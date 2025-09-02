BYD: Τι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών και plug-in hybrid οχημάτων στον κόσμο και Νο1 σε πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα (Ιανουάριος – Ιούλιος 2025), δίνει δυναμικό «παρών» στην έκθεση AUTO THESSALONIKI, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (6 – 14 Σεπτεμβρίου). Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και να ενημερωθούν για τη γκάμα της BYD, σε έναν χώρο σύγχρονης αισθητικής και υψηλής τεχνολογίας, στο Περίπτερο 13, stand B3.

Η συμμετοχή της BYD στη ΔΕΘ πραγματοποιείται σε μια συγκυρία που η ηλεκτροκίνηση περνά σε μια νέα εποχή προσβασιμότητας. Χάρη στη συνδυαστική ενίσχυση του κρατικού προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος» και της αποκλειστικής προωθητικής ενέργειας “Electric Bonus” του Ομίλου Σφακιανάκη, οι υποψήφιοι αγοραστές επωφελούνται από ένα σημαντικό συνολικό όφελος, που μπορεί να φτάσει έως και 9.500 € (με την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου).

Μέσα από αυτή τη διπλή ενίσχυση, η πράσινη μετάβαση δεν είναι απλώς μια φιλοδοξία για το μέλλον, αλλά μια χειροπιαστή, άμεσα εφικτή πραγματικότητα για κάθε οδηγό που θέλει να κάνει το βήμα στην ηλεκτροκίνηση.Οι τιμές της γκάμας BYD στην Ελλάδα ξεκινούν από μόλις 17.290 € (BYD DOLPHIN SURF), προσφέροντας τεχνολογία αιχμής, κορυφαία ασφάλεια, δυναμική σχεδίαση και πλούσιο εξοπλισμό. Αντίστοιχα, κάθε μοντέλο ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες:

· BYD DOLPHIN από 25.980 € – το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα (Α’ 7μηνο 2025).

· BYD ATTO 2 από 24.990 € – ευέλικτο, compact SUV για την πόλη.

· BYD ATTO 3 από 30.990 € – best seller C-SUV με τεχνολογία Blade Battery.

· BYD SEAL από 39.990 € – premium ηλεκτρικό sedan με κορυφαία τεχνολογία.

· BYD SEAL U DM-i από 35.990 € – plug-in hybrid D-SUV που σκέφτεται υβριδικά και κινείται ηλεκτρικά.

· BYD SEALION 7 από 46.990 € – πανίσχυρο sport SUV με κουπέ σχεδιαστικά στοιχεία.



Με ετοιμοπαράδοτα μοντέλα, πλήρη εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 6 ετών/150.000 χλμ., εγγύηση 8 ετών/200.000 χλμ. για τη μπαταρία και 8 ετών/150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα, καθώς και με ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, η BYD προσφέρει όχι μόνο αξία και αξιοπιστία, αλλά και την απαραίτητη σιγουριά για κάθε οδηγό που επιλέγει την ηλεκτροκίνηση.