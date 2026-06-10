Τα γυρίσματα του The Chase συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς και η Μαρία Μπεκατώρου παραμένει μία από τις πιο σταθερές και αγαπητές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης.

Η παρουσιάστρια μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, στο τηλεοπτικό μέλλον του Χρήστου Φερεντίνου, αλλά και στο ενδεχόμενο να τη δούμε ξανά στην πρωινή ζώνη.

«Έχουμε ξεκινήσει τώρα και γυρνάμε για του χρόνου», ανέφερε αρχικά για τα γυρίσματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο τηλεοπτικό τοπίο της επόμενης σεζόν.

Όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που θέλουν τον Χρήστο Φερεντίνο να μετακομίζει στο «Στούντιο 4» και να συνεργάζεται με την Κατερίνα Καραβάτου, η Μαρία Μπεκατώρου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της.

«Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Τον εκτιμώ, είναι εξαιρετικός παρουσιαστής, πάντα το έλεγα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Θα επέστρεφε η Μαρία Μπεκατώρου στο πρωινό;

Η ερώτηση που κέντρισε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν εκείνη που αφορούσε το ενδεχόμενο επιστροφής της στην πρωινή ζώνη, από την οποία έχει περάσει με επιτυχία στο παρελθόν.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάτι που βρίσκεται στις προτεραιότητές της.

«Όχι», απάντησε αρχικά όταν ρωτήθηκε αν θα τη βλέπαμε ξανά σε πρωινή εκπομπή.

Παρότι απέφυγε να μιλήσει για οριστικό τέλος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εξήγησε πως δεν είναι μια τηλεοπτική ζώνη που προτιμά.

«Το "έχει κλείσει" δεν μπορείς να το πεις στην τηλεόραση, γιατί βιοποριζόμαστε από την τηλεόραση, οπότε δεν μπορώ να πω "έχει κλείσει". Δεν το προτιμώ όμως», ανέφερε με ειλικρίνεια.

Αντίθετα, η Μαρία Μπεκατώρου φάνηκε ιδιαίτερα θετική στο ενδεχόμενο να επιστρέψει σε ένα βραδινό ψυχαγωγικό πρόγραμμα, όπως αυτά που έχει παρουσιάσει με επιτυχία στο παρελθόν.

«Βεβαίως», απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν πρόταση για ένα βραδινό show.

Μάλιστα, όταν οι δημοσιογράφοι της έθεσαν το ενδεχόμενο ενός μουσικοχορευτικού format, η ίδια έδειξε ακόμα πιο ενθουσιασμένη.

«Εννοείται», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως φαίνεται, η Μαρία Μπεκατώρου μπορεί να μη σκέφτεται την επιστροφή της στο πρωινό πρόγραμμα, ωστόσο παραμένει ανοιχτή σε νέες προτάσεις που ταιριάζουν περισσότερο στην τηλεοπτική της ταυτότητα.

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