Λαμπερή πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Δευτέρας (05/10) η ταινία «Η βαλίτσα», σε γνωστό εμπορικό κέντρο των βορείων προαστίων!

Το «παρών» στην επίσημη πρώτη προβολή έδωσε πλήθος εκπροσώπων από τον χώρο του θεάματος και της τέχνης. Ανάμεσά τους ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την Τζένη Μπότση, την Τόνια Σωτηροπούλου, τη Ρούλα Ρέβη με τον Αποστόλη Τότσικα, τον Ορφέα Αυγουστίδη, τον Αργύρη Πανταζάρα με τη Σίσσυ Τουμάση, τον Θοδωρή Κατσαφάδο, τη Σόφη Ζαννίνου, τον Ιωάννη Παπαζήση και πολλούς ακόμη.

Ναταλία Τσαλίκη

Ορφέας Αυγουστίδης

Μελίνα Κάππη

Τζένη Μπότση

Τόνια Σωτηροπούλου

Κωστής Μαραβέγιας

Τόνια Σωτηροπούλου - Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Χρύσα Κλούβα

Σόφη Ζαννίνου

Θοδωρής Κατσαφάδος

Βίκυ Καγιά

Δημήτρης Μοθωναίος

Αναστασία Παντούση

Αλέξανδρος Σκουρλέτης

Φοίβος Δεληβοριάς - Βάσω Καβαλιεράτου

Ρένος Ρώτας

Εύα Νάθενα

Αφροδίτη Λιάντου - Αλέξανδρος Σκουρλέτης

Αποστόλης Τότσικας - Βάσω Καβαλιεράτου - Αναστασία Παντούση - Λίλα Μπακλέση - Δημήτρης Παπαθανάσης - Αργύρης Πανταζάρας

Σίσσυ Τουμάση - Αργύρης Πανταζάρας

Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας

Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας με τα δίδυμα παιδιά τους

Λίλα Μπακλέση - Παναγιώτης Μαρκεζίνης

Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση

Η ταινία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Δημήτρη Παπαθανάση, με δημιουργικό σύμβουλο τον Άγγελο Φραντζή, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Κωστής Μαραβέγιας.

Η υπόθεση της ταινίας

Στο φιλμ παρακολουθούμε τρεις φίλες -την τραγουδίστρια Αλίκη, την ηθοποιό Μαρίνα και τη λογίστρια Βάσω- οι οποίες συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, κυρία Στέλλα (χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογών AI), σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά.

Λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μιας γυναίκας. Αμέσως, οι ζωές όλων παίρνουν μια εντελώς αναπάντεχη τροπή, καθώς ένας ολόκληρος μηχανισμός από μικρούς και μεγάλους απατεώνες βάζει στο στόχαστρο τα κορίτσια και τη Στέλλα, χωρίς οι ίδιες να έχουν καταλάβει πού ακριβώς έχουν μπλέξει!