Pirelli και Inter γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας

Το συλλεκτικό καπέλο για να τιμηθεί η επέτειος

Pirelli και Inter γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας
Η FC Internazionale Milano και η Pirelli, ο παγκόσμιος συνεργάτης ελαστικών των Νερατζούρι, γιορτάζουν ένα νέο ορόσημο: 30 χρόνια συνεργασίας, μία από τις πιο μακροχρόνιες και ουσιαστικές σχέσεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Για να τιμήσουν αυτή τη σημαντική επέτειο, δημιουργήθηκε το PIRELLI Cap - Inter Special Edition. Κυκλοφόρησαν μόνο 1995 τεμάχια, αριθμός που παραπέμπει στο έτος έναρξης της συνεργασίας. 

Το καπέλο φέρει συμβολικά στοιχεία και των δύο brands, τιμώντας τη μακρόχρονη σχέση τους: το λογότυπο της PIRELLI στο μπροστινό μέρος, το έμβλημα της Inter στα αριστερά και το διάσημο Biscione να διατρέχει το καπέλο μέχρι μπροστά, συνδυάζοντας σχεδιασμό, ταυτότητα και ιστορία σε ένα μοναδικό συλλεκτικό αντικείμενο. Ο αριθμός 30 εμφανίζεται επίσης, υπογραμμίζοντας το σημαντικό ορόσημο. 

Pirelli και Inter γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας

Το Καπέλο PIRELLI – Ειδική Έκδοση Inter είναι διαθέσιμο online στο store.inter.it και στα Inter Stores Milano, Castello και San Siro. Δεν πρόκειται απλώς για ένα αποκλειστικό αξεσουάρ, αλλά για ένα σύμβολο μιας σταθερής, μακροχρόνιας συνεργασίας που συνεχίζει να ενώνει δύο εμβληματικές μάρκες μέσα από κοινές αξίες: αριστεία, παράδοση και πάθος για τον αθλητισμό. Το Σαββατοκύριακο 30–31 Αυγούστου, το καπέλο θα πρωταγωνιστήσει σε δύο σημαντικά αθλητικά γεγονότα για την Inter και την Pirelli: το Grand Prix της Ολλανδίας και τον αγώνα Inter – Ουντινέζε για τη Serie A. 

 

PIRELLI
ΙΝΤΕΡ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ
