Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η δραστηριότητα που ξεκίνησε η Ξένια

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πώς η κόρη της ξεκίνησε μία νέα και διασκεδαστική δραστηριότητα αποκάλυψε στους τηλεθεατές της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου. Όπως είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Alpha η μοναχοκόρη της ξεκίνησε κολύμβηση και της αρέσει πολύ.

Κατερίνα Καινούργιου: «Με πιάνει η μέση μου - Το παιδί έχει φτάσει 8 κιλά»

Τα δώρα που δέχτηκε on air η Κατερίνα Καινούργιου

Τα δώρα που δέχτηκε on air η Κατερίνα Καινούργιου

Έτσι λοιπόν όταν έλαβε on air δύο δώρα από τη διοίκηση του Alpha στην εκπομπή της, είπε πως θα τα δώσει στην 5, 5 μηνών κορούλα της.

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η δραστηριότητα που ξεκίνησε η Ξένια

Πρόκειται για δύο τσάντες που η μία λέει «μπαμπά σ’ αγαπώ» και η άλλη το «Σόι σου». «Αχ τι ωραία. Θα βάζω μέσα τα πράγματα της Ξένιας για το κολυμβητήριο. Eυχαριστώ τον κύριο Δραϊνάκη»

Η Ξένια άλλαξε ευχάριστα τη ζωή της παρουσιάστριας 

Η παρουσιάστρια, όπως κατά καιρούς έχει πει σε συνεντεύξεις της, η κορούλα της άλλαξε τη ζωή της προς το καλύτερο. Η ίδια μάλιστα είχε κάνει τάμα για να καταφέρει να αποκτήσει ένα παιδάκι. Η ίδια προσευχόταν με πίστη στην Παναγία Εκατονταπυλιανή της Πάρου, και τελικά κατάφερε να μείνει έγκυος. 

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η δραστηριότητα που ξεκίνησε η Ξένια

«Έναν χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία. Δεν είχα μπει ακόμη στην εξωσωματική, ήμουν στο στάδιο της προετοιμασίας. Είχα πει στον εαυτό μου ότι θα συνεχίσω τις θεραπείες μέχρι το καλοκαίρι και πως τον Σεπτέμβριο θα ξεκινούσα επίσημα την προσπάθεια για εξωσωματική. Όμως το καλοκαίρι αποφάσισα να σταματήσω για λίγο, να ξεκουραστώ, να αποφορτιστώ ψυχολογικά και σωματικά. Και τότε συνέβη το απίστευτο έμεινα έγκυος φυσιολογικά." είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξη που έδωσε πέρισυ τον Νοέμβριο.

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η δραστηριότητα που ξεκίνησε η Ξένια

Η παρουσιάστρια το περασμένο καλοκαίρι εκπλήρωσε το τάμα που έκανε και επισκέφθηκε και πάλι την εκκλησία.

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η δραστηριότητα που ξεκίνησε η Ξένια

 

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
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