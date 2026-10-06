Λαμπερή πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Δευτέρας (05/10) η ταινία «Η βαλίτσα», σε γνωστό εμπορικό κέντρο των βορείων προαστίων!
Το «παρών» στην επίσημη πρώτη προβολή έδωσε πλήθος εκπροσώπων από τον χώρο του θεάματος και της τέχνης. Ανάμεσά τους ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την Τζένη Μπότση, την Τόνια Σωτηροπούλου, τη Ρούλα Ρέβη με τον Αποστόλη Τότσικα, τον Ορφέα Αυγουστίδη, τον Αργύρη Πανταζάρα με τη Σίσσυ Τουμάση, τον Θοδωρή Κατσαφάδο, τη Σόφη Ζαννίνου, τον Ιωάννη Παπαζήση και πολλούς ακόμη.
Η ταινία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Δημήτρη Παπαθανάση, με δημιουργικό σύμβουλο τον Άγγελο Φραντζή, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Κωστής Μαραβέγιας.
Η υπόθεση της ταινίας
Στο φιλμ παρακολουθούμε τρεις φίλες -την τραγουδίστρια Αλίκη, την ηθοποιό Μαρίνα και τη λογίστρια Βάσω- οι οποίες συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, κυρία Στέλλα (χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογών AI), σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά.
Λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μιας γυναίκας. Αμέσως, οι ζωές όλων παίρνουν μια εντελώς αναπάντεχη τροπή, καθώς ένας ολόκληρος μηχανισμός από μικρούς και μεγάλους απατεώνες βάζει στο στόχαστρο τα κορίτσια και τη Στέλλα, χωρίς οι ίδιες να έχουν καταλάβει πού ακριβώς έχουν μπλέξει!
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