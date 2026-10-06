GNTM: Απόψε η μεγάλη στιγμή - Ποιοι θα πάρουν το «εισιτήριο» για το σπίτι

Διπλή φωτογράφιση και διπλή αποχώρηση σήμερα στις 21:00 στο Star

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Πρώτη Δημοσίευση: 06.10.26, 16:55
GNTM 7: Δείτε το trailer του 6ου επεισοδίου- Απόψε Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του GNTM 7, οι διαγωνιζόμενοι φωτογραφήθηκαν ως «εργάτες ναυπηγείου», με πέντε μοντέλα να ξεχωρίζουν.
  • Εννέα μοντέλα αποχώρησαν από το GNTM 7 λόγω αδύναμων λήψεων.
  • Οι επιτυχόντες περπάτησαν σε πασαρέλα πριν από τις τελικές αποφάσεις για την είσοδό τους στο σπίτι του GNTM 7.
  • Οι διαγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε ζευγάρια και θα συμμετάσχουν σε διπλή φωτογράφιση με θέμα «Πειρασμός και Αθωότητα».
  • Ακολουθεί διπλή αποχώρηση μετά τη φωτογράφιση, με τον Mike Tsitas ως φωτογράφο.

Στο χθεσινό επεισόδιο του GNTM 7 (Δευτέρα 5/10) οι διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να περάσουν στο Bootcamp φωτογραφήθηκαν ως «εργάτες ναυπηγείου» και κάποιοι ξεχώρισαν: η Anastazja, η Σταυρούλα, ο Χρήστος, η Παναγιώτα και ο Ακύλλας ήταν τα πέντε μοντέλα με τις καλύτερες φωτογραφίες.

Δείτε τα επεισόδια του GNTM 7

Για εννέα μοντέλα, που είχαν τις πιο αδύναμες λήψεις, το ταξίδι τους στο GNTM 7 έφτασε στο τέλος του.

GNTM: Τα 9 Μοντέλα Που Αποχωρούν Μετά Την Πρώτη Δοκιμασία - Video

Όσοι κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση περπάτησαν σε μία εντυπωσιακή πασαρέλα, με λαμπερούς καλεσμένους και έβαλαν τα δυνατά τους για να αναδείξουν τον πιο high fashion εαυτό τους, ένα μόλις βήμα πριν από τις τελικές αποφάσεις.

GNTM: Απόψε η μεγάλη στιγμή - Ποιοι θα πάρουν το «εισιτήριο» για το σπίτι

Απόψε, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, έφτασε η μεγάλη στιγμή για να μάθουμε πόσοι και ποιοι θα πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για το σπίτι του GNTM 7!

Η είσοδος των διαγωνιζόμενων στο σπίτι είναι γεμάτη ενθουσιασμό, βουτιές στην πισίνα, αλλά και… παρεξηγήσεις, αφού καλούνται από την πρώτη κιόλας στιγμή να κρατήσουν τις ισορροπίες, καθώς η πρώτη μέρα της συγκατοίκησης αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση.

Λίγο αργότερα, τα μοντέλα λαμβάνουν ένα γράμμα, που τους ανακοινώνει ότι θα πρέπει να χωριστούν σε ζευγάρια. Ποιοι θα κινηθούν στρατηγικά και ποιοι θα επιλέξουν με κριτήριο τις παρέες τους; Ένα μοντέλο που ξεχώρισε στο Bootcamp έχει κερδίσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Όλοι περιμένουν με αγωνία να μάθουν ποιο είναι αυτό, αλλά και πώς θα επιλέξει να το χρησιμοποιήσει.

GNTM: Απόψε η μεγάλη στιγμή - Ποιοι θα πάρουν το «εισιτήριο» για το σπίτι

Την επόμενη ημέρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί περιμένουν τους διαγωνιζόμενους του GNTM 7 σε μια στοά στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχει στηθεί ένα πολύ… ιδιαίτερο σετ. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα κρεβάτι τοποθετημένο στο κέντρο της πόλης;

Οι συμμετέχοντες γρήγορα συνειδητοποιούν ότι τίποτα δεν είναι όπως το υπολόγιζαν και σοκάρονται όταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τους ανακοινώνει ότι μετά από αυτή τη διπλή φωτογράφιση ακολουθεί και διπλή αποχώρηση!

GNTM: Απόψε η μεγάλη στιγμή - Ποιοι θα πάρουν το «εισιτήριο» για το σπίτι

Ο Mike Tsitas είναι ο φωτογράφος που αναλαμβάνει να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό των μοντέλων σε μια καμπάνια εσωρούχων, με concept «Πειρασμός και Αθωότητα».

Ποια ζευγάρια θα συνεργαστούν αρμονικά και ποιος από κάθε ζευγάρι θα καταφέρει να υπερισχύσει;

GNTM 7

Απόψε Τρίτη 6.10.26 στις 21:00 στο Star

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Μάνος Βουράκης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Oργάνωση Παραγωγής: Λουκάς Ζαγοραίος

Διεύθυνση Παραγωγής: Ολυμπία Χανιώτου, Αντώνης Κατσίβελος

Αρχισυνταξία: Κατερίνα Παππά, Έλλη Παπαμάργαρη

Υπεύθυνη εκπομπής: Ίλια Κυριάκου

Creative Director: Ζενεβιέβ Μαζαρί

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Σκηνογράφος Φωτογραφίσεων: Βασίλης Μπάλτσας

Head of Casting: Ρούλα Αντωνοπούλου

Παραγωγός: Star Channel

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions


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