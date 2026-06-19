Εμμανουήλ Καραλής: Πήρε την πρωτιά στο Diamond League της Ντόχα

Λίγες ημέρες μετά τη νίκη του στην Οστράβα

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STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: ΑΠΕ/ Φωτογραφία InTime - Bildbyran
Εμμανουήλ Καραλής
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Την πρώτη του φετινή επικράτηση σε αγώνα της σειράς Diamond League πανηγύρισε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος κατέκτησε την πρωτιά στο μίτινγκ της Ντόχα στο επί κοντώ, με καλύτερο άλμα στα 5,92 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, λίγες ημέρες μετά τη νίκη του στην Οστράβα με 5,82μ., συνέχισε τις σταθερές εμφανίσεις του, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

Ο αθλητής που προπονείται υπό τις οδηγίες των Χάρη Καραλή και Μάρτσιν Τσεπάνσκι ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5,62μ., τα οποία πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ενώ άφησε τα 5,72μ. Στη συνέχεια πέρασε επίσης με την πρώτη τα 5,82μ., ενώ χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια για τα 5,92μ.

Ο πήχης στη συνέχεια τοποθετήθηκε στα 6,02μ., ύψος στο οποίο είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες, προτού επιλέξει να μεταφέρει τον αγώνα στα 6,07 μ., χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει το άλμα.

Στο ίδιο μίτινγκ, την τέταρτη θέση στο τριπλούν κατέλαβε ο Νίκος Ανδρικόπουλος με άλμα στα 16,02 μ., στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση της Ντόχα. Ο Έλληνας άλτης σημείωσε την επίδοσή του από το πρώτο του άλμα, ενώ στη συνέχεια είχε τέσσερις άκυρες προσπάθειες.

Τη νίκη στο τριπλούν κατέκτησε ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Πέδρο Πιτσάρδο με 17,71μ., επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Δεύτερος ήταν ο Τζόρνταν Σκοτ με 17,69 μ., ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Γιάσερ Μοχάμεντ Τρίκι.

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