιξία της plug-in hybrid τεχνολογίας. Διατίθεται σε δύο αμαξώματα: sedan και, για πρώτη φορά σε μοντέλο της BYD στην Ευρώπη, σε έκδοση Touring που συνδυάζει πρακτικότητα με άνεση, προσφέροντας χώρο αποσκευών έως 1.535 λίτρα (με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα).

BYD: Παρουσιάζει τα SEAL 6 DM-i sedan και station wagon

Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται μια οθόνη υψηλής ανάλυσης (12,8 ή 15,6 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση) του συστήματος infotainment. Όλοι οι επιβάτες μπορούν να παραμένουν συνδεδεμένοι και να φορτίζουν τις συσκευές τους με δύο θύρες USB στο εμπρός μέρος της καμπίνας (μία 18W Type C και μία 60W Type C) και δύο επιπλέον θύρες 18W Type C στο πίσω μέρος. Στις περισσότερες εκδόσεις διατίθεται επίσης μια βάση ασύρματης φόρτισης 50W για smartphone.

BYD: Παρουσιάζει τα SEAL 6 DM-i sedan και station wagon

Το πρώτο station wagon της BYD στην Ευρώπη προσφέρει έναν ευρύχωρο και ευέλικτο χώρο φόρτωσης. Η χωρητικότητά του φτάνει τα 500 λίτρα έως το επίπεδο της εταζέρας και τα 675 λίτρα με πλήρη αξιοποίηση του χώρου πάνω από αυτή. Με τη δεύτερη σειρά καθισμάτων αναδιπλωμένη σε αναλογία 40:60, η συνολική χωρητικότητα αγγίζει τα 1.535 λίτρα. Η πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης του Touring είναι εύκολη, χάρη στην ηλεκτρική λειτουργία της πίσω πόρτας, στάνταρ εξοπλισμός σε όλες τις εκδόσεις, που μπορεί να ελεγχθεί και εξ αποστάσεως μέσω του κλειδιού.

BYD: Παρουσιάζει τα SEAL 6 DM-i sedan και station wagon

Το SEAL 6 DM-i βασίζεται στην πρωτοποριακή υβριδική τεχνολογία Super DM (Dual Mode) της BYD, η οποία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της οδήγησης ενός ηλεκτρικού οχήματος – ομαλή λειτουργία και άμεση απόκριση – με την ευελιξία του υβριδικού συστήματος που έχει αναπτύξει η BYD. Διαθέτει μια σειρά από αποκλειστικές καινοτομίες της εταιρείας, όπως δύο υψηλόστροφους ηλεκτροκινητήρες με ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου, μπαταρία Blade και έναν βενζινοκινητήρα Xiaoyun με θερμική απόδοση 43%.

BYD: Παρουσιάζει τα SEAL 6 DM-i sedan και station wagon
Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, το σύστημα Super DM μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους: EV, όπου οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, και HEV, όπου κατά κανόνα συμβαίνει το ίδιο, με τον βενζινοκινητήρα να αναλαμβάνει κυρίως τη φόρτιση της μπαταρίας και του ηλεκτροκινητήρα μέσω inverter. Έτσι, το αυτοκίνητο προσφέρει την αίσθηση οδήγησης ενός EV. Όταν όμως απαιτείται επιπλέον ισχύς, η λειτουργία HEV αλλάζει από σειριακή σε παράλληλη, συνδυάζοντας τη δύναμη του κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων με εκείνη του ηλεκτροκινητήρα.

BYD: Παρουσιάζει τα SEAL 6 DM-i sedan και station wagon
Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα κίνησης που λειτουργεί κυρίως ως ηλεκτρικό όχημα, προσφέροντας αυτονομία έως 105 χλμ. σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, χάρη στη μεγαλύτερη από τις δύο μπαταρίες Blade του SEAL 6 DM-i. Ο έξυπνος έλεγχος των συστημάτων (το «i» στο DM-i) ανεβάζει την αποδοτικότητα σε επίπεδα που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό, με σταθμισμένη συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου μόλις 1,5 λίτρο/100 χλμ. και συνολική αυτονομία έως 1.505 χλμ. με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ.

BYD: Παρουσιάζει τα SEAL 6 DM-i sedan και station wagon
Παράλληλα με την αποδοτικότητά του, το σύστημα Super DM προσφέρει αβίαστες και δυναμικές επιδόσεις. Όλες οι εκδόσεις του SEAL 6 DM-i, sedan ή Touring, επιταχύνουν από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από εννέα δευτερόλεπτα και έχουν τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα. Επιπλέον, η τεχνολογία Super DM χρησιμοποιεί την Blade Battery προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργία Vehicle to Load, για την τροφοδοσία διαφόρων συσκευών – από φορητή ψησταριά ή αεροσυμπιεστή έως καφετιέρα ή φωτάκια – με ισχύ έως 3,3 kW. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε όλες τις εκδόσεις του SEAL 6 DM-i, sedan και Touring, να υποστηρίζουν ένα δραστήριο τρόπο ζωής σε κάθε εξωτερικό χώρο, από την αυλή του σπιτιού έως το κάμπινγκ ή την παραλία.

BYD: Παρουσιάζει τα SEAL 6 DM-i sedan και station wagon
Υπάρχουν δύο διαμορφώσεις του συστήματος Super DM Hybrid διαθέσιμες στο SEAL 6 DM-i. Στην έκδοση Boost, η χωρητικότητα της μπαταρίας Blade είναι 10,08 kWh και η μέγιστη ισχύς του συστήματος 135 kW (184 ίπποι). Πρόκειται για την έκδοση με τη μεγαλύτερη συνδυασμένη αυτονομία WLTP, στα 1.505/1.350 χλμ. (sedan/Touring).

Οι εκδόσεις Comfort Lite και Comfort του SEAL 6 DM-i διαθέτουν υψηλότερη ισχύ συστήματος (156 kW/213 ίπποι) και μεγαλύτερη μπαταρία (19 kWh). Οι εκδόσεις sedan και Touring μπορούν να διανύσουν μεγαλύτερη απόσταση μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, φτάνοντας τα 105 χλμ. και 100 χλμ. αντίστοιχα. Οι συνδυασμένες αυτονομίες WLTP αυτών των μοντέλων είναι 1.455 χλμ. (sedan) και 1.350 χλμ. (Touring).
Το SEAL 6 DM-i έχει σχεδιαστεί για χρήση τόσο στην πόλη όσο και σε μακρινές διαδρομές, προσφέροντας μια εκτενή γκάμα τεχνολογιών ασφάλειας και υποστήριξης του οδηγού.

BYD: Παρουσιάζει τα SEAL 6 DM-i sedan και station wagon

Όλες οι εκδόσεις εξοπλίζονται με επτά αερόσακους (οδηγού, συνοδηγού, εμπρός κεντρικό, δύο εμπρός πλευρικούς και δύο πλευρικούς τύπου κουρτίνας), δύο εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και ρύθμιση ύψους, βάσεις ISOFIX και i-Size στα εξωτερικά πίσω καθίσματα και στο κάθισμα του συνοδηγού, ανίχνευση παρουσίας παιδιού, καθώς και σύστημα αυτόματου κλειδώματος με αισθητήρα ταχύτητας.

Η λίστα λειτουργιών υποβοήθησης του οδηγού περιλαμβάνει αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, κάμερα οπισθοπορείας και κάμερα 360°, adaptive και intelligent cruise control, ανίχνευση τυφλού σημείου, άμεση ανίχνευση κόπωσης οδηγού, προειδοποίηση και φρενάρισμα για διασταυρούμενη κυκλοφορία πίσω, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, προειδοποιήσεις εμπρόσθιας και οπίσθιας σύγκρουσης, καθώς και προειδοποίηση ανοίγματος πόρτας.
Το BYD SEAL 6 DM-i είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται πριν από το τέλος του 2025. Κάθε έκδοση συνοδεύεται από εξαετή εγγύηση κατασκευαστή και οκταετή εγγύηση για το σύστημα κίνησης και τη μπαταρία

