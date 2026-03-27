Το Lingo έρχεται στο Star: Κάνει πρεμιέρα με τον Νίκο Μουτσινά!

Κυριακή 29 Μαρτίου στις 18.25 το πιο αστείο τηλεπαιχνίδι λέξεων

To trailer της πρεμιέρας του LINGO
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το LINGO, δημοφιλές παιχνίδι λέξεων, κάνει πρεμιέρα στο Star με οικοδεσπότη τον Νίκο Μουτσινά.
  • Οι παίκτες διαγωνίζονται σε ομάδες για να βρουν λέξεις και να κερδίσουν χρηματικά έπαθλα.
  • Το παιχνίδι περιλαμβάνει διαφορετικούς γύρους με αυξανόμενη δυσκολία και ανατροπές.
  • Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 18:25.
  • Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω του lingo.star.gr.

LINGO, το παιχνίδι - μανία σε 18 χώρες, το πιο ανατρεπτικό και αγαπημένο τηλεοπτικό παιχνίδι λέξεων, κάνει πρεμιέρα στο Star, με οικοδεσπότη τον Νίκο Μουτσινά.

LINGO: «Ρε τι παιχνιδάρα είναι αυτή!» - Πρεμιέρα για τον Νίκο Μουτσινά

Η υψηλή αισθητική και ψυχαγωγική εμπειρία του Star συνδυάζεται άψογα με το εκρηκτικό ταλέντο και τον αυτοσχεδιασμό του χαρισματικού παρουσιαστή,  ο οποίος επικοινωνεί άμεσα με το κοινό και ξέρει να μετατρέπει κάθε λεπτό σε μοναδική εμπειρία διασκέδασης. Με τον Νίκο Μουτσινά στην παρουσίαση, το παιχνίδι αποκτά τον δικό του, μοναδικό ρυθμό και θα γίνει η νέα αγαπημένη τηλεοπτική παρέα.

Νίκος Μουτσινάς: «Είναι κάτι μαγικό. Με το LINGO κολλάς!»

Εύκολο, αστείο, ομαδικό!
Έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου!
Γιατί στο LINGO η γλώσσα γίνεται παιχνίδι!

Το LINGO είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.

Νίκος Μουτσινάς: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία από τα παρασκήνια του «Lingo»

Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών γύρων, όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σταδιακά, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, οι αντίπαλες ομάδες έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέμβουν και να κλέψουν τη νίκη! Η ομάδα που καταφέρνει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στους πρώτους γύρους προκρίνεται στον Τελικό, εκεί όπου μπορεί να διπλασιάσει τα κέρδη της. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να βρει τις σωστές λέξεις, υπάρχει κίνδυνος να φύγει με άδεια χέρια.

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το LINGO

Τρία ζευγάρια παικτών δοκιμάζουν την ταχύτητα, την παρατηρητικότητα και τη φαντασία τους, προσπαθώντας να αποκαλύψουν λέξεις, πριν το κάνει ο χρόνος! Κάθε γύρος είναι διαφορετικός, με την αγωνία να μεγαλώνει και τα χρηματικά έπαθλα να αυξάνονται!

Στους πρώτους γύρους, οι τρεις ομάδες καλούνται να βρουν λέξεις και να λύσουν «κρυφές» λέξεις μεγαλύτερης δυσκολίας, συγκεντρώνοντας χρήματα. Στη συνέχεια, το παιχνίδι μετατρέπεται σε δυναμικές μονομαχίες, όπου η ταχύτητα και το ένστικτο καθορίζουν τον νικητή, ενώ οι ανατροπές είναι συνεχείς.

Στον ημιτελικό, οι δύο ομάδες αναμετρώνται head-to-head στις ίδιες λέξεις, διεκδικώντας τα ποσά της αντιπάλου και μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Ο τελικός είναι αγώνας ενάντια στον χρόνο: οι παίκτες της νικήτριας ομάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να λύσουν λέξεις διαφορετικής δυσκολίας και να κερδίσουν έως και το διπλάσιο ποσό.

Το παιχνίδι συνδυάζει στρατηγική, απρόοπτα και διασκέδαση, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό!

Το LINGO δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι λέξεων. Είναι μια δοκιμασία σκέψης, αντανακλαστικών και συνεργασίας.
Κάθε γύρος είναι διαφορετικός, κάθε δευτερόλεπτο μετράει, και κάθε λέξη μπορεί να φέρει τη μεγάλη ανατροπή.
Ένα super family friendly τηλεπαιχνίδι με τεράστια δυνατότητα play-along για το κοινό από το σπίτι, που γίνεται μανία!

Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο lingo.star.gr και έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου! 

LINGO
ΠΡΕΜΙΕΡΑ - Κυριακή 29 Μαρτίου στις 18:25 στο Star  
 

