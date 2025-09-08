BMW M Hybrid V8: Hypercar με νέα εμφάνιση

Αεροδυναμικές βελτιώσεις για τη σεζόν 2026

Πρώτη Δημοσίευση: 08.09.25, 09:05
BMW M Hybrid V8: Hypercar με νέα εμφάνιση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η πιο εντυπωσιακή αλλαγή στηναφορά το εμπρός τμήμα της. Ένα ανασχεδιασμένο splitter βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα, ενώ η μάσκα νεφρών της BMW θα είναι ελαφρώς μικρότερη, διατηρώντας όμως το φωτισμό περιγράμματος BMW Iconic Glow, που καθιστά το αυτοκίνητο άμεσα αναγνωρίσιμο στο σκοτάδι. Επιπλέον, η BMW M Hybrid V8 θα εξοπλιστεί με νέους προβολείς.

BMW M Hybrid V8: Hypercar με νέα εμφάνιση

Οι αεροδυναμικές βελτιώσεις προσφέρουν δύο καίρια πλεονεκτήματα. Πρώτον, διασφαλίζουν ότι η BMW M Hybrid V8 διατηρεί σταθερή απόδοση σε διαφορετικές πίστες. Η ανάλυση των προηγούμενων σεζόν στις σειρές αγώνων FIA WEC και IMSA έφερε στο φως πλεονεκτήματα και αδυναμίες, με τις βελτιώσεις να στοχεύουν στην εξάλειψη των τελευταίων. Δεύτερον, η βελτιωμένη ροή αέρα γύρω από το αυτοκίνητο ενισχύει την αποδοτικότητα της ψύξης.

BMW M Hybrid V8: Hypercar με νέα εμφάνιση

Από τους υπολογισμούς ρευστοδυναμικής (CFD) έως την κατασκευή εξαρτημάτων, η εξέλιξη της αεροδυναμικής πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία των μηχανικών της BMW M Motorsport με την Dallara, η οποία αποτελεί τον εταίρο της εταιρείας στον τομέα του πλαισίου. Έπειτα από ιδιωτικές δοκιμές τις τελευταίες εβδομάδες, η BMW M Hybrid V8 θα πραγματοποιήσει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση αμέσως μετά τον αγώνα FIA WEC «Lone Star Le Mans» στο Austin των ΗΠΑ, στο πλαίσιο κοινής δοκιμής στην πίστα Circuit of the Americas. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης, η πρώτη της συμμετοχή σε αγώνα θα είναι στις 24 Ώρες της Daytona στις ΗΠΑ στα τέλη Ιανουαρίου 2026.

 

 

BMW
 |
BMW M HYBRID V8
 |
ΑΕΡΟΔΥΝΑΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙ'ΩΣΕΙΣ
