Νίκος Μουτσινάς: «Είναι κάτι μαγικό. Με το LINGO κολλάς!»

Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του LINGO την Κυριακή στις 18:25 στο Star, ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε στο Breakfast@Star και τη Λιλή Πυράκη για την τηλεοπτική του επιστροφή.

«Είχα πάρει απόφαση αν κάνω τηλεόραση πάλι, να κάνω ένα τηλεπαιχνίδι. Δεν το 'χω ξανακάνει ποτέ, οπότε λέω "να κάτι που δεν έχεις κάνει". Είμαι σε μια διάθεση στη ζωή μου, είμαι χαρουμένος, είναι τα πράγματα ωραία, έχω κέφι. Μου άρεσε πολύ το παιχνίδι, τρελάθηκα δηλαδή... είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι και ψάχναμε την ευκαιρία με το Star να συνεργαστούμε πάρα πολλά χρόνια», είπε αρχικά ο παρουσιαστής για την απόφασή του να πει το «ναι».

Μέχρι στιγμής πώς κυλάει η συνεργασία του με το Star; «Είναι πολύ ωραία. Είναι όλοι χαρούμενοι, είμαι εγώ χαρούμενος, οπότε ερχόμαστε κι γίνεται κάτι πολύ ωραίο. Υπάρχει κούραση προφανώς γιατί είναι αρκετές οι ώρες, αλλά με κάποιο τρόπο, μια πλάκα από 'δω κάτι από 'κει, οπότε λες: "Τι ωραία θα περάσω κάποιες ώρες με τους φίλους μου"».

«Πώς είναι η διάδραση με τον κόσμο; Νομίζω κάτι τέτοιο δεν έχεις ξανακάνει...», τον ρώτησε η Λιλή στη συνέχεια. «Όχι, ήταν επίσης ένα κομμάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ γιατί εγώ με τον κόσμο ερχόμουν σε επαφή με τις περιοδείες και το θέατρο. Είχα κάποιες φορές κοινό στο "Καλό Μεσημεράκι", αλλά γενικά οι εκπομπές ήταν εκεί, μεταξύ μας. Οπότε ήθελα πάρα πολύ λίγο και αυτή τη σχέση που έχει αναπτυχθεί μέσα στα χρόνια να τη ζήσω και από κοντά. Νιώθουν ότι με ξέρουν, ενώ υπάρχει μια οικειότητα και από τα χρόνια... Εγώ είμαι και έτσι όπως είμαι, αντίο... Οπότε είναι όντως σαν να έρχονται, σε εισαγωγικά, γνωστοί μου, για να παίξουμε. Κι αυτό είναι ωραίο», απάντησε ο Νίκος.

Για το τι χρειάζεται να έχει κάποιος για να παίξει στο Lingo και να κερδίσει και να πάει καλά, ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε: «Χρειάζεται ταχύτητα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος τρέχει αντίστροφα, κι από κει και πέρα, λέξεις ψάχνεις. Απλά ποιο είναι το θέμα, ότι ακριβώς επειδή δε δίνουμε κάποιο στοιχείο, μπορεί να είναι οποιαδήποτε λέξη. Αυτό είναι και το μαγικό. Παίζω κι εγώ παράλληλα, γιατί σου λέω κολλάς. Τρέχει ο χρόνος, αγχώνονται, τέλειο. Γελάμε, άμα κερδίσεις είναι τέλειο. Κι όταν κάποιος δεν κερδίζει τους λέω πάντα, "Ακούστε να δείτε. Δε χάσατε, δεν τα είχατε. Οπότε μην νιώθετε ότι χάσατε". Αλλά γενικά έχουμε δώσει, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια».

Όσον αφορά στο άγχος που έχει για την πρεμιέρα και την πορεία του τηλεπαιχνιδιού είπε: «Το σκέφτομαι, αλλά όχι αγχωτικά, γιατί αυτό που μπορώ να κάνω, το κάνω. Δίνω το 100%».

Στη συνέχεια η Λιλή, η Μαίρη κι ο Κωνσταντίνος από το Breakfast έπαιξαν στο LINGO και φυσικά γέλασαν με την ψυχή τους!

