Θα έκανε ξανά πρωινό η Μαρία Μπεκατώρου; Η ξεκάθαρη απάντησή της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Μπεκατώρου συνεχίζει τα γυρίσματα του The Chase και είναι σταθερή παρουσία στην ελληνική τηλεόραση.
  • Δεν προγραμματίζει επιστροφή στην πρωινή ζώνη, δηλώνοντας ότι δεν είναι προτεραιότητά της.
  • Εκφράζει ενθουσιασμό για πιθανή συνεργασία του Χρήστου Φερεντίνου με την Κατερίνα Καραβάτου.
  • Είναι ανοιχτή σε προτάσεις για βραδινά ψυχαγωγικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων μουσικοχορευτικών format.
  • Η παρουσιάστρια διατηρεί ευελιξία στις τηλεοπτικές της επιλογές, χωρίς να αποκλείει το μέλλον.

Τα γυρίσματα του The Chase συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς και η Μαρία Μπεκατώρου παραμένει μία από τις πιο σταθερές και αγαπητές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης.

Η παρουσιάστρια μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, στο τηλεοπτικό μέλλον του Χρήστου Φερεντίνου, αλλά και στο ενδεχόμενο να τη δούμε ξανά στην πρωινή ζώνη.

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«Έχουμε ξεκινήσει τώρα και γυρνάμε για του χρόνου», ανέφερε αρχικά για τα γυρίσματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο τηλεοπτικό τοπίο της επόμενης σεζόν.

Θα έκανε ξανά πρωινό η Μαρία Μπεκατώρου; Η ξεκάθαρη απάντησή της

Όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που θέλουν τον Χρήστο Φερεντίνο να μετακομίζει στο «Στούντιο 4» και να συνεργάζεται με την Κατερίνα Καραβάτου, η Μαρία Μπεκατώρου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της.

«Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Τον εκτιμώ, είναι εξαιρετικός παρουσιαστής, πάντα το έλεγα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Θα έκανε ξανά πρωινό η Μαρία Μπεκατώρου; Η ξεκάθαρη απάντησή της

Θα επέστρεφε η Μαρία Μπεκατώρου στο πρωινό;

Η ερώτηση που κέντρισε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν εκείνη που αφορούσε το ενδεχόμενο επιστροφής της στην πρωινή ζώνη, από την οποία έχει περάσει με επιτυχία στο παρελθόν.

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Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάτι που βρίσκεται στις προτεραιότητές της.

«Όχι», απάντησε αρχικά όταν ρωτήθηκε αν θα τη βλέπαμε ξανά σε πρωινή εκπομπή.

Παρότι απέφυγε να μιλήσει για οριστικό τέλος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εξήγησε πως δεν είναι μια τηλεοπτική ζώνη που προτιμά.

«Το "έχει κλείσει" δεν μπορείς να το πεις στην τηλεόραση, γιατί βιοποριζόμαστε από την τηλεόραση, οπότε δεν μπορώ να πω "έχει κλείσει". Δεν το προτιμώ όμως», ανέφερε με ειλικρίνεια.

Αντίθετα, η Μαρία Μπεκατώρου φάνηκε ιδιαίτερα θετική στο ενδεχόμενο να επιστρέψει σε ένα βραδινό ψυχαγωγικό πρόγραμμα, όπως αυτά που έχει παρουσιάσει με επιτυχία στο παρελθόν.

«Βεβαίως», απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν πρόταση για ένα βραδινό show.

Μάλιστα, όταν οι δημοσιογράφοι της έθεσαν το ενδεχόμενο ενός μουσικοχορευτικού format, η ίδια έδειξε ακόμα πιο ενθουσιασμένη.

«Εννοείται», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως φαίνεται, η Μαρία Μπεκατώρου μπορεί να μη σκέφτεται την επιστροφή της στο πρωινό πρόγραμμα, ωστόσο παραμένει ανοιχτή σε νέες προτάσεις που ταιριάζουν περισσότερο στην τηλεοπτική της ταυτότητα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

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ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ
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THE CHASE
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BREAKFAST@STAR
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