O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την πιο τέλεια συνταγή για το Πάσχα

Μία διαφορετική συνταγή με πρωταγωνιστή το αρνί

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Συνταγες
Αντίστροφα για το Πάσχα έχουμε αρχίσει να μετράμε και αν θέλεις αυτή τη φορά εκτός από σουβλιστό αρνί να δοκιμάσεις και κάτι διαφορετικό, δες τη συνταγή που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star o Γιώργος Ρήγας.

Αρνί μπούτι με μελωμένες πατάτες/ μαγειρική Breakfast@Star

Αρνάκι «βουλωτό» - Η τέλεια ιδέα για το Πάσχα αν δε θέλεις να σουβλίσεις

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα του Star και ετοίμασε για τους τηλεθεατές αρνί μπούτι με μελωμένες πατάτες και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 1 μπούτι αρνί
 • 1.5 κιλό πατάτες
 • 5-6 σκελίδες σκόρδο
 • 1 μεγάλο κρεμμύδι
 • 100 ml ελαιόλαδο
 • Χυμός από 2 λεμόνια
• 1 κ.σ. μουστάρδα
• 1 κ.σ. μέλι 
 • 1 ποτήρι νερό ή ζωμός
 • 1 κ.γ. ρίγανη
• 1 κ.γ. θυμάρι
• 1 κ.γ. δεντρολίβανο
• 1 κ.γ. πάπρικα (γλυκιά)
• Αλάτι, πιπέρι
 
 

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προετοιμασία 

• Προθερμαίνεις φούρνο στους 180°C. • Χαράζεις το αρνί σε 2-3 σημεία και βάζεις μέσα σκόρδο. 2. Μαρινάδα Σε μπολ ανακατεύεις: • λάδι • λεμόνι • μουστάρδα • μέλι • μυρωδικά • αλάτι & πιπέρι  Άλειψε καλά το αρνί παντού (και μέσα στις χαρακιές). 3. Πατάτες • Κόβεις πατάτες κυδωνάτες • Τις βάζεις στο ταψί με: • κρεμμύδι • λίγο λάδι • αλάτι, πιπέρι, ρίγανη • Ρίχνεις και λίγη από τη μαρινάδα 4. Ψήσιμο • Βάζεις το αρνί πάνω στις πατάτες • Προσθέτεις νερό/ζωμό • Σκεπάζεις με λαδόκολλα + αλουμινόχαρτο  Ψήνεις: • 180°C για ~2.5 ώρες σκεπασμένο • Μετά ξεσκεπάζεις και ψήνεις ακόμα 30-40 λεπτά να πάρει χρώμα.

