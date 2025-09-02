BYD: Τι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025

Δείτε αναλυτικά τις νέες τιμές των μοντέλων της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.09.25 , 16:44 Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Η διαδικασία
02.09.25 , 15:49 ΑΑΔΕ: Ποια στοιχεία καταθέσεων μαζεύει από τις τράπεζες για ελέγχους
02.09.25 , 15:48 Hyundai: Η πρώτη εικόνα του IONIQ 3
02.09.25 , 15:39 Ιουλία Καλλιμάνη: Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Eden στη Θεσσαλονίκη
02.09.25 , 15:30 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Πόρσε
02.09.25 , 15:29 Άννα Βίσση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε νονά
02.09.25 , 15:22 Πρωταθλητές του μπόουλινγκ στο τουρνουά Freedom24 Dimitris Karetsos 2025
02.09.25 , 15:17 Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
02.09.25 , 15:10 Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης
02.09.25 , 14:56 Oλυμπιακός: Ποιος παίκτης επέστρεψε και επίσημα;
02.09.25 , 14:52 EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher
02.09.25 , 14:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε πόσα ΑΦΜ ανά περιφέρεια πήραν παράνομες επιδοτήσεις
02.09.25 , 14:37 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
02.09.25 , 14:08 Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
02.09.25 , 14:03 Πάτρα: «Ράγισαν» καρδιές στην κηδεία της «ηρωίδας» γιαγιάς Τιτίκας
Φαίη Σκορδά: Δείτε φωτογραφίες από τη Σκωτία με τους γιους της
Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
Δούκισσα Νομικού: Οι φωτογραφίες με μπλε μπικίνι και το μήνυμα
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Γκράχαμ Γκριν: «Έφυγε» από τη ζωή ο σταρ του «Χορεύοντας με τους Λύκους»
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Οι ευχές στην Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους δύο γιους της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
BYD: Τι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών και plug-in hybrid οχημάτων στον κόσμο και Νο1 σε πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα (Ιανουάριος – Ιούλιος 2025), δίνει δυναμικό «παρών» στην έκθεση AUTO THESSALONIKI, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (6 – 14 Σεπτεμβρίου). Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και να ενημερωθούν για τη γκάμα της BYD, σε έναν χώρο σύγχρονης αισθητικής και υψηλής τεχνολογίας, στο Περίπτερο 13, stand B3.

Η συμμετοχή της BYD στη ΔΕΘ πραγματοποιείται σε μια συγκυρία που η ηλεκτροκίνηση περνά σε μια νέα εποχή προσβασιμότητας. Χάρη στη συνδυαστική ενίσχυση του κρατικού προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος» και της αποκλειστικής προωθητικής ενέργειας “Electric Bonus” του Ομίλου Σφακιανάκη, οι υποψήφιοι αγοραστές επωφελούνται από ένα σημαντικό συνολικό όφελος, που μπορεί να φτάσει έως και 9.500 € (με την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου).

Μέσα από αυτή τη διπλή ενίσχυση, η πράσινη μετάβαση δεν είναι απλώς μια φιλοδοξία για το μέλλον, αλλά μια χειροπιαστή, άμεσα εφικτή πραγματικότητα για κάθε οδηγό που θέλει να κάνει το βήμα στην ηλεκτροκίνηση.Οι τιμές της γκάμας BYD στην Ελλάδα ξεκινούν από μόλις 17.290 € (BYD DOLPHIN SURF), προσφέροντας τεχνολογία αιχμής, κορυφαία ασφάλεια, δυναμική σχεδίαση και πλούσιο εξοπλισμό. Αντίστοιχα, κάθε μοντέλο ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες:

· BYD DOLPHIN από 25.980 € – το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα (Α’ 7μηνο 2025).

· BYD ATTO 2 από 24.990 € – ευέλικτο, compact SUV για την πόλη.

· BYD ATTO 3 από 30.990 € – best seller C-SUV με τεχνολογία Blade Battery.

· BYD SEAL από 39.990 € – premium ηλεκτρικό sedan με κορυφαία τεχνολογία.

· BYD SEAL U DM-i από 35.990 € – plug-in hybrid D-SUV που σκέφτεται υβριδικά και κινείται ηλεκτρικά.

· BYD SEALION 7 από 46.990 € – πανίσχυρο sport SUV με κουπέ σχεδιαστικά στοιχεία.


Με ετοιμοπαράδοτα μοντέλα, πλήρη εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 6 ετών/150.000 χλμ., εγγύηση 8 ετών/200.000 χλμ. για τη μπαταρία και 8 ετών/150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα, καθώς και με ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, η BYD προσφέρει όχι μόνο αξία και αξιοπιστία, αλλά και την απαραίτητη σιγουριά για κάθε οδηγό που επιλέγει την ηλεκτροκίνηση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BYD
 |
ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top