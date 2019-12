Το ολοκαίνουργιο Nissan Versa πήρε πάλι βραβείο 

Είναι η πρώτη φορά που το ολοκαίνουριο Nissan Versa 2020 κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο, με το Rogue να λαμβάνει την εν λόγω αναγνώριση για 6η συνεχή χρονιά και το Rogue Sport να κερδίζει το βραβείο για τρίτη συνεχή χρονιά. Επιλέγοντας τους ετήσιους νικητές, ο θεσμός του Consumer Guide αξιολογεί πάνω από 150 νέα οχήματα που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέγοντας μόνο τα κορυφαία οχήματα σε κάθε κατηγορία, ως Best Buys. Εκτός από τις αντικειμενικές αξιολογήσεις, ένα όχημα πρέπει επίσης να είναι "value for money", σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της κατηγορίας του. Εκτός από το Nissan Safety Shield 360, το Versa διαθέτει, μεταξύ άλλων τα Intelligent Driver Alertness και Intelligent Cruise Control και μάλιστα σε ένα απίστευτο επίπεδο τιμών.

Το κορυφαίο σε πωλήσεις για τη Nissan, Rogue, διακρίθηκε στην ανταγωνιστική κατηγορία των compact crossovers για 6ο συνεχόμενο έτος. Προσφέροντας τον ιδιαίτερα επιθυμητό συνδυασμό της άφθονης ευρυχωρίας σε μια προσιτή τιμή, είναι το τέλειο όχημα για καθημερινή χρήση και οικογενειακές αποδράσεις. Το 2020 Rogue διαθέτει το καινοτόμο Rear Door Alert (RDA), το πρωτοποριακό σύστημα Divide-N-Hide στον χώρο αποσκευών, την ηλεκτρική πίσω πόρτα με ανίχνευση κίνησης, καθώς και την προηγμένη τεχνολογία υποστήριξης οδηγού, όπως το ProPILOT Assist, το Nissan Safety Shield 360 και το Intelligent All-Wheel Drive. Σε ότι αφορά το Nissan Rogue Sport, αυτό θριάμβευσε στην κατηγορία των subcompact crossover για τρίτη συνεχή χρονιά. Με το "σωστό μέγεθος", το μοντέλο τοποθετείται ακριβώς κάτω από το δημοφιλές Rogue, ξεχωρίζοντας για τον κομψό, δυναμικό και απολαυστικό στην οδήγηση χαρακτήρα του, προσφέροντας παρόμοιες προηγμένες τεχνολογίες και αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά.