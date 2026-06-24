Όσα δήλωσε για την εκπομπή της

Η Ζήνα Κουτσελίνη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες στο πάρτι για τα 11 χρόνια τηλεοπτικής πορείας μπροστά από τις κάμερες αναφερόμενη στο τηλεοπτικό μέλλον της εκπομπής της «Αλήθειες με τη Ζήνα» και στη διαδρομή που έχει διανύσει μέχρι σήμερα.

Σε ερώτηση για το αν ολοκληρώνεται ο κύκλος της εκπομπής, η παρουσιάστρια απάντησε χαρακτηριστικά: «Ολοκληρώνεται ένας κύκλος μιας εκπομπής που στήθηκε με αγάπη από το πρώτο λεπτό».

Η ίδια δεν έκρυψε πως η συγκεκριμένη περίοδος την επηρεάζει συναισθηματικά, σημειώνοντας: «Το συναίσθημά μου είναι περίεργο».

Παράλληλα, η Ζήνα Κουτσελίνη στάθηκε στο συνολικό αποτύπωμα της εκπομπής όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια τηλεοπτική πορεία με έντονο ανθρώπινο χαρακτήρα και κοινωνικό αποτύπωμα.

Όπως ανέφερε, «αυτός ο κύκλος έκλεισε με μεγάλη ζεστασιά και αγάπη για το συνάνθρωπο», αφήνοντας να εννοηθεί πως η διαδρομή αυτή ολοκληρώνεται με θετικό πρόσημο.

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