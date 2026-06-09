Καθώς η σχολική χρονιά 2025–2026 φτάνει στο τέλος της, οι «Ήρωες της Digea» ολοκληρώνουν έναν ακόμη κύκλο προσφοράς, μεταφέροντας έμπρακτα το μήνυμα της στήριξης και της συμπερίληψης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Digea, κ. Νίκος Μαστοράκης, και στελέχη της εταιρείας επισκέφθηκαν 13 σχολεία και 4 δομές στις Σέρρες, την Αρκαδία και την Κέρκυρα, στηρίζοντας συνολικά 548 παιδιά. Στο πλαίσιο της δράσης προσέφεραν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και χρηστικά είδη για τις εκπαιδευτικές μονάδες, καθώς και προσωπικά δώρα για κάθε παιδί.

Δείτε τις δηλώσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου της Digea, κ. Νίκου Μαστοράκη

Πρώτος σταθμός για το 2026 ήταν οι Σέρρες. Η δράση υλοποιήθηκε με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας για την υποστήριξη των παιδιών.

Επόμενος σταθμός η Αρκαδία. Η ομάδα της Digea συναντήθηκε με ανθρώπους και φορείς που στηρίζουν καθημερινά παιδιά και οικογένειες, προσφέροντας εξοπλισμό και είδη που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε στην Κέρκυρα, λίγο πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Χαμόγελα, δημιουργικές δραστηριότητες και θερμή υποδοχή σημάδεψαν την τελευταία στάση της δράσης.

Συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος, οι «Ήρωες της Digea» έχουν βρεθεί δίπλα σε περισσότερα από 7.300 παιδιά, 175 σχολεία και 60 δομές σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση της Digea να βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Οι «Ήρωες της Digea» συνεχίζουν το ταξίδι τους με την ίδια πίστη ότι κάθε μικρή πράξη μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Με σταθερή παρουσία δίπλα σε παιδιά, σχολεία και δομές σε όλη την Ελλάδα, κάθε διαδρομή αφήνει πίσω της κάτι περισσότερο από μια προσφορά: αφήνει σχέσεις, χαμόγελα και ένα ουσιαστικό αποτύπωμα φροντίδας που διαρκεί πέρα από την επίσκεψη.