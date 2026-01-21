Λαχταριστό σπανακόριζο με σπασμένη φέτα

Παραδοσιακή συνταγή από τον Γιώργο Ρήγα

21.01.26 , 09:59
Συνταγες
Μία συνταγή που μας φέρνει μνήμες από τα παιδικά μας χρόνια έφτιαξε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Φτιάξε το πιο λαχταριστό μαμαδίστικο σπανακόρυζο

Ο σεφ μπήκε το πρωί της Δευτέρας στην κουζίνα της εκπομπής, ετοίμασε σπανακόρυζο με σπασμένη φέτα και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Λαχταριστό σπανακόριζο με σπασμένη φέτα

Σπανακόριζο με φέτα 

Υλικά της Συνταγής 

 • 1 κιλό φρέσκο σπανάκι
• 1 φλιτζάνι ρύζι καρολίνα
• 1 ξερό κρεμμύδι
• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια
• 1 πράσο 
• 1 μεγάλο καρότο,
• 1/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο
• Χυμός από 1 λεμόνι
• Αλάτι & πιπέρι
 • 2–2½ φλιτζάνια ζεστό νερό
• 150–200 γρ. φέτα σπασμένη  

Λαχταριστό σπανακόριζο με σπασμένη φέτα

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Πλένουμε καλά το σπανάκι και το χοντροκόβουμε. 2. Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ξερό κρεμμύδι, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το πράσο μέχρι να μαλακώσουν. 3. Προσθέτουμε το καρότο και σοτάρουμε 1–2 λεπτά. 4. Ρίχνουμε το σπανάκι και ανακατεύουμε μέχρι να «πέσει». 5. Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε να γυαλίσει. 6. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και το ζεστό νερό. 7. Σιγοβράζουμε 15–20 λεπτά μέχρι να μελώσει (να είναι ζουμερό). 8. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το λεμόνι και ανακατεύουμε απαλά. 9. Σερβίρουμε με σπασμένη φέτα από πάνω.  Μυστικά • Το πράσο δίνει γλύκα, το καρότο χρώμα & άρωμα. • Αν το θες πιο λεμονάτο, πρόσθεσε λίγο λεμόνι στο πιάτο. • Ταιριάζει τέλεια με φρέσκο άνηθο ή λίγο πιπέρι καγιέν.

Δείτε το Breakfast@Star 


 

