Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα ως μαμά και συχνά μοιράζεται μέσα από την εκπομπή της αυθόρμητες στιγμές από τη ζωή με την κορούλα της.

Το πρωί της Τρίτης (06/10), η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε στη μικρή Ξένια, αποκαλύπτοντας με χιούμορ ότι η κόρη της ζυγίζει πλέον σχεδόν οκτώ κιλά, κάτι που… έχει αρχίσει να ταλαιπωρεί τη μέση της από τις πολλές αγκαλιές!

«Καλέ, με πιάνει η μέση μου! Το παιδί το ζύγισε χθες ο γιατρός, που πήγαμε για εμβόλιο, και έχει φτάσει σχεδόν οκτώ κιλά», είπε χαρακτηριστικά στον αέρα της εκπομπής.

Η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 2026 και πλέον είναι έξι μηνών. Η μικρή Ξένια έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή του ζευγαριού, γεμίζοντας τα εικοσιτετράωρά τους με χαμόγελα.

Αν και η παρουσιάστρια προστατεύει προσεκτικά την εικόνα της κόρης της, μοιράζεται συχνά τρυφερά στιγμιότυπα από τη μητρότητα. Μετά το πρώτο τους καλοκαίρι στην Πάρο και το ταξίδι τους στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο, η μικρή Ξένια έκανε πρόσφατα baby swimming με τον μπαμπά της!

Η κυριακάτικη βόλτα της Κατερίνας Καινούργιου με την κόρη της, Ξένια, στο ΚΠΙΣΝ

Μάλιστα, την Κυριακή (04/10), μαμά και κόρη απόλαυσαν τη βόλτα τους στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την Κατερίνα Καινούργιου να δημοσιεύει γλυκές φωτογραφίες στη λεζάντα των οποίων σημείωσε: «Μέσα στα πιο μικρά κατάλαβα πως κρυβόταν πάντα η ευτυχία».