O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την πιο τέλεια συνταγή για το Πάσχα

Αντίστροφα για το Πάσχα έχουμε αρχίσει να μετράμε και αν θέλεις αυτή τη φορά εκτός από σουβλιστό αρνί να δοκιμάσεις και κάτι διαφορετικό, δες τη συνταγή που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star o Γιώργος Ρήγας.

Αρνί μπούτι με μελωμένες πατάτες/ μαγειρική Breakfast@Star

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα του Star και ετοίμασε για τους τηλεθεατές αρνί μπούτι με μελωμένες πατάτες και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 1 μπούτι αρνί

• 1.5 κιλό πατάτες

• 5-6 σκελίδες σκόρδο

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 100 ml ελαιόλαδο

• Χυμός από 2 λεμόνια

• 1 κ.σ. μουστάρδα

• 1 κ.σ. μέλι

• 1 ποτήρι νερό ή ζωμός

• 1 κ.γ. ρίγανη

• 1 κ.γ. θυμάρι

• 1 κ.γ. δεντρολίβανο

• 1 κ.γ. πάπρικα (γλυκιά)

• Αλάτι, πιπέρι





Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προετοιμασία

• Προθερμαίνεις φούρνο στους 180°C. • Χαράζεις το αρνί σε 2-3 σημεία και βάζεις μέσα σκόρδο. 2. Μαρινάδα Σε μπολ ανακατεύεις: • λάδι • λεμόνι • μουστάρδα • μέλι • μυρωδικά • αλάτι & πιπέρι Άλειψε καλά το αρνί παντού (και μέσα στις χαρακιές). 3. Πατάτες • Κόβεις πατάτες κυδωνάτες • Τις βάζεις στο ταψί με: • κρεμμύδι • λίγο λάδι • αλάτι, πιπέρι, ρίγανη • Ρίχνεις και λίγη από τη μαρινάδα 4. Ψήσιμο • Βάζεις το αρνί πάνω στις πατάτες • Προσθέτεις νερό/ζωμό • Σκεπάζεις με λαδόκολλα + αλουμινόχαρτο Ψήνεις: • 180°C για ~2.5 ώρες σκεπασμένο • Μετά ξεσκεπάζεις και ψήνεις ακόμα 30-40 λεπτά να πάρει χρώμα.

