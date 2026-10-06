Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Η βαλίτσα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πρεμιέρα της ταινίας «Η βαλίτσα» πραγματοποιήθηκε στις 05/10 σε εμπορικό κέντρο των βορείων προαστίων.
  • Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλοί επώνυμοι, όπως η Τζένη Μπότση και η Τόνια Σωτηροπούλου.
  • Η ταινία είναι σκηνοθετικό ντεμπούτο του Δημήτρη Παπαθανάση με μουσική του Κωστή Μαραβέγια.
  • Η υπόθεση αφορά τρεις φίλες που ανακαλύπτουν μια βαλίτσα με χρήματα και εμπλέκονται σε επικίνδυνες καταστάσεις.
  • Η ταινία συνδυάζει στοιχεία κωμωδίας και θρίλερ, με κεντρικό θέμα την απάτη.

Λαμπερή πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Δευτέρας (05/10) η ταινία «Η βαλίτσα», σε γνωστό εμπορικό κέντρο των βορείων προαστίων!

Το «παρών» στην επίσημη πρώτη προβολή έδωσε πλήθος εκπροσώπων από τον χώρο του θεάματος και της τέχνης. Ανάμεσά τους ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την Τζένη Μπότση, την Τόνια Σωτηροπούλου, τη Ρούλα Ρέβη με τον Αποστόλη Τότσικα, τον Ορφέα Αυγουστίδη, τον Αργύρη Πανταζάρα με τη Σίσσυ Τουμάση, τον Θοδωρή Κατσαφάδο, τη Σόφη Ζαννίνου, τον Ιωάννη Παπαζήση και πολλούς ακόμη.

Ναταλία Τσαλίκη

Ναταλία Τσαλίκη

Ορφέας Αυγουστίδης

Ορφέας Αυγουστίδης

Μελίνα Κάππη

Μελίνα Κάππη

Τζένη Μπότση 

Τζένη Μπότση 

Τόνια Σωτηροπούλου

Τόνια Σωτηροπούλου 

Κωστής Μαραβέγιας

Κωστής Μαραβέγιας

Τόνια Σωτηροπούλου - Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Τόνια Σωτηροπούλου - Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Χρύσα Κλούβα 

Χρύσα Κλούβα 

Σόφη Ζαννίνου

Σόφη Ζαννίνου  

Θοδωρής Κατσαφάδος

Θοδωρής Κατσαφάδος 

Βίκυ Καγιά 

Βίκυ Καγιά 

Δημήτρης Μοθωναίος 

Δημήτρης Μοθωναίος 

Αναστασία Παντούση 

Αναστασία Παντούση 

Αλέξανδρος Σκουρλέτης 

Αλέξανδρος Σκουρλέτης 

 Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Η βαλίτσα»

Φοίβος Δεληβοριάς - Βάσω Καβαλιεράτου

Ρένος Ρώτας 

Ρένος Ρώτας 

Εύα Νάθενα 

Εύα Νάθενα 

Αφροδίτη Λιάντου - Αλέξανδρος Σκουρλέτης

Αφροδίτη Λιάντου - Αλέξανδρος Σκουρλέτης 

Αποστόλης Τότσικας - Βάσω Καβαλιεράτου - Αναστασία Παντούση - Λίλα Μπακλέση - Δημήτρης Παπαθανάσης - Αργύρης Πανταζάρας

Αποστόλης Τότσικας - Βάσω Καβαλιεράτου - Αναστασία Παντούση - Λίλα Μπακλέση - Δημήτρης Παπαθανάσης - Αργύρης Πανταζάρας 

Σίσσυ Τουμάση - Αργύρης Πανταζάρας

 Σίσσυ Τουμάση - Αργύρης Πανταζάρας 

Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας 

Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας 

Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας με τα δίδυμα παιδιά τους

Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας με τα δίδυμα παιδιά τους 

Λίλα Μπακλέση - Παναγιώτης Μαρκεζίνης

Λίλα Μπακλέση - Παναγιώτης Μαρκεζίνης 

 Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση

 Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση 

Η ταινία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Δημήτρη Παπαθανάση, με δημιουργικό σύμβουλο τον Άγγελο Φραντζή, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Κωστής Μαραβέγιας.

Η υπόθεση της ταινίας

Στο φιλμ παρακολουθούμε τρεις φίλες -την τραγουδίστρια Αλίκη, την ηθοποιό Μαρίνα και τη λογίστρια Βάσω- οι οποίες συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, κυρία Στέλλα (χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογών AI), σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά.

Λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μιας γυναίκας. Αμέσως, οι ζωές όλων παίρνουν μια εντελώς αναπάντεχη τροπή, καθώς ένας ολόκληρος μηχανισμός από μικρούς και μεγάλους απατεώνες βάζει στο στόχαστρο τα κορίτσια και τη Στέλλα, χωρίς οι ίδιες να έχουν καταλάβει πού ακριβώς έχουν μπλέξει!

 

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Η ΒΑΛΙΤΣΑ
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ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΑΛΙΚΗ
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥΣΗ
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ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
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ΡΟΥΛΑ ΡΕΒΗ
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ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ
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ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
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ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΑΡΑΣ
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ΣΙΣΣΥ ΤΟΥΜΑΣΗ
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