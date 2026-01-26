Λουκανικοτυρόπιτα με φύλλο κανταΐφι

Αν σας αρέσουν οι πίτες ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Βreakfast@Star μία ιδιαίτερη και πεντανόστιμη συνταγή.Ο σεφ ετοίμασε λουκανικοτυρόπιτα με φύλλο κανταϊφι και έδειξε βήμα- βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 300–350 γρ. κανταΐφι

• 400 γρ. λουκάνικα

• 200 γρ. γραβιέρα

• 150 γρ. μοτσαρέλα ή κασέρι

• 100 γρ. φέτα

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 1 αυγό

• 3–4 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό

• 1 κ.γ. ρίγανη

• 1 κ.γ. θυμάρι

• 1 κ.σ. μαϊντανό

• λίγο δυόσμο ή βασιλικό

• πιπέρι

• ελαιόλαδο ή βούτυρο λιωμένο





Εκτέλεση της Συνταγής

1. Σοτάρισμα Σε τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο σοτάρεις κρεμμύδι + σκόρδο. Προσθέτεις το λουκάνικο και το σπας με κουτάλα μέχρι να ψηθεί και να ροδίσει. Αφήνεις να κρυώσει λίγο. 2. Γέμιση Σε μπολ: λουκάνικο, όλα τα τυριά, αυγό, γιαούρτι, μυρωδικά, πιπέρι. Ανακατεύεις καλά. 3. Κανταΐφι Ανοίγεις καλά το κανταΐφι με τα χέρια. Το ραντίζεις με ελαιόλαδο ή λιωμένο βούτυρο και το “αφρατεύεις”. 4. Στήσιμο • Στρώνεις τα 2/3 του κανταϊφιού σε λαδωμένο ταψί • Απλώνεις τη γέμιση • Σκεπάζεις με το υπόλοιπο κανταΐφι και πιέζεις ελαφρά • Ραντίζεις ξανά με λίγο λάδι/βούτυρο 5. Ψήσιμο Ψήνεις στους 180°C (αέρα) για 40–45 λεπτά μέχρι να γίνει χρυσαφένια και τραγανή.

