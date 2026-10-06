Αλλαγές έρχονται για τις αποσκευές στις αεροπορικές πτήσεις, καθώς από τον Οκτώβριο του 2027 αλλάζουν οι κανόνες για το τι μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες στην καμπίνα χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών και προβλέπει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να επιτρέπουν ένα προσωπικό αντικείμενο χωρίς επιπλέον χρέωση, ενώ η τιμή του εισιτηρίου που εμφανίζεται πριν από την κράτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και χειραποσκευή.

Τι αποσκευές θα παίρνουμε δωρεάν στο αεροπλάνο

Κάθε επιβάτης θα έχει δικαίωμα να μεταφέρει δωρεάν ένα προσωπικό αντικείμενο, όπως μια μικρή τσάντα ή ένα σακίδιο, το οποίο θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από το μπροστινό κάθισμα.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει ως προσωπικό αντικείμενο μια μη παραδιδόμενη αποσκευή με μέγιστες διαστάσεις 40 x 30 x 15 εκατοστά.

Παράλληλα, οι επιβάτες θα έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν και μία χειραποσκευή στην καμπίνα, χωρίς επιπλέον χρέωση, εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα του αεροσκάφους και τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, οι επιβάτες θα δικαιούνται δωρεάν ένα προσωπικό αντικείμενο, το οποίο θα πρέπει να χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα, καθώς και μία χειραποσκευή καμπίνας, βάρους έως 7 κιλά και με συνολικές διαστάσεις έως 100 εκατοστά.

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τις πτήσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2027 / Φωτογραφία αρχείου AP (David Rising)

Τέλος στις «κρυφές» χρεώσεις για τις χειραποσκευή

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι τιμές των εισιτηρίων.

Όταν μια αεροπορική εταιρεία ή πλατφόρμα παρουσιάζει ένα ναύλο, θα πρέπει εξ αρχής, πριν ξεκινήσει η διαδικασία κράτησης, να εμφανίζει και την τιμή που περιλαμβάνει χειραποσκευή. Έτσι, ο επιβάτης θα μπορεί να συγκρίνει ευκολότερα τις πραγματικές τιμές διαφορετικών εταιρειών.

Οι εταιρείες θα μπορούν να προσφέρουν φθηνότερο εισιτήριο σε επιβάτες που επιλέγουν οικειοθελώς να ταξιδέψουν χωρίς χειραποσκευή.

Πτήσεις: Tι αλλάζει για οικογένειες με παιδιά και άτομα ΑμΕΑ

Οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τις αποσκευές. Προβλέπουν επιπλέον προστασία για οικογένειες με παιδιά, επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και ασυνόδευτους ανηλίκους.

Όπως προβλέπεται, οι οικογένειες δε θα χωρίζονται υποχρεωτικά στο αεροπλάνο. Αν ένα παιδί είναι κάτω των 14 ετών, η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να τοποθετεί τον συνοδό του σε διπλανή θέση, χωρίς επιπλέον χρέωση. Το ίδιο θα ισχύει για επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και για εγκύους, ώστε να μπορούν να κάθονται δίπλα στο άτομο που τους συνοδεύει.

Τέλος, για τους επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, εάν χάσουν την πτήση τους επειδή το αεροδρόμιο δεν τους παρείχε εγκαίρως την απαραίτητη βοήθεια για να φτάσουν στην πύλη επιβίβασης, η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να τους προσφέρει βοήθεια, εναλλακτική πτήση και αποζημίωση.