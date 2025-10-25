Φτιάξε σπιτικό burger και πιτόγυρο

Θα κάνεις το Σαββατοκύριακο το τραπέζι στους φίλους σου και θέλεις να τους φτιάξεις κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα; Εμείς σου έχουμε δύο συνταγές που έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας στο Breakfast@Star και που σίγουρα θα τους ενθουσιάσουν.

Λαχταριστό burger κοτόπουλου με σαλάτα coleslaw

Υλικά για το μπιφτέκι κοτόπουλο



• 500 γρ. κιμάς κοτόπουλου

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 1 μικρό καρότο

• 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

• 1 φέτα ψωμί μουλιασμένη σε γάλα ή νερό

• 1 αυγό

• 2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

• 1/2 κ.γ. αλάτι

• 1/2 κ.γ. πιπέρι

• 1/2 κ.γ. πάπρικα

• 1-2 κ.σ. ελαιόλαδο

• ψωμάκια για burger

• φέτες τυρί cheddar

Υλικά για την σαλάτα Coleslaw



• 1/2 λάχανο

• 2 καρότα

• 1 ξινόμηλο

• 1-2 φρέσκα κρεμμυδάκια

• 3-4 κ.σ. μαγιονέζα

• 1 κ.σ. ξύδι ή χυμό λεμονιού

• 1 κ.γ. ζάχαρη

• Αλάτι και πιπέρι



Εκτέλεση για τα μπιφτέκια



1. Προετοιμασία κιμά

• Σε μεγάλο μπολ βάζεις κιμά, κρεμμύδι, τριμμένο καρότο, σκόρδο, ψωμί μουλιασμένο, αυγό, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και πάπρικα.

• Ζυμώνεις καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.



2. Πλάσιμο



• Πλάθεις μπιφτέκια στο μέγεθος που θέλεις.

• Αν θέλεις πιο αφράτα, άφησέ τα 10-15 λεπτά στο ψυγείο πριν το ψήσιμο.



3. Ψήσιμο στον φούρνο

• Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C.

• Τοποθετείς τα μπιφτέκια σε ταψί με λαδόκολλα ή λαδωμένο ταψί.

• Περιχύνεις με λίγο ελαιόλαδο από πάνω.

• Ψήνεις 20-25 λεπτά, γυρίζοντας στη μέση του χρόνου για να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές.



Εκτέλεση για την σαλάτα

1. Σε μεγάλο μπολ, ανακατεύεις το λάχανο, τα καρότα, το ξινόμηλο σε καρέ και τα φρέσκα κρεμμυδάκια.

2. Σε μικρό μπολ, ανακατεύεις τη μαγιονέζα, ξύδι ή λεμόνι, ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι.

3. Ρίχνεις τη σάλτσα πάνω από τα λαχανικά και ανακατεύεις καλά.

4. Αφήνεις στο ψυγείο 30-60 λεπτά πριν το σερβίρισμα για να δέσουν οι γεύσεις



Φτιάξε σπίτι γύρο, πίτα και sauce - Συνταγή για χειροποίητο πιτόγυρο

Για το κρέας



• 500 γρ. χοιρινό

• Χυμός από 1 λεμόνι

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

• 1 σκελίδα σκόρδο

• Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για την πίτα (flatbread):

• 200 γρ. γιαούρτι

• 200 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• ½ κ.γ. αλάτι

Για τη σως

• 150 γρ. γιαούρτι

• Χυμός από ½ λεμόνι

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. sweet chili sauce ή μέλι

• 1 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός

• Αλάτι & πιπέρι

Για το πίκλα κρεμμυδιού:

• 1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι

• 50 ml ξίδι

• 50 ml νερό

• 1 κ.σ. ζάχαρη

• ½ κ.γ. αλάτι





Εκτέλεση της Συνταγής

Πίκλα Κρεμμυδιού 1. Σε μικρό κατσαρολάκι βάζεις νερό, ξίδι, ζάχαρη και αλάτι. Ζεσταίνεις μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. 2. Προσθέτεις τις φέτες κρεμμυδιού, ανακατεύεις και αφήνεις σε χαμηλή φωτιά για 3–4 λεπτά. 3. Αφήνεις να κρυώσει. Μπορείς να το αφήσεις και στο ψυγείο για πιο έντονη γεύση. Μαρινάρισμα κρέατος 1. Σε μπολ βάζεις το χοιρινό, λεμόνι, ελαιόλαδο, πάπρικα, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. 2. Ανακατεύεις καλά και αφήνεις 20–30 λεπτά να μαριναριστεί. Ψήσιμο κρέατος 1. Ζεσταίνεις τηγάνι σε δυνατή φωτιά. 2. Ρίχνεις το κρέας σε δόσεις και ψήνεις 3–5 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να καραμελώσει και να μείνει ζουμερό. Παρασκευή πίτας (flatbread) 1. Σε μπολ ανακατεύεις γιαούρτι, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, αλάτι και ελαιόλαδο. 2. Ζυμώνεις μέχρι να γίνει ζύμη απαλή αλλά όχι κολλώδης. 3. Χωρίζεις σε 2–3 μέρη και ανοίγεις σε στρογγυλά ή οβάλ flatbreads. 4. Ζεσταίνεις αντικολλητικό τηγάνι και ψήνεις κάθε πίτα 1–2 λεπτά ανά πλευρά, μέχρι να ροδίσει ελαφρά. Σως 1. Σε μπολ ανακατεύεις όλα τα υλικά για τη σως: γιαούρτι, λεμόνι, ελαιόλαδο, sweet chili, μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. 2. Δοκιμάζεις και προσαρμόζεις τη γεύση. Στήσιμο πιάτου / wrap 1. Ζεσταίνεις την πίτα flatbread. 2. Άλειψε λίγη σως. 3. Βάλε μέσα το χοιρινό γύρο. 4. Πρόσθεσε φέτες πίκλα κρεμμυδιού. 5. Προαιρετικά: λίγη πάπρικα ή φρέσκο μαϊντανό από πάνω.



