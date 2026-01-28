Mπιφτέκια κοτόπουλο με αιγυπτιακό ρύζι

Προσέχετε τη διατροφή σας αλλά θέλετε να γεύεστε λαχταριστά φαγητά που να σας κρατάνε χορτάτους για αρκετές ώρες της μέρας; Μία καλή ιδέα είναι να ετοιμάσετε μπιφτέκια κοτόπουλο και να τα συνδυάσετε με λαχταριστό αιγυπτιακό ρύζι(σ.σ: περιέχει συνήθως κιμά και είναι συνδυασμός ρυζιού με φιδέ).

Τη συνταγή για το σούπερ υγιεινό και νόστιμο γεύμα έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Υλικά της Συνταγής

Για τα μπιφτέκια

• 500 γρ. κιμά κοτόπουλου

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 1 μικρό καρότο

• 1 μικρό κολοκύθι

• 2 κ.σ. μαϊντανός

• 2–3 φέτες ψωμί μουλιασμένο στο γάλα και στραγγισμένο

• 1 αυγό

• αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• 2–3 κ.σ. ελαιόλαδο



Για το αιγυπτιακό ρύζι

• 200 γρ. ρύζι μπασμάτι

• 2 κ.σ. βούτυρο

• 50 γρ. φιδέ

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 450 ml νερό ή ζωμό κοτόπουλου

• 1–2 κ.σ. άνηθος

• αλάτι & πιπέρι



Εκτέλεση της Συνταγής

Μπιφτέκια

1. Σε μεγάλο μπολ βάζεις τον κιμά κοτόπουλου. 2. Προσθέτεις τριμμένο καρότο, τριμμένο κολοκύθι, ψιλοκομμένο μαϊντανό, κρεμμύδι και το ψωμί μουλιασμένο στο γάλα. 3. Ρίχνεις αυγό, αλάτι, πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Ανακατεύεις καλά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά. 4. Πλάθεις μπιφτέκια μεσαίου μεγέθους. 5. Τηγανίζεις σε αντικολλητικό τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο ή ψήνεις στο φούρνο στους 180°C για 20–25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και να ψηθούν καλά.

Αιγυπτιακό Ρύζι

1. Σε κατσαρόλα, λιώνεις το βούτυρο και προσθέτεις τον φιδέ. Σοτάρεις ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να γίνει χρυσαφένιος/καφέ. 2. Προσθέτεις το κρεμμύδι και σοτάρεις για 1–2 λεπτά μέχρι να γίνει διάφανο. 3. Ρίχνεις το ρύζι και ανακατεύεις να “παντρευτεί” με το βούτυρο και τον φιδέ. 4. Προσθέτεις νερό ή ζωμό, αλάτι και πιπέρι, καλύπτεις με καπάκι και μαγειρεύεις σε χαμηλή φωτιά για περίπου 15 λεπτά μέχρι να απορροφηθεί το νερό. 5. Αποσύρεις από τη φωτιά, προσθέτεις τον ψιλοκομμένο άνηθο, σκεπάζεις και αφήνεις 5 λεπτά πριν ανακατέψεις.

